Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

19 июля 2019, 10:41

Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания

  • 176
  • 0
На улицах Тольятти заметили рестайлинговую Lada Granta Sport, частично затянутую в камуфляж. Ожидается, что автомобиль получит мотор, «заряженный» до 120 сил, задние дисковые тормоза и спортивную подвеску. Продажи должны начаться до конца 2019 года.
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
Ранее мы писали
АвтоВАЗ назвал дату начала продаж вседорожного универсала Lada Granta Cross и цены комплектаций. Дилеры официально ...
Читать далее
Фотографии тестовой Lada Granta Sport появились в журнале Авто.ру. Судя по расположению маскировочной пленки, «заряженная» версия «Гранты» будет отличаться спортивным обвесом и спойлером на крышке багажника. Модель предложат в двух типах кузова: «седан» и «хэтчбек». Автомобили получат заниженную перенастроенную подвеску, форсированный двигатель, а сзади появятся дисковые тормоза.

В салоне должны установить новые спортивные сидения с выраженной боковой поддержкой. В оформлении интерьера появятся спортивные акценты. Кроме того, обновленная Granta Sport получит крупную насадку на выхлопную трубу и оригинальные легкосплавные колесные диски.

Продажи Lada Granta Sport должны начаться уже в нынешнем году, но официальной информации от АвтоВАЗа по этому поводу пока нет. Ожидается, что стоить новинка будет не менее 600 тысяч рублей. Ранее стало известно, что у Granta Sport выйдет еще одна «оспортивленная» версия под названием Drive Active. Она сохранит стандартный 106-сильный мотор, но будет отличаться агрессивным обвесом.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
{{material_126668}}Фотографии тестовой Lada Granta Sport появились в журнале Авто.ру. Судя по расположению маскировочной пленки, «заряженная» версия «Гранты» будет отличаться спортивным обвесом и спойлером на крышке багажника. Модель предложат в двух типах кузова: «седан» и «хэтчбек». Автомобили получат заниженную перенастроенную подвеску, форсированный двигатель, а сзади появятся дисковые тормоза.В салоне должны установить новые спортивные сидения с выраженной боковой поддержкой. В оформлении интерьера появятся спортивные акценты. Кроме того, обновленная Granta Sport получит крупную насадку на выхлопную трубу и оригинальные легкосплавные колесные диски.Продажи Lada Granta Sport должны начаться уже в нынешнем году, но официальной информации от АвтоВАЗа по этому поводу пока нет. Ожидается, что стоить новинка будет не менее 600 тысяч рублей. Ранее стало известно, что у Granta Sport выйдет еще одна «оспортивленная» версия под названием Drive Active. Она сохранит стандартный 106-сильный мотор, но будет отличаться агрессивным обвесом.
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Воронеж Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.