Эксперты разобрали по деталям обновленную Lada Granta и выяснили, в чем ее реальные плюсы и минусы по сравнению с предыдущей версией

15 ноября 2026, 08:50
Сравнение новой и старой Lada Granta: что изменилось после рестайлинга
Сравнение новой и старой Lada Granta: что изменилось после рестайлинга
В обновленной Granta доработали заднюю часть и шумоизоляцию; двигатели 1.6 сделали безвтыковыми. Претензии к эргономике и вибрациям остались, а коробка передач на новой машине может звучать громче.
Обновленная Lada Granta с двигателем 1.6 получила «безвтыковый» мотор: при обрыве ремня ГРМ поршни больше не встречаются с клапанами, что снижает риск дорогого ремонта. При этом качество комплектующих, по описанию модели, осталось прежним, а данных о надежности в целом немного.
В повседневной эксплуатации доработка заметна наряду с другими изменениями. Шумоизоляция улучшилась: в колесных арках появились фетровые подкрылки, изменилось крепление глушителя под днищем, дверные замки стали работать мягче и тише. Однако ходовые качества полностью не обновили: проблемы с управляемостью и вибрациями сохранились, а работа коробки передач на новой машине звучит громче, чем на старой.
Внешность изменилась прежде всего сзади: номерной знак перенесли на крышку багажника, из-за чего корма стала выглядеть крупнее. В гамме кузовов появился лифтбек с автоматом Jatco и 98-сильным мотором; для дальних поездок предлагается версия со 106-сильным двигателем и автоматической коробкой.
Логика комплектаций стала понятнее: набор опций теперь одинаков для разных типов кузова. Навигацию выбрали из списка оснащения, поэтому автоматическая коробка стала доступна и в менее дорогих версиях, а система курсовой устойчивости появилась в более доступных комплектациях.
В салоне появились детали в стилистике Lada Vesta: двухцветная обивка сидений, обновленный рычаг механической коробки, немного измененная центральная консоль и более современная приборная панель. Вместо прикуривателя установили розетку на 12 В. При этом боковых опор сидений по-прежнему не хватает, а полка над бардачком с крышкой остается непрактичной — предметы в ней неустойчивы.
Из мелочей: новый потолочный плафон связан с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», но отдельного освещения для задних пассажиров нет. Кнопку открытия багажника перенесли на крышку, новый рычажок открывания двери выглядит аккуратнее, хотя пользоваться им стало менее удобно. Широкий угол открывания дверей сохраняется и может помешать на тесной парковке.
В итоге Granta получила более тихий салон и дополнительную защиту двигателя при обрыве ремня ГРМ, однако претензии к управлению и вибрациям остались, а эргономику доработали не полностью.
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