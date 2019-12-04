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4 декабря 2019, 13:26

Lada Granta сохраняет титул бестселлера

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АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей Lada за ноябрь 2019 года. За месяц российские дилеры реализовали более 31 тысячи машин, однако в ноябре прошлого года автомобили продавались лучше. По итогам 11 месяцев все еще удается сохранять положительную динамику.
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С января по ноябрь 2019 года российские дилеры реализовали 326,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada или на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля Lada по собственной оценке компании немного снизилась и сейчас составляет порядка 20,5%. В октябре этот показатель находился на уровне 21%.

Бестселлером Lada и российского авторынка в целом остается семейство Granta. C начала года было продано 121 260 экземпляров или на 29,3% больше, чем годом ранее. Второе место по объему продаж занимает Lada Vesta, которая за одиннадцать месяцев разошлась тиражом 100 501 экз. (+3,9%).

В ноябре 2019 года в России было продано 31 217 автомобилей Lada (-7,3%). По данным АЕБ, в ноябре 2018 года продажи марки составили 33 663 экз. Самой востребованной моделью месяца вновь стала Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 12,5 тыс. отечественных покупателей. Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, продажи других семейств Lada – Xray, Largus и Lada 4х4 сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Lada Granta сохраняет титул бестселлера
{{material_128045}}С января по ноябрь 2019 года российские дилеры реализовали 326,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada или на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночная доля Lada по собственной оценке компании немного снизилась и сейчас составляет порядка 20,5%. В октябре этот показатель находился на уровне 21%.Бестселлером Lada и российского авторынка в целом остается семейство Granta. C начала года было продано 121 260 экземпляров или на 29,3% больше, чем годом ранее. Второе место по объему продаж занимает Lada Vesta, которая за одиннадцать месяцев разошлась тиражом 100 501 экз. (+3,9%).В ноябре 2019 года в России было продано 31 217 автомобилей Lada (-7,3%). По данным АЕБ, в ноябре 2018 года продажи марки составили 33 663 экз. Самой востребованной моделью месяца вновь стала Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 12,5 тыс. отечественных покупателей. Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, продажи других семейств Lada – Xray, Largus и Lada 4х4 сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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