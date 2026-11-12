Куда уходят деньги автовладельца: почему Лада Гранта обходится дороже, чем кажется

Сколько на самом деле стоит содержать Ладу Гранту: разбор годовых расходов при пробеге 15 тысяч километров

Калькулятор помогает оценить содержание Лада Гранта в 2026 году: при пробеге 15 тысяч километров годовые расходы составляют 242 200 рублей. Амортизация достигает 90 тысяч и превышает затраты на бензин.

Калькулятор помогает оценить содержание Лада Гранта в 2026 году: при пробеге 15 тысяч километров годовые расходы составляют 242 200 рублей. Амортизация достигает 90 тысяч и превышает затраты на бензин.

Ежегодный пробег в 15 тысяч километров помогает наметить бюджет, но сам по себе не отвечает на вопрос, во сколько обходится поездка на автомобиле. В расчетной статье для Лады Гранты самая крупная статья расходов обнаруживается вовсе не в заправке: амортизация составляет 90 000 рублей в год, тогда как топливо обходится в 66 300 рублей.

Разберем затраты на опыте владения одного из вледельцев. Для работы взяли Гранту с двигателем 1.6 мощностью 90 л.с. При среднем расходе 6,8 литра на 100 км и цене бензина 65 рублей за литр калькулятор оценивает годовое содержание в 242 200 рублей. Стоимость километра составляет 16,1 рубля.

В расчете подразумеваются не только ежедневные платежи. Калькулятор учитывает транспортные налоги и дорожные сборы, а техническое обслуживание считается отдельной статьей. В модели предусмотрен и ремонт. Отдельно придется потратиться на поездку в поездку, парковку и мойку. Еще две статьи — это кредитные платежи и потеря стоимости автомобиля. Последнее особенно важно для владельца, который собирается сменить машину через несколько лет.

Результат зависит от условий, которые вводит пользователь. Можно указать средний расход топлива и его цену, регион или параметры страхования. Сезонные поездки и внеплановый ремонт могут отличаться от месячной нагрузки, поэтому их стоимость учитывается отдельно от регулярных платежей.

Подобный расчет помогает сравнить текущие расходы и затраты на содержание на будущее. В отношении Granta и Vesta отдельно разбиралась роль остаточной стоимости: цена перепродажи не отменяет начальную цену машины и расходы на ее содержание.

Эксперты рекомендуют проводить плановое техническое обслуживание отдельно от ремонтного резерва. Амортизацию стоит учитывать при рассмотрении моделей и планировании продажи. В данном расчете страховка и налоги вместе составляют 15 900 рублей. Это значительно снижает затраты на бензин и стоимость потерь.

Среднегодовой пробег легкового автомобиля в России оценивается примерно от 12 до 18 тысяч километров. Цены на топливо и комплектующие продолжают расти, а их амортизация зависит от моделей и состояния рынка. Регулярное техническое обслуживание может предотвратить серьезные поломки.