4 декабря 2019, 13:26
Lada Granta сохраняет титул бестселлера
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АвтоВАЗ подвел итоги продаж автомобилей Lada за ноябрь 2019 года. За месяц российские дилеры реализовали более 31 тысячи машин, однако в ноябре прошлого года автомобили продавались лучше. По итогам 11 месяцев все еще удается сохранять положительную динамику.
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В октябре российские дилеры Lada реализовали 30,2 тыс. автомобилей или на 5,5% меньше, чем годом ранее. По ...Читать далее
Бестселлером Lada и российского авторынка в целом остается семейство Granta. C начала года было продано 121 260 экземпляров или на 29,3% больше, чем годом ранее. Второе место по объему продаж занимает Lada Vesta, которая за одиннадцать месяцев разошлась тиражом 100 501 экз. (+3,9%).
В ноябре 2019 года в России было продано 31 217 автомобилей Lada (-7,3%). По данным АЕБ, в ноябре 2018 года продажи марки составили 33 663 экз. Самой востребованной моделью месяца вновь стала Granta. На автомобилях семейства остановили свой выбор 12,5 тыс. отечественных покупателей. Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, продажи других семейств Lada – Xray, Largus и Lada 4х4 сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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