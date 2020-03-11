11 марта 2020, 17:54
Lada Granta удержала титул бестселлера по итогам января-февраля
- 93
- 0
Фото: АвтоВАЗ
За первые два месяца 2020 года дилеры Lada реализовали свыше 18 тысяч экземпляров Lada Granta. Это чуть ниже результата прошлого года, но вполне достаточно, чтобы сохранить титул бестселлера российского авторынка.
Ранее мы писали
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих ...Читать далее
Бронза досталась корейской модели Kia Rio, сборка которой налажена на петербургском заводе Hyundai. За первую пару месяцев дилеры реализовали 14 625 экземпляров (+10%). Замыкают первую пятерку еще две корейский модели петербургской сборки. На четвертом месте расположился кроссовер Hyundai Creta (12 012 экз., +17%), а за ним – Hyundai Solaris (7 861 экз., -5%).
Кроме того, в ТОП-10 российских бестселлеров по итогам января-февраля 2020 года вошли: Volkswagen Polo (7 449 экз., -1%), Toyota RAV4 (6 302 экз., +91%), Volkswagen Tiguan (5 197 экз., +24%), Lada Largus (5 102 экз., -6%) и Renault Logan (4 740 экз., +9%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве