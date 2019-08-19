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19 августа 2019, 08:12

Lada Granta скоро получит новую версию Drive Active

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В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую модификацию рестайлинговой Lada Granta. Выпуском версии Drive Active займется ООО «Лада Спорт» - спортивное подразделение АвтоВАЗа, которое сейчас собирает Lada Vesta Sport.
Lada Granta скоро получит новую версию Drive Active

Lada Granta

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«Спортивная» версия Drive Active отличается от стандартной Lada Granta только обвесом и декором. Двигатель, подвеска и тормоза у новинки остались штатные. Новые габариты седана: длина - 4 268 мм (+12 мм), ширина - 1 700 мм, высота - 1 500 мм (+50 мм). Передняя колея стала шире на 6 мм – до 1 436 мм. Изменения в размерах можно объяснить иными бамперами и колесами. Шины для Drive Active сертифицированы размерностью 185/55 R15. 

Согласно ОТТС, Granta в исполнении Drive Active оснащается стандартным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Система зажигания у двигателя микропроцессорная, тогда как у стандартной Granta значится электронная, со статическим распределителем. Мотор ВАЗ-21127 адаптирован под бензин АИ-92, но владельцам «спортивной» версии Drive Active рекомендуют заправлять свой автомобиль бензином не ниже АИ-95.

По информации инсайдеров, появление «оспортивленной» версии Drive Active сведет к минимуму вероятность выхода на рынок настоящей «заряженной» Granta Sport со 120-сильным мотором и перенастроенной подвеской. Когда автомобили в комплектации Drive Active поступят в продажу, пока точно неизвестно. Вероятно, ждать осталось недолго, один – два месяца.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Lada Granta скоро получит новую версию Drive Active
{{material_125947}}«Спортивная» версия Drive Active отличается от стандартной Lada Granta только обвесом и декором. Двигатель, подвеска и тормоза у новинки остались штатные. Новые габариты седана: длина - 4 268 мм (+12 мм), ширина - 1 700 мм, высота - 1 500 мм (+50 мм). Передняя колея стала шире на 6 мм – до 1 436 мм. Изменения в размерах можно объяснить иными бамперами и колесами. Шины для Drive Active сертифицированы размерностью 185/55 R15. Согласно ОТТС, Granta в исполнении Drive Active оснащается стандартным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой». Система зажигания у двигателя микропроцессорная, тогда как у стандартной Granta значится электронная, со статическим распределителем. Мотор ВАЗ-21127 адаптирован под бензин АИ-92, но владельцам «спортивной» версии Drive Active рекомендуют заправлять свой автомобиль бензином не ниже АИ-95.По информации инсайдеров, появление «оспортивленной» версии Drive Active сведет к минимуму вероятность выхода на рынок настоящей «заряженной» Granta Sport со 120-сильным мотором и перенастроенной подвеской. Когда автомобили в комплектации Drive Active поступят в продажу, пока точно неизвестно. Вероятно, ждать осталось недолго, один – два месяца.
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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