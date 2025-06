Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?

Ранее мы писали На фестивале «Дикая мята» АвтоВАЗ показал новый Lada Granta Active Cross На музыкальном фестивале «Дикая мята» в Тульской области АвтоВАЗ представил серийный экземпляр новой модификации ... Читать далее

Также в комплектацию Standart Plus добавили интеграцию с системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, способную активироваться автоматически при ДТП. Как и базовые версии Granta, новая комплектация оснащается антиблокировочной системой ABS, распределением тормозных усилий EBD, передними электрическими стеклоподъемниками, аудиоподготовкой и 14-дюймовыми штампованными дисками. При этом самая доступная комплектация автомобиля остается без подушки безопасности – там предусмотрена лишь обычная кнопка SOS для вызова экстренных служб.Стоимость новой Standart Plus составляет 829 000 рублей, что на 79 100 рублей дороже обычной Standart. За эти деньги покупатель получает повышенный уровень безопасности, но без дополнительных удобств. Более богатая комплектация Classic’24, с целым рядом опций комфорта, предлагается за 966 тысяч рублей. В списке оснащения значится бортовой компьютер, центральный замок, боковые зеркала с обогревом, электроприводом и встроенными указателями поворота, 4 динамика аудиосистемы и электроусилитель руля.На данный момент комплектация Standart Plus доступна только в кузове седан. Ранее Lada пополнила модельный ряд еще одной новинкой – кросс-лифтбеком Active Cross, который начали продавать 26 июня. Он предложен в двух вариантах исполнениях с разными двигателями по цене от 1 185 000 до 1 370 000 рублей.