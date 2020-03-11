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11 марта 2020, 17:54

Lada Granta удержала титул бестселлера по итогам января-февраля

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Фото: АвтоВАЗ
За первые два месяца 2020 года дилеры Lada реализовали свыше 18 тысяч экземпляров Lada Granta. Это чуть ниже результата прошлого года, но вполне достаточно, чтобы сохранить титул бестселлера российского авторынка.
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С января по февраль 2020 года на семействе Lada Granta остановили свой выбор 18 029 российских покупателей, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на статистику Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Снижение спроса на 1% не помешало модели стать самым востребованным автомобилем в России. Отрыв от занимающей второе место Lada Vesta составляет 2,4 тыс. автомобилей. Кстати, по итогам первых двух месяцев продажи «Весты» выросли на 4% до 15 613 машин.

Бронза досталась корейской модели Kia Rio, сборка которой налажена на петербургском заводе Hyundai. За первую пару месяцев дилеры реализовали 14 625 экземпляров (+10%). Замыкают первую пятерку еще две корейский модели петербургской сборки. На четвертом месте расположился кроссовер Hyundai Creta (12 012 экз., +17%), а за ним – Hyundai Solaris (7 861 экз., -5%).

Кроме того, в ТОП-10 российских бестселлеров по итогам января-февраля 2020 года вошли: Volkswagen Polo (7 449 экз., -1%), Toyota RAV4 (6 302 экз., +91%), Volkswagen Tiguan (5 197 экз., +24%), Lada Largus (5 102 экз., -6%) и Renault Logan (4 740 экз., +9%).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Lada Granta удержала титул бестселлера по итогам января-февраля
{{material_129199}}С января по февраль 2020 года на семействе Lada Granta остановили свой выбор 18 029 российских покупателей, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на статистику Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Снижение спроса на 1% не помешало модели стать самым востребованным автомобилем в России. Отрыв от занимающей второе место Lada Vesta составляет 2,4 тыс. автомобилей. Кстати, по итогам первых двух месяцев продажи «Весты» выросли на 4% до 15 613 машин.Бронза досталась корейской модели Kia Rio, сборка которой налажена на петербургском заводе Hyundai. За первую пару месяцев дилеры реализовали 14 625 экземпляров (+10%). Замыкают первую пятерку еще две корейский модели петербургской сборки. На четвертом месте расположился кроссовер Hyundai Creta (12 012 экз., +17%), а за ним – Hyundai Solaris (7 861 экз., -5%).Кроме того, в ТОП-10 российских бестселлеров по итогам января-февраля 2020 года вошли: Volkswagen Polo (7 449 экз., -1%), Toyota RAV4 (6 302 экз., +91%), Volkswagen Tiguan (5 197 экз., +24%), Lada Largus (5 102 экз., -6%) и Renault Logan (4 740 экз., +9%).
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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