Lada Granta скоро получит новую медиасистему
Предположительно, на автомобили Lada может вернуться медиасистема EnjoY Pro со встроенными сервисами Яндекса, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с технологией объемного звучания Arkamys. Спецверсия Quest базируется на топовой комплектации Luxe с двумя подушками безопасности, ABS, аудиосистемой, обогревом лобового стекла, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя и круиз-контролем. Ключевая особенность Quest – особая обивка сидений. Впервые на автомобилях Lada использовали ткань с водоотталкивающей пропиткой.
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07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
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17.08.2023, 08:12
В продаже появились первые Lada Granta с 16-клапанным мотором и ABS: сколько они стоят?
Российские дилеры Lada начали получать первые автомобили Lada Granta, оснащенные ABS и 16-клапанными моторами объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил. Сборка таких машин началась на АвтоВАЗе три недели назад.Читать далее
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02.05.2023, 00:13
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada, но рассказал, как сделать их доступнее
С 1 мая 2023 года АвтоВАЗ повысил цены на некоторые модели Lada. Нынешнее подорожание стало уже вторым за последние два месяца. Одновременно, глава компании Максим Соколов заявил, что знает, как сделать машины доступнее.Читать далее
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01.03.2023, 11:23
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada: сколько теперь стоят самые доступные автомобили в России
Как и ожидалось, с 1 марта 2023 года АвтоВАЗ пересмотрел цены на весь актуальный модельный ряд Lada. Наиболее ощутимо подорожали самые доступные на сегодняшний день в России автомобили – представители семейства Lada Granta.Читать далее
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03.08.2022, 12:58
«Упрощенная» Lada Granta доступна в стильных спецверсиях: подробности и цены
АвтоВАЗ объявил о начале продаж автомобилей семейства Lada Granta в двух специальных версиях: #CLUB и Quest. Машины отличаются оригинальной внешней отделкой и дополнительными опциями.Читать далее
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11.07.2022, 12:28
«АвтоВАЗ» возобновляет производство «кроссовой» версии Granta. Озвучена цена
«Lada Granta Cross Classic-2022 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», - отмечается в информационном сообщении пресс-службы предприятия. Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
-
17.08.2023, 08:12
В продаже появились первые Lada Granta с 16-клапанным мотором и ABS: сколько они стоят?
Российские дилеры Lada начали получать первые автомобили Lada Granta, оснащенные ABS и 16-клапанными моторами объемом 1,6 литра и мощностью 106 сил. Сборка таких машин началась на АвтоВАЗе три недели назад.Читать далее
-
02.05.2023, 00:13
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada, но рассказал, как сделать их доступнее
С 1 мая 2023 года АвтоВАЗ повысил цены на некоторые модели Lada. Нынешнее подорожание стало уже вторым за последние два месяца. Одновременно, глава компании Максим Соколов заявил, что знает, как сделать машины доступнее.Читать далее
-
01.03.2023, 11:23
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada: сколько теперь стоят самые доступные автомобили в России
Как и ожидалось, с 1 марта 2023 года АвтоВАЗ пересмотрел цены на весь актуальный модельный ряд Lada. Наиболее ощутимо подорожали самые доступные на сегодняшний день в России автомобили – представители семейства Lada Granta.Читать далее
-
03.08.2022, 12:58
«Упрощенная» Lada Granta доступна в стильных спецверсиях: подробности и цены
АвтоВАЗ объявил о начале продаж автомобилей семейства Lada Granta в двух специальных версиях: #CLUB и Quest. Машины отличаются оригинальной внешней отделкой и дополнительными опциями.Читать далее
-
11.07.2022, 12:28
«АвтоВАЗ» возобновляет производство «кроссовой» версии Granta. Озвучена цена
«Lada Granta Cross Classic-2022 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке», - отмечается в информационном сообщении пресс-службы предприятия. Читать далее
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