Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?
Стоимость новой Standart Plus составляет 829 000 рублей, что на 79 100 рублей дороже обычной Standart. За эти деньги покупатель получает повышенный уровень безопасности, но без дополнительных удобств. Более богатая комплектация Classic’24, с целым рядом опций комфорта, предлагается за 966 тысяч рублей. В списке оснащения значится бортовой компьютер, центральный замок, боковые зеркала с обогревом, электроприводом и встроенными указателями поворота, 4 динамика аудиосистемы и электроусилитель руля.
На данный момент комплектация Standart Plus доступна только в кузове седан. Ранее Lada пополнила модельный ряд еще одной новинкой – кросс-лифтбеком Active Cross, который начали продавать 26 июня. Он предложен в двух вариантах исполнениях с разными двигателями по цене от 1 185 000 до 1 370 000 рублей.
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В ДТП под Уфой погиб чемпион по мотогонкам на льду Николай Красников
На 69-м километре автодороги Р-240 в Башкирии произошла серьезная авария, унесшая жизнь одного из самых титулованных российских мотогонщиков – 40-летнего Николая Красникова, сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.Читать далее
-
16.06.2025, 08:57
На фестивале «Дикая мята» АвтоВАЗ показал новый Lada Granta Active Cross
На музыкальном фестивале «Дикая мята» в Тульской области АвтоВАЗ представил серийный экземпляр новой модификации лифтбэка Lada Granta – Active Cross. Новинка позиционируется как универсальный городской автомобиль с элементами кроссовера, ориентированный на активных владельцев, ценящих практичность и стильную внешность.Читать далее
-
30.05.2025, 15:39
АвтоВАЗ готовит Lada Granta, которой еще не было: собраны первые автомобили
На этой неделе в Тольятти собрали два опытных образца Lada Granta, оснащенных 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра и вариатором. Запуск новой модификации в серийное производство сделает модель еще более привлекательной для покупателей, предпочитающих автоматическую трансмиссию.Читать далее
-
26.05.2025, 11:38
Дилер раскрыл сроки начала продаж кросс-лифтбека Lada Granta
АвтоВАЗ готовится вывести на рынок новую модификацию лифтбека Lada Granta – Active Cross, которая будет ориентирована на молодые семьи и автомобилистов, ведущих активный образ жизни. Дилер раскрыл агентству «Автостат», когда новинка появится в шоурумах.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
-
16.05.2025, 15:41
В Тольятти начали собирать Lada Granta с пятью педалями
АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства и старте продаж версии Lada Granta, адаптированной для обучения вождению. Автомобили адресованы не только автошколам, но и экзаменационным подразделениям ГИБДД.Читать далее
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