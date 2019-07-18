18 июля 2019, 13:33
Lada Granta отзывают из-за дефектного ШРУСа
- 179
- 0
АвтоВАЗ предписывает официальным дилерам в плановом порядке заменить на автомобилях семейства Lada Granta привод переднего колеса. Все автомобили были отгружены дилерам в мае – июле 2019 года.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, которое регламентирует выявление и замену дефектных водяных насосов ...Читать далее
Согласно предписанию, дилеры должны в срок до 15 августа 2019 года оповестить владельцев автомобилей из списка о необходимости прибыть в сервис на ремонт. Кроме того, если такой автомобиль окажется на территории дилерского центра раньше – в числе непроданных экземпляров или приехавших на плановое ТО или ремонт – дефектную «гранату» также следует заменить. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
В настоящее время в рестайлинговое семейство Lada Granta входят пять моделей: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия. Линейка двигателей состоит из трех 1,6-литровых агрегатов мощностью 87, 98 и 106 л.с. Цены начинаются с отметки 439 900 рублей без учета скидок по гос.программам и специальных предложений.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве