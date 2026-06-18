Зима без хлопот: АвтоВАЗ добавит обогрев лобового стекла в доступную Lada Granta

18 июня 2026, 14:19
Lada Granta получит лимитированную версию с расширенным пакетом теплых опций
Lada Granta получит лимитированную версию с расширенным пакетом теплых опций
АвтоВАЗ готовит к запуску ограниченную серию Lada Granta с расширенным теплым пакетом, который раньше был доступен только в дорогих версиях. Теперь обогрев лобового стекла появится и в средней комплектации. Почему производитель решился на такой шаг и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет покупателей уже к осени.
Для российских автомобилистов, особенно тех, кто ценит практичность и комфорт в повседневной эксплуатации, новость о появлении новой версии Lada Granta может стать настоящим событием. АвтоВАЗ решил выпустить лимитированную серию популярной модели в комплектации «Комфорт» с расширенным теплым пакетом, что ранее было доступно только в более дорогих исполнениях. Это решение напрямую связано с запросами покупателей, которые давно ждали появления обогрева лобового стекла в более доступных версиях.
Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на представителей АвтоВАЗа, выпуск таких автомобилей стартует уже к концу лета, чтобы успеть к началу осеннего сезона. В расширенный теплый пакет войдет не только привычный подогрев передних сидений, заднего стекла и зеркал, но и функция обогрева ветрового стекла. Ранее эта опция была прерогативой топовых комплектаций, а теперь станет доступна более широкой аудитории.
Производитель подчеркивает, что речь идет о гибкой политике наполнения комплектаций: серия будет ограниченной, но если спрос окажется высоким, выпуск могут продлить или повторить в будущем. Такой подход позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и предпочтения покупателей, не привязываясь к жестким рамкам стандартных комплектаций.
На сегодняшний день комплектация «Комфорт» уже включает центральный замок, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, аудиосистему с поддержкой SD-карт, USB и Bluetooth, а также подогрев передних сидений и зеркал. Добавление обогрева лобового стекла делает автомобиль еще более привлекательным для тех, кто сталкивается с суровыми российскими зимами и межсезоньем.
Интересно, что подобная стратегия по расширению оснащения массовых моделей становится все более заметной на рынке. Например, недавно отечественный бренд Volga также сделал ставку на улучшение базовых версий своих автомобилей, что подробно рассматривалось в материале о старте продаж и планах по новым моделям - подробности о подходе Volga к комплектациям.
Стоимость новой версии Lada Granta пока не раскрывается - по словам представителей марки, цены станут известны ближе к осени, когда стартуют продажи. Важно отметить, что компания продолжает развивать модель: в ближайшие годы планируется появление вариатора WLY, а двухпедальная версия может выйти на рынок уже в первой половине 2027 года. Это говорит о том, что АвтоВАЗ не только реагирует на текущие запросы, но и строит долгосрочные планы по обновлению линейки.
В целом, запуск лимитированной серии с расширенным теплым пакетом может стать важным шагом для повышения привлекательности Lada Granta среди российских покупателей. Такой подход позволяет сделать комфортные опции более доступными, а сам автомобиль - более конкурентоспособным на фоне других предложений в сегменте. Для многих водителей это может стать решающим фактором при выборе новой машины, особенно с учетом климатических особенностей большинства регионов страны.
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