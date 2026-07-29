Тянет хуже «тройки» 1980 года: владельцы раскритиковали новую Granta с 90-сильным мотором

29 июля 2026, 20:54
Lada Granta с новым 90-сильным мотором: реальные отзывы и первые проблемы
Lada Granta с новым 90-сильным мотором: реальные отзывы и первые проблемы
Lada Granta с обновленным 90-сильным мотором уже на рынке, и владельцы делятся первыми впечатлениями. Почему мнения о динамике и расходе топлива расходятся, и каковы реальные плюсы и минусы новой версии - разбираемся на основе отзывов и экспертных оценок.
Появление Lada Granta с модернизированным 90-сильным мотором вызвало восторженное обсуждение среди автолюбителей. Новая версия поступила в продажу в мае и за короткое время собрала множество отзывов.
В основе нового мотора лежит хорошо знакомый восьмиклапанник, который претерпел серьезную доработку: заменены 48 ключевых деталей, включая головку блока, распредвал, шатуны и поршни. Теперь, по заверениям производителя, 112 из 143 Нм доступны уже при 1000 об/мин, что должно положительно сказаться на поведении автомобиля в стандартных условиях. Однако, несмотря на техническое усовершенствование, часть владельцев отметила, что разница в динамике не столь заметна, как ожидалось.
Особенно ярко это проявляется в отзывах опытных автомобилистов. Александр, имеющий большой стаж владения отечественными машинами, отмечает, что двигатель кажется слабым: «Тянет хуже, чем ВАЗ-2103». По его словам, на привычных подъемах приходится переходить на пониженную передачу, а при старте с места требуется долго раскручивать мотор. Это создает ощущение нехватки крутящего момента на низах, несмотря на заявленные характеристики.
Что касается надежности, серьезных претензий к самому двигателю пока не зафиксировано. Однако вопросы по сборке качества остаются. Уже на 670 км Максим из Екатеринбурга столкнулся с посторонними звуками в задней подвеске, а позже - с «тук-туком» в рулевом управлении. Официальный дилер устранил проблему с натяжкой соединений, но подобные случаи указывают на то, что сборка требует внимания.
Расход топлива – еще один критичный критерий для покупателей. Завод обещает 9,4 л/100 км в городе, 5,3 - на трассе и 6,8 - в смешанном цикле. На примере показатели меняются: Dimchik559 из Таганрога зафиксировал 9,2 л/100 км при спокойной поездке по поселку на АИ-95, а Екатерина из Костромы сначала увидела 10,3 л/100 км в городе, но после поездки за город расход снизился до 7,5 л.
Несмотря на недостатки, многие отмечают, что Granta с новым мотором стала динамичнее и лучше управляется по сравнению с конкурентами в сегменте. Особенно ценится наличие электроусилителя руля и улучшенной эргономики. В целом, модель воспринимается как достойный вариант за свои деньги.
Для российского рынка обновленная Granta важна не только как массовая модель, но и как индикатор развития отечественного автопрома.
Первые отзывы о Lada Granta с 90-сильным мотором показывают, что модель вызывает интерес благодаря сочетанию обновленных технических решений и традиционной простоты. Окончательные выводы о надежности и ресурсе можно будет сделать только после нескольких лет эксплуатации, но уже сейчас ясно: Granta остается одной из самых обсуждаемых и востребованных машин на российском рынке.
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