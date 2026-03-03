Самая доступная Lada Granta с кузовом лифтбек стала дешевле: цена и комплектация «Классик»

Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа

АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.

АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.

Российские автолюбители получили долгожданную новость: АвтоВАЗ запустил в производство и вывел на рынок минимально доступную версию лифтбека Lada Granta. Теперь базовая комплектация «Классик» стоит 1 017 000 рублей, что делает ее самой дешевой пятидверной моделью бренда на сегодняшний день. Это решение особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора в бюджетном сегменте.

Как отмечают представители компании, новая версия лифтбека оказалась дешевле на 81 тысячу рублей по сравнению с ближайшей комплектацией «Классик Кондиционер». Главное отличие между ними — отсутствие кондиционера, который, по мнению дилеров, не отпугивает покупателей в северных регионах и в автопарках, где климатическая установка не считается обязательной. Аналогичная ситуация наблюдается и с седаном Granta, где спрос на простую комплектацию стабильно высок.

В комплектацию новой Granta «Классик» входят: центральный замок, водительская подушка безопасности, крепления Isofix для детских кресел, системы ABS и EBD, электроусилитель руля, электропривод и подогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, а также аудиоподготовка с установленными динамиками. Под капотом установлен 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По информации «Российской газеты», дилеры отмечают, что такие автомобили чаще всего приобретаются для корпоративных парков, а также в регионах с прохладным климатом, где отсутствие кондиционера не воспринимается как недостаток. При этом, несмотря на упрощение, базовая Granta сохраняет все необходимые элементы безопасности и комфорта, что делает ее привлекательным предложением для расширения клиентской аудитории.

Интересно, что тенденция к появлению максимально простых и доступных транспортных средств становится все более заметной на российском рынке. Производителям приходится искать компромиссы между стоимостью и оснащением, чтобы удержать покупателей в условиях высокой конкуренции и непростой экономической ситуации.

Таким образом, появление нового седана Granta - это не просто очередное обновление в линейке АвтоВАЗа, это важный сигнал для всего рынка: спрос на простые и доступные автомобили остается высоким, производители готовы оперативно реагировать на запросы покупателей. В ближайшее время можно ожидать, что и другие автокомпании пересмотрят свои предложения в сторону более бюджетных решений.