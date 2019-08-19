19 августа 2019, 08:12
Lada Granta скоро получит новую версию Drive Active
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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модификацию рестайлинговой Lada Granta. Выпуском версии Drive Active займется ООО «Лада Спорт» - спортивное подразделение АвтоВАЗа, которое сейчас собирает Lada Vesta Sport.
Lada Granta
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Согласно ОТТС, Granta в исполнении Drive Active оснащается стандартным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Система зажигания у двигателя микропроцессорная, тогда как у стандартной Granta значится электронная, со статическим распределителем. Мотор ВАЗ-21127 адаптирован под бензин АИ-92, но владельцам «спортивной» версии Drive Active рекомендуют заправлять свой автомобиль бензином не ниже АИ-95.
По информации инсайдеров, появление «оспортивленной» версии Drive Active сведет к минимуму вероятность выхода на рынок настоящей «заряженной» Granta Sport со 120-сильным мотором и перенастроенной подвеской. Когда автомобили в комплектации Drive Active поступят в продажу, пока точно неизвестно. Вероятно, ждать осталось недолго, один – два месяца.
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