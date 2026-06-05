Какие инженерные жертвы потребовались АвтоВАЗу, чтобы установить АКП на бюджетную Lada

5 июня 2026, 15:11
Lada Granta с автоматической трансмиссией: старт массового выпуска в 2027 году
Lada Granta с автоматической трансмиссией: старт массового выпуска в 2027 году
АвтоВАЗ готовит важное обновление для Lada Granta: впервые модель получит автоматическую трансмиссию. Это решение может изменить привычный выбор покупателей и повлиять на стоимость владения. Почему инженерам пришлось переделывать кузов, какие моторы останутся и когда ждать новинку в продаже - разбираемся, что стоит за этим шагом и как он скажется на рынке. Мало кто знает, что подготовка к запуску уже идет полным ходом.
Новость о появлении автоматической трансмиссии на Lada Granta стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Для многих владельцев и потенциальных покупателей это не просто очередное обновление, а реальный шаг к удобству и современным стандартам. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов официально подтвердил в интервью главреду журнала За рулем Максиму Соколову: Granta получит вариатор WLY, который уже знаком по другим моделям бренда.
Ранее подобные трансмиссии были доступны только на более дорогих или новых автомобилях, но теперь массовый сегмент тоже получит долгожданную опцию, пишет zr.ru. Инженерам пришлось серьезно поработать: из-за особенностей конструкции Granta вариатор не помещался под капот без изменений. В результате были переработаны отдельные кузовные панели и адаптирована сама коробка передач. Это позволило интегрировать современную трансмиссию без ущерба для надежности и ресурса автомобиля.
Вариатор WLY будет сочетаться исключительно с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. Такой тандем выбран не случайно: именно этот мотор обеспечивает оптимальный крутящий момент, позволяя коробке работать в щадящем режиме. По словам представителей АвтоВАЗа, это решение должно увеличить срок службы вариатора и приблизить его ресурс к ресурсу самого двигателя. Однако, чтобы внедрить такие изменения, потребуется перенастроить производственные линии - это займет время и потребует дополнительных инвестиций.
Массовое производство Lada Granta с автоматической трансмиссией стартует в первой половине 2027 года. Для рынка это означает, что привычный выбор между «механикой» и «автоматом» станет доступен и в бюджетном сегменте. Такой шаг может заметно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей, особенно в регионах, где автоматические коробки до сих пор были редкостью. Важно отметить, что изменения коснутся только определенных комплектаций, а классические версии с механикой останутся в линейке.
Интересно, что подобные обновления уже приводили к росту интереса к другим моделям Lada. Например, недавно стало известно, что Lada Niva Travel стала самой маржинальной моделью бренда, обогнав Granta по прибыльности. Об этом подробно рассказывалось в материале о том, как обновления техники влияют на спрос и структуру продаж - подробнее о причинах успеха Niva Travel.
Для справки: вариатор WLY - это современная автоматизированная трансмиссия, которая уже используется на ряде моделей Lada и зарекомендовала себя как надежное и экономичное решение. По имеющимся данным, ресурс такой коробки при правильной эксплуатации может достигать 200 тысяч километров. Внедрение автоматической трансмиссии на Granta может стать важным этапом в развитии всей линейки, а также повысить привлекательность модели для новых категорий покупателей. Судя по тенденциям последних лет, спрос на «автомат» в России стабильно растет, и этот шаг выглядит как своевременный ответ на запросы рынка.
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