19 июля 2019, 10:41
Lada Granta Sport вывели на дорожные испытания
- 176
- 0
На улицах Тольятти заметили рестайлинговую Lada Granta Sport, частично затянутую в камуфляж. Ожидается, что автомобиль получит мотор, «заряженный» до 120 сил, задние дисковые тормоза и спортивную подвеску. Продажи должны начаться до конца 2019 года.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ назвал дату начала продаж вседорожного универсала Lada Granta Cross и цены комплектаций. Дилеры официально ...Читать далее
В салоне должны установить новые спортивные сидения с выраженной боковой поддержкой. В оформлении интерьера появятся спортивные акценты. Кроме того, обновленная Granta Sport получит крупную насадку на выхлопную трубу и оригинальные легкосплавные колесные диски.
Продажи Lada Granta Sport должны начаться уже в нынешнем году, но официальной информации от АвтоВАЗа по этому поводу пока нет. Ожидается, что стоить новинка будет не менее 600 тысяч рублей. Ранее стало известно, что у Granta Sport выйдет еще одна «оспортивленная» версия под названием Drive Active. Она сохранит стандартный 106-сильный мотор, но будет отличаться агрессивным обвесом.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве