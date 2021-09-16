Lada Granta подорожает второй раз за две недели
Таким образом, минимальная цена седана Lada Granta вырастет с нынешних 545 900 до 550 900 рублей. Самая дорогая «Гранта», в кузове «универсал», будет стоит не менее 798 800 рублей. Официально о повышении цен АвтоВАЗ традиционно не объявляет. Ранее стало известно, что автомобили российского бренда дорожают из-за колебания курса валют, увеличения стоимости металла и дефицита чипов.
Напомним, предыдущий раз АвтоВАЗ повышал цены с 1 сентября. Тогда подорожал весь модельный ряд. Прибавка составила от 14 000 до 22 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Кроме того, с сентября на 2 000 рублей подорожала доплата за цвета «металлик».
- 565 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 599 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 659 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 405 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 229 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 427 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 499 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 542 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 455 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 490 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий