Lada Granta скоро получит новую медиасистему

Ранее мы писали АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства ... Читать далее

В ближайшем будущем на кросс-универсалы Lada Granta Cross в особой версии Quest может вернуться медиасистема с большим тачскрином и сервисами Яндекса: навигацией, музыкой, погодой и голосовым помощником «Алиса». Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте», тестовая сборка таких автомобилей уже началась. Официального подтверждения этого пока нет.

Предположительно, на автомобили Lada может вернуться медиасистема EnjoY Pro со встроенными сервисами Яндекса, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с технологией объемного звучания Arkamys. Спецверсия Quest базируется на топовой комплектации Luxe с двумя подушками безопасности, ABS, аудиосистемой, обогревом лобового стекла, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя и круиз-контролем. Ключевая особенность Quest – особая обивка сидений. Впервые на автомобилях Lada использовали ткань с водоотталкивающей пропиткой.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta Cross (от 574 900 Р )

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