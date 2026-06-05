Прорыв от Lada: Компактный автодом для двоих - цены, комплектации и почему это может изменить рынок

Lada Granta с жилым модулем: новый формат автодома для российских дорог

На российском рынке готовится к запуску компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих. Модель обещает стать доступной альтернативой зарубежным домам на колесах и может повлиять на развитие внутреннего автотуризма.

На российском рынке готовится к запуску компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих. Модель обещает стать доступной альтернативой зарубежным домам на колесах и может повлиять на развитие внутреннего автотуризма.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta может стать главным событием для российского рынка автотуризма. В условиях, когда спрос на мобильные дома стабильно растёт, отечественный производитель Lux Form предлагает решение, сочетающее простоту, функциональность и доступную цену. Это не просто очередная модификация популярной модели, а попытка задать новый стандарт для путешествий вдвоём.

В основе проекта — обновлённая Lada Granta с установленным малогабаритным жилым модулем. Такой подход позволяет использовать автомобиль как для повседневных поездок, так и для длительных путешествий или выездов на природу. Внутри предусмотрены спальные места, базовые системы хранения и возможность выбора дополнительных опций, что делает автодом универсальным для разных сценариев использования.

Пока компания публикует только выставочный экземпляр, но запуск серийного производства уже близок. Как сообщает Lada Online, модель будет предлагаться в нескольких комплектациях: базовая версия оценивается примерно в 1 150 000 рублей, более оснащённая комплектация «Люкс» — около 1 800 000 рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля.

В условиях роста цен на импортные дома на колёсах и ограниченного выбора на российском рынке решение Lux Form выглядит особенно актуальным. Компактные размеры, адаптация к внешним условиям и доступная стоимость могут расширить возможности для внутреннего туризма. Такой автодом может стать альтернативой для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за зарубежные аналоги.

Если серийное производство действительно начнётся в ближайшее время, у российских автолюбителей появится реальная альтернатива дорогим иностранным моделям. Это расширяет возможности для самостоятельных путешествий и увеличивает потенциал отечественного автопрома в сегменте домов на колёсах. Для справки: в последние годы спрос на автодома в России вырос, но количество предложений от отечественных производителей остаётся ограниченным. Lada Granta с жилым модулем может занять нишу между бюджетными решениями и дорогими импортными моделями, что особенно важно в условиях нынешней экономической ситуации.