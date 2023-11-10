Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
Как пояснил первый вице-президент по стратегии и техническому развитию АвтоВАЗа Евгений Шмелёв в кулуарах бизнес-форума Баркемп – 2023, прошедшего на этой неделе в Санкт-Петербурге, компания оказалась не готова к новым санкциям. «Здесь не надо лакировать действительность. Это не пройдет совсем безболезненно. Да, будут перебои, они уже начались в оплате валютных контрактов. Из-за этого в том числе мы ушли на производство «Весты» в одну смену. На непродолжительное время, но мы ушли. А это потери относительно наших планов».
Будем надеяться, что машины без подушек безопасности в продажу не поступят, а будут ждать на территории завода, когда их дооснастят недостающими опциями.
Обновлено 10.11.2023 в 15:33 В пресс-службе АвтоВАЗа опровергли информацию о нехватке подушек безопасности. Одновременно здесь сообщили, что в компании рассматривают возможность выпустить новую комплектацию для Lada Granta без подушек безопасности, поскольку такие машины были очень востребованы у россиян в прошлом году.
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09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
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07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
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В Ленобласти таксиста задержали за обман пенсионерки на 800 тысяч рублей
Полицейские Тосненского района Ленинградской области задержали на трассе М-10 29-летнего водителя такси, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме. 83-летняя пенсионерка отдала ему более 800 тысяч рублей.Читать далее
-
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Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не менее чем за 700 тысяч рублей. Именно столь стоит базовый седан Lada Granta.Читать далее
-
08.10.2023, 22:25
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