Самая доступная Lada Granta с кузовом лифтбек стала дешевле: цена и комплектация «Классик»

3 марта 2026, 17:49
Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа
Lada Granta в новой базе: лифтбек стал самым доступным пятидверным авто АвтоВАЗа
АвтоВАЗ неожиданно снизил порог входа для покупателей лифтбека Lada Granta: новая комплектация «Классик» оказалась дешевле на 81 тысячу рублей и уже поступила в продажу. Почему производитель решился на такой шаг, какие опции остались и кому выгодно брать именно эту версию - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок.
Российские автолюбители получили долгожданную новость: АвтоВАЗ запустил в производство и вывел на рынок минимально доступную версию лифтбека Lada Granta. Теперь базовая комплектация «Классик» стоит 1 017 000 рублей, что делает ее самой дешевой пятидверной моделью бренда на сегодняшний день. Это решение особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора в бюджетном сегменте.
Как отмечают представители компании, новая версия лифтбека оказалась дешевле на 81 тысячу рублей по сравнению с ближайшей комплектацией «Классик Кондиционер». Главное отличие между ними — отсутствие кондиционера, который, по мнению дилеров, не отпугивает покупателей в северных регионах и в автопарках, где климатическая установка не считается обязательной. Аналогичная ситуация наблюдается и с седаном Granta, где спрос на простую комплектацию стабильно высок.
В комплектацию новой Granta «Классик» входят: центральный замок, водительская подушка безопасности, крепления Isofix для детских кресел, системы ABS и EBD, электроусилитель руля, электропривод и подогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, а также аудиоподготовка с установленными динамиками. Под капотом установлен 8-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
По информации «Российской газеты», дилеры отмечают, что такие автомобили чаще всего приобретаются для корпоративных парков, а также в регионах с прохладным климатом, где отсутствие кондиционера не воспринимается как недостаток. При этом, несмотря на упрощение, базовая Granta сохраняет все необходимые элементы безопасности и комфорта, что делает ее привлекательным предложением для расширения клиентской аудитории.
Интересно, что тенденция к появлению максимально простых и доступных транспортных средств становится все более заметной на российском рынке. Производителям приходится искать компромиссы между стоимостью и оснащением, чтобы удержать покупателей в условиях высокой конкуренции и непростой экономической ситуации.
Таким образом, появление нового седана Granta - это не просто очередное обновление в линейке АвтоВАЗа, это важный сигнал для всего рынка: спрос на простые и доступные автомобили остается высоким, производители готовы оперативно реагировать на запросы покупателей. В ближайшее время можно ожидать, что и другие автокомпании пересмотрят свои предложения в сторону более бюджетных решений.
Похожие материалы Лада
-
25.02.2026, 17:36
Tenet T4 2025: опыт покупки и сравнение с Lada Granta Cross глазами владельца
Владелец делится личным опытом приобретения Tenet T4 2025 года и сравнивает его с Lada Granta Cross. В материале - детали покупки, особенности комплектации и первые впечатления от эксплуатации. Разбираемся, что изменилось на рынке и почему это важно.Читать далее
-
24.02.2026, 08:41
Такси по-новому: какие автомобили останутся на рынке после 2026 года
С 2026 года в России такси смогут работать только на автомобилях, произведенных в стране. Новые правила затронут всех перевозчиков и изменят привычный рынок. Разбираемся, что изменится и как подготовиться к переменам.Читать далее
-
16.02.2026, 05:12
Сравнение ВАЗ-2106 и LADA Granta FL: что изменилось за десятилетия в отечественном автопроме
Автомобильные эксперты провели детальный анализ ВАЗ-2106 и новой LADA Granta FL, чтобы оценить эволюцию российских легковушек. В материале - неожиданные выводы о комфорте, надежности и стоимости владения. Почему сравнение этих моделей актуально именно сейчас - читайте далее.Читать далее
-
15.02.2026, 05:47
Пять ключевых отличий Lada Granta лифтбек от седана: что изменилось в новой версии
Lada Granta в кузове лифтбек вышла на рынок с заметными изменениями: новый дизайн, улучшенные тормоза и модернизированная подвеска. Эксперты отмечают, что часть новшеств вскоре появится и на седане. Разбираемся, что важно знать о новинке.Читать далее
-
12.02.2026, 18:57
Сравнение Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек: опыт эксплуатации на 5000 км
Лада Искра SW Cross и Лада Гранта лифтбек - две популярные модели, которые часто выбирают для повседневной езды. Мы сравнили их на пробеге 5000 км, чтобы понять, с какими нюансами сталкиваются владельцы и что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
10.02.2026, 08:55
Лифтбек Lada Granta Active Cross: увеличенный клиренс и багажник за 1,2 млн рублей — изменения новой версии
В линейке Lada Granta появилась новая версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом и вместительным багажником. Модель сочетает практичность, доступную цену и обновленный дизайн, что делает ее заметным игроком на рынке.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
05.02.2026, 18:06
Сравнение новой и старой Lada Granta: что изменилось после рестайлинга
Обновленная Lada Granta изменилась не кардинально, но в деталях. Эксперты провели сравнение с предыдущей версией, чтобы понять, действительно ли рестайлинг сделал автомобиль лучше и стоит ли переплачивать за новинку.Читать далее
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
