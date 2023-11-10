Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)

По информации инсайдерского паблика Avtograd News в соцсети Вконтакте, с конвейера АвтоВАЗа вновь начали сходить автомобили Lada Granta без подушек безопасности. Причина – проблемы с поставками комплектующих. Если вопрос не удастся решить в ближайшее время, то аналогичная судьба может постигнуть и Lada Vesta.

Как пояснил первый вице-президент по стратегии и техническому развитию АвтоВАЗа Евгений Шмелёв в кулуарах бизнес-форума Баркемп – 2023, прошедшего на этой неделе в Санкт-Петербурге, компания оказалась не готова к новым санкциям. «Здесь не надо лакировать действительность. Это не пройдет совсем безболезненно. Да, будут перебои, они уже начались в оплате валютных контрактов. Из-за этого в том числе мы ушли на производство «Весты» в одну смену. На непродолжительное время, но мы ушли. А это потери относительно наших планов».

Будем надеяться, что машины без подушек безопасности в продажу не поступят, а будут ждать на территории завода, когда их дооснастят недостающими опциями.

Обновлено 10.11.2023 в 15:33 В пресс-службе АвтоВАЗа опровергли информацию о нехватке подушек безопасности. Одновременно здесь сообщили, что в компании рассматривают возможность выпустить новую комплектацию для Lada Granta без подушек безопасности, поскольку такие машины были очень востребованы у россиян в прошлом году.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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