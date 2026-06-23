Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 14:52

Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении

Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении

Эксперты разобрали детально обновленную Lada Granta и выяснили, в чем ее реальные плюсы и минусы по сравнению с предыдущей версией

Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении

Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.

Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.

Рестайлинг Lada Granta вызвал особенную дискуссию среди российских автомобилистов. Модель, которая остаётся самой доступной на рынке, претерпела ряд изменений. На первый взгляд они незначительны, но на самом деле затрагивают ключевые аспекты эксплуатации. Для тех, кто выбирает машину с учётом бюджета, эти тонкости могут стать решающими.

Внешне Granta теперь выглядит массивнее за счёт переноса номерного знака на крышку багажника. В линейке кузовов появился лифтбек с автоматической коробкой Jatco и 98-сильным мотором, а для дальних поездок предусмотрен 106-сильный двигатель с механикой. Комплектации унифицированы: в зависимости от кузова набор опций одинаков, что и является основой выбора.

Из оснащения исчезла навигация, зато автоматическая коробка теперь доступна не только в топовых версиях. Система курсовой устойчивости появилась и в более доступных комплектациях. В салоне появились элементы, вдохновлённые Lada Vesta: двухцветная обивка, новая рычажная механика, обновлённая центральная консоль и современная приборная панель. Вместо прикуривателя — розетка на 12 В для гаджетов.

Однако эргономика осталась спорной: боковой опоры по-прежнему не хватает, а новая полка над бардачком с крышкой не стала практичнее — вещи в ней всё так же неустойчивы. Некоторые решения вызывают вопросы у водителей, особенно при длительной эксплуатации.

Технические изменения затронули моторы: теперь под капотом стоят «безвтыковые» 1.6, что может привести к поломке основных частей при обрыве ремня ГРМ. Качество комплектующих осталось прежним, а о надёжности говорить пока рано. Улучшена шумоизоляция: в колёсных арках появились фетровые подрамники, изменено крепление глушителя, дверные замки стали работать мягче. Тем не менее проблемы с управляемостью и вибрацией не исчезли, коробка передач стала даже чуть громче.

В повседневном использовании отмечаются как плюсы, так и спорные решения. Новый потолочный плафон включает ЭРА-ГЛОНАСС, но освещения для задних пассажиров по-прежнему нет. Кнопка открытия багажника теперь на самой крышке, а стильный рычажок открывания дверей стал менее удобным. Двери по-прежнему открываются широко, что может создавать неудобства на тесных парковках.

Если рассматривать Granta на российском рынке, важно отметить: модель остаётся одной из наиболее доступных, а рестайлинг сделал её тише и современнее внешне. Однако основные технические проблемы не решены, моторы стали безопаснее, но не новее. Впечатление такое, что привычный продукт просто получил новую упаковку. Существенных перемен стоит ждать только с появлением новой платформы. Пока же выбор для покупателей ограничен бюджетом и необходимостью компромиссов.

Lada Granta — одна из наиболее продаваемых моделей в России, её доля на рынке стабильна. Автомобиль часто выбирают за простоту обслуживания и доступность запчастей. По данным отраслевых аналитиков, спрос на бюджетные модели сохраняется даже на фоне роста цен. Именно поэтому любые изменения в Гранте привлекают столь пристальное внимание автолюбителей

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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