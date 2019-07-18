Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

18 июля 2019, 13:33

Lada Granta отзывают из-за дефектного ШРУСа

  • 179
  • 0
АвтоВАЗ предписывает официальным дилерам в плановом порядке заменить на автомобилях семейства Lada Granta привод переднего колеса. Все автомобили были отгружены дилерам в мае – июле 2019 года.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, которое регламентирует выявление и замену дефектных водяных насосов ...
Читать далее
Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание о замене привода переднего колеса в автомобилях Lada Granta. Причиной сервисной акции стал наружный шарнир привода переднего колеса, несоответствующий спецификации. К документу прилагается список из 93 автомобилей, отгруженных дилерам с 21 мая по 08 июля 2019 года.

Согласно предписанию, дилеры должны в срок до 15 августа 2019 года оповестить владельцев автомобилей из списка о необходимости прибыть в сервис на ремонт. Кроме того, если такой автомобиль окажется на территории дилерского центра раньше – в числе непроданных экземпляров или приехавших на плановое ТО или ремонт – дефектную «гранату» также следует заменить. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.

В настоящее время в рестайлинговое семейство Lada Granta входят пять моделей: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия. Линейка двигателей состоит из трех 1,6-литровых агрегатов мощностью 87, 98 и 106 л.с. Цены начинаются с отметки 439 900 рублей без учета скидок по гос.программам и специальных предложений.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Granta отзывают из-за дефектного ШРУСа
{{material_126984}}Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание о замене привода переднего колеса в автомобилях Lada Granta. Причиной сервисной акции стал наружный шарнир привода переднего колеса, несоответствующий спецификации. К документу прилагается список из 93 автомобилей, отгруженных дилерам с 21 мая по 08 июля 2019 года.Согласно предписанию, дилеры должны в срок до 15 августа 2019 года оповестить владельцев автомобилей из списка о необходимости прибыть в сервис на ремонт. Кроме того, если такой автомобиль окажется на территории дилерского центра раньше – в числе непроданных экземпляров или приехавших на плановое ТО или ремонт – дефектную «гранату» также следует заменить. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.В настоящее время в рестайлинговое семейство Lada Granta входят пять моделей: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия. Линейка двигателей состоит из трех 1,6-литровых агрегатов мощностью 87, 98 и 106 л.с. Цены начинаются с отметки 439 900 рублей без учета скидок по гос.программам и специальных предложений.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Нижний Новгород Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.