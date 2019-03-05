5 марта 2019, 15:52
Lada Granta удержала лидерство по продажам в феврале
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Компания АвтоВАЗ отчиталась об итогах февральских продаж. Дилеры Lada реализовали 27 011 автомобилей или на 1,4% меньше, чем годом ранее. Бестселлером марки остаются автомобили семейства Lada Granta.
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Вторую строчку с достаточно большим отрывом заняли автомобили семейства Vesta. За месяц было продано 7 960 экземпляров. По сравнению с февралем 2018-го продажи снизились на 5,9%. Всего по итогам прошлого месяца дилеры Lada в России реализовали 27 011 автомобилей (-1,4%). Если суммировать продажи января и февраля, то общее число проданных автомобилей осталось на уровне 2018 года – 48,5 тыс. автомобилей.
Сейчас руководство АвтоВАЗа возлагает большие надежды на участие автомобилей Lada в программах гос.поддержки. Напомним, с 1 марта стартовали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели автомобилей, которые собраны в России и стоят в пределах 1 млн рублей, могут рассчитывать на 10-процентную скидку. Для жителей Дальнего Востока размер скидки возрастает до 25%. Кроме того, указанные программы суммируются со скидкой по трейд-ин.
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