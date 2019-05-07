7 мая 2019, 15:37
Lada Granta стала лидером апреля
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АвтоВАЗ отчитался об итогах продаж новых автомобилей в апреле 2019 года. За минувший месяц отечественные дилеры реализовали 32,3 тыс. автомобилей Lada или на 5,2% больше, чем в апреле 2018-го. Бестселлером месяца стала Lada Granta.
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В апреле лидерские позиции вернуло себе обновленное семейство Lada Granta, оттеснив Vesta на вторую строчку. За месяц на автомобилях Granta остановили свой выбор 12,7 тыс. покупателей. Пока это лучший показатель для модели с начала 2019 года. Lada Vesta в апреле разошлась тиражом 10,1 тыс. автомобилей (+30,1% к АППГ).
Кроме того, на 15% выросли продажи фургонов Lada Largus. В апреле было реализовано 829 автомобилей данной модели. Отчасти росту интереса к ней способствовало начало продаж битопливной версии Largus CNG (от 728 300 рублей).
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Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
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