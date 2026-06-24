LADA Granta снова с «автоматом»: как вариатор WLY перекроит бюджетный рынок и охладит пыл Искры

LADA Granta с вариатором: как новое решение изменит рынок бюджетных авто

АвтоВАЗ официально объявил о возвращении автоматической трансмиссии на LADA Granta. Это решение может серьезно повлиять на расстановку сил в сегменте доступных автомобилей и изменить спрос на LADA Iskra. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

АвтоВАЗ официально объявил о возвращении автоматической трансмиссии на LADA Granta. Это решение может серьезно повлиять на расстановку сил в сегменте доступных автомобилей и изменить спрос на LADA Iskra. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

Возвращение автоматической трансмиссии на LADA Granta стало одной из самых обсуждаемых новостей в российском автопроме. Решение АвтоВАЗа может заметно изменить структуру продаж в сегменте бюджетных автомобилей, ведь до этого момента Granta оставалась только с механической коробкой передач. Теперь же модель получит вариатор WLY, уже знакомый по другим автомобилям концерна.

Ранее Granta оснащалась классическим автоматом Jatco, который отличался надежностью, но был прожорливым: зимой расход топлива мог доходить до 14 литров на 100 км. После ухода Renault и прекращения поставок Jatco, Granta осталась с пятиступенчатой механикой, что ограничивало выбор покупателей. Новый этап — установка вариатора WLY, который уже используется на LADA Vesta, LADA Iskra, а также на некоторых моделях Chery.

Вариатор WLY рассчитан на крутящий момент до 190 Н·м, тогда как двигатель Granta выдает лишь 143 Н·м. Это позволяет надеяться на долгий срок службы агрегата, ведь нагрузка на него будет минимальной. Несмотря на неоднозначную репутацию вариаторов в целом, для Granta такой тандем выглядит перспективно: автомобиль легче, мотор менее мощный, а значит, риски перегрева и преждевременного износа снижаются.

Однако инженерам пришлось серьезно доработать конструкцию: вариатор не помещался в моторный отсек, поэтому были изменены крепления и компоновка. По словам руководства АвтоВАЗа, Granta с вариатором появится в продаже не раньше первой половины следующего года. Ожидается, что разница в цене между механикой и вариатором составит около 90 тысяч рублей, а минимальная стоимость версии с автоматом приблизится к 1,2 миллиона рублей. Это сделает Granta самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией на российском рынке.

Появление автомата на Granta может изменить баланс спроса между ней и LADA Iskra. Сейчас одним из главных преимуществ Искры считается наличие автоматической коробки, а также более современное оснащение и безопасность. Но разница в цене между моделями значительна, и если Granta получит автомат, часть покупателей может отказаться от переплаты за Искру в пользу более доступного варианта.

В то же время, Iskra останется привлекательной для тех, кто ценит современные технологии и расширенный набор опций. Но массовый сегмент, где цена — главный критерий выбора, скорее всего, обратит внимание на Granta с вариатором. Китайские конкуренты в этом ценовом диапазоне практически отсутствуют, что дает Granta уникальное преимущество на рынке.

Для российского рынка возвращение автомата на Granta — это не просто техническое обновление, а стратегический шаг. В условиях растущей конкуренции и ограниченного выбора в бюджетном сегменте АвтоВАЗ делает ставку на массовость и доступность. Если цена останется в разумных пределах, Granta с вариатором может стать одной из самых востребованных моделей в стране.

LADA Granta — самая продаваемая модель АвтоВАЗа в последние годы. Вариатор WLY производится в Китае и уже зарекомендовал себя на ряде моделей Chery. В России автоматические трансмиссии остаются востребованными, особенно среди городских водителей и таксопарков. Возвращение автомата на Granta может усилить позиции АвтоВАЗа в бюджетном сегменте и создать новые стандарты для конкурентов.