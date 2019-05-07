7 мая 2019, 15:37

Lada Granta стала лидером апреля

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АвтоВАЗ отчитался об итогах продаж новых автомобилей в апреле 2019 года. За минувший месяц отечественные дилеры реализовали 32,3 тыс. автомобилей Lada или на 5,2% больше, чем в апреле 2018-го. Бестселлером месяца стала Lada Granta.
Lada Granta стала лидером апреля
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В сравнении с мартом 2019 года темпы роста немного замедлились. Если в марте продажи Lada в России выросли на 10%, то в апреле – на 5,2%. Прослеживается тенденция и при анализе абсолютных показателей. В марте дилеры продали 33,8 тыс. автомобилей Lada, а в апреле – 32,3 тысячи. При этом начавшие действовать с 1 марта программы гос.поддержки «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль» продолжились и в апреле. Суммарно с января по апрель в России было продано 114,7 тыс. новых автомобилей Lada (+4,4 к АППГ). На конец апреля доля автомобилей российской марки составила 21,1%.

В апреле лидерские позиции вернуло себе обновленное семейство Lada Granta, оттеснив Vesta на вторую строчку. За месяц на автомобилях Granta остановили свой выбор 12,7 тыс. покупателей. Пока это лучший показатель для модели с начала 2019 года. Lada Vesta в апреле разошлась тиражом 10,1 тыс. автомобилей (+30,1% к АППГ).

Кроме того, на 15% выросли продажи фургонов Lada Largus. В апреле было реализовано 829 автомобилей данной модели. Отчасти росту интереса к ней способствовало начало продаж битопливной версии Largus CNG (от 728 300 рублей). 

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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
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Lada Granta стала лидером апреля
{{material_126186}}В сравнении с мартом 2019 года темпы роста немного замедлились. Если в марте продажи Lada в России выросли на 10%, то в апреле – на 5,2%. Прослеживается тенденция и при анализе абсолютных показателей. В марте дилеры продали 33,8 тыс. автомобилей Lada, а в апреле – 32,3 тысячи. При этом начавшие действовать с 1 марта программы гос.поддержки «Первый автомобиль»/«Семейный автомобиль» продолжились и в апреле. Суммарно с января по апрель в России было продано 114,7 тыс. новых автомобилей Lada (+4,4 к АППГ). На конец апреля доля автомобилей российской марки составила 21,1%.В апреле лидерские позиции вернуло себе обновленное семейство Lada Granta, оттеснив Vesta на вторую строчку. За месяц на автомобилях Granta остановили свой выбор 12,7 тыс. покупателей. Пока это лучший показатель для модели с начала 2019 года. Lada Vesta в апреле разошлась тиражом 10,1 тыс. автомобилей (+30,1% к АППГ).Кроме того, на 15% выросли продажи фургонов Lada Largus. В апреле было реализовано 829 автомобилей данной модели. Отчасти росту интереса к ней способствовало начало продаж битопливной версии Largus CNG (от 728 300 рублей). 
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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