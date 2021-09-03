Lada Granta уступила первую позицию семейству Lada Vesta. Виной тому – нехватка чипов
Фото: Lada
Это на 32,6% меньше, чем в августе «пандемийного» 2020-го. Заводчане винят во всем мировой дефицит производства полупроводников, который оказал негативное влияние на большинство производителей, занятых в автомобилестроительной отрасли.
Самый сильный удар нехватки электронных компонентов нанесен по семейству Granta, тому самому, которое долгое время лидирует на российском рынке. В результате, в тройке лидеров продаж произошли некоторые изменения - бестселлером модельного ряда Lada стало семейство Vesta (6 882 ед.). «Гранты» же довольствуются второй позицией – всего 5 007 автомобилей. На 3 месте расположились модели семейства Niva: суммарная цифра продаж Niva Legend и Niva Travel - 3 438 ед.
Николя Мор, президент АО «АвтоВАЗ», так прокомментировал результаты августа: «Наша компания, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры».
Напомним, что ценовая вилка на автомобили семейства Lada Vesta - от 783 900 рублей за базовый вариант седана до 1 208 900 рублей за спортивную модификацию Vesta Sport. В гамму также входят универсал, версии SW и Vesta CNG.
- 549 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 395 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 610 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 897 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 650 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 377 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 832 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 229 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 675 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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