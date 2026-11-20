Тише в салоне, крупнее корма, автомат Jatco: что получила Granta после обновления

После обновления Granta с мотором 1.6 снижает риск серьезного ремонта при обрыве ремня ГРМ, а салон стал тише. Но претензии к управляемости и вибрациям сохранились, и новая машина может громче звучать из-за коробки передач.

После обновления Granta с мотором 1.6 снижает риск серьезного ремонта при обрыве ремня ГРМ, а салон стал тише. Но претензии к управляемости и вибрациям сохранились, и новая машина может громче звучать из-за коробки передач.

АвтоВАЗ продолжает совершенствовать Lada Granta: обновленная версия с двигателем 1.6 получила так называемый «безвтыковый» мотор. Теперь при обрыве ремня ГРМ поршни больше не встречаются с клапанами, что снижает риск дорогого ремонта. При этом качество комплектующих, судя по описанию модели, осталось прежним, а данных о надежности в целом немного — производитель делает ставку на точечные доработки, а не на полную перестройку конструкции.

В повседневной эксплуатации доработка заметна наряду с другими изменениями. Шумоизоляция улучшилась: в колесных арках появились фетровые подкрылки, изменилось крепление глушителя под днищем, дверные замки стали работать мягче и тише. Однако ходовые качества полностью не обновили: проблемы с управляемостью и вибрациями сохранились, а работа коробки передач на новой машине звучит громче, чем на старой.

Внешность изменилась прежде всего сзади: номерной знак перенесли на крышку багажника, из-за чего корма стала выглядеть крупнее. В гамме кузовов появился лифтбек с автоматом Jatco и 98-сильным мотором; для дальних поездок предлагается версия со 106-сильным двигателем и автоматической коробкой.

Логика комплектаций стала понятнее: набор опций теперь одинаков для разных типов кузова. Навигацию выбрали из списка оснащения, поэтому автоматическая коробка стала доступна и в менее дорогих версиях, а система курсовой устойчивости появилась в более доступных комплектациях.

В салоне появились детали в стилистике Lada Vesta: двухцветная обивка сидений, обновленный рычаг механической коробки, немного измененная центральная консоль и более современная приборная панель. Вместо прикуривателя установили розетку на 12 В. При этом боковых опор сидений по-прежнему не хватает, а полка над бардачком с крышкой остается непрактичной — предметы в ней неустойчивы.

Из мелочей: новый потолочный плафон связан с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС», но отдельного освещения для задних пассажиров нет. Кнопку открытия багажника перенесли на крышку, новый рычажок открывания двери выглядит аккуратнее, хотя пользоваться им стало менее удобно. Широкий угол открывания дверей сохраняется и может помешать на тесной парковке.

В итоге Granta получила более тихий салон и дополнительную защиту двигателя при обрыве ремня ГРМ, однако претензии к управлению и вибрациям остались, а эргономику доработали не полностью — АвтоВАЗ совершенствует модель постепенно, закрывая самые болезненные для владельцев места, но не переходя к полноценной модернизации.