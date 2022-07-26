Lada Granta возвращается: теперь на 78% дороже
Фото: Lada
Несмотря на катастрофические (-77%) объемы падения, отечественная малолитражка Granta продолжает возглавлять модельный «хит-парад» на российском авторынке. Машина стала лучшей как в июне 2022-го (3305 ед., у идущих следом Lada Vesta и Kia Rio результат вдове меньше), так и по итогам первого полугодия (23 387 ед.).
Вероятность сохранения лидирующего положения «Гранты» впредь высока – по той простой причине, что, в отличие от конкурентов, после некоторого простоя модель вновь запущена в серийное производство.
Опираясь на собственные данные агрегатора 110km.ru, предлагаем проследить рост цен в регионах РФ на новые автомобили Lada Granta за последний год, в период с начала августа 2021 года по конец июля 2022-го.
Москва и Петербург
Ни Москва, ни Петербург никогда не слыли рынками, где позиции «АвтоВАЗа» были «топовыми». И тем не менее, автопроизводитель делал и продолжает делать ставку на столичные регионы.
Данные агрегатора 110km.ru говорят о том, что год назад в Москве средняя стоимость новой «Гранты» находилась на уровне 657 314 руб., сегодня за машину просят 969 000 руб. Таким образом, рост цен составил 47,4%. Жителям Петербурга покупка новой Lada Granta сегодня обходится в среднюю стоимость 822 160 руб., что на 30,3% дороже, чем в середине лета 2021-го (630 691 руб.).
Центральноевропейская часть России
Неоднородная по динамике рост цен ситуация сложилась в центральноевропейском регионе страны. В городе-миллионнике Воронеже «Гранта» подорожала за минувший год на 52,6% (с 642 633 до 980 548 руб.).
Волжский регион
Одни из самых доступных средневзвешенных цен на Lada Granta образца лета прошлого года были в Нижнем Новгороде - 610 865 руб. Сегодня планка выросла до 771 788 руб., что на фоне других рынков также относительно приемлемо. Отсюда скромный (+26,3%) рост за весь истекший год.
В Тольятти, где, собственно, и производится «Гранта», с начала августа 2021-го по конец июля 2022-го автомобиль подорожал на 48,6% (с 633 740 до 942 014 руб.). В соседней Самаре за новую Lada Granta сегодня просят на 55,9% больше, чем год назад – цены подскочили с 659 643 до 1 028 450 руб.
Для полноты картины приведем пример таких городов, как Волгоград и Казань. Разве что последние обновленные показатели датированы маем текущего года. В любом случае с августа 2021-го рост стоимости Lada Granta составил 31,5% и 49,4% соответственно.
Юг страны
В соседнем Ставрополе цены на новую «Гранту» подпрыгнули на 70,8%: вместо прошлогодних 665 389 руб. сегодня приходится платить 1 136 667 руб. На этом фоне куда больше повезло жителям Ростова-на-Дону – для них Lada Granta выросла в цене всего на 31,3% (с 668 771 до 878 060 руб.).
Север России
Северянам, чьи доходы, согласно установившимся представлениям, всегда выше среднероссийских, продукция «АвтоВАЗа» и «Гранта», в частности, не представляет большого интереса. Тем не менее, в крупных городах автосалоны Lada представлены.
В Сургуте летом 2021 года за новую «Гранту» просили, в среднем, 627 398 руб., а сегодня - 989 940 руб. Таким образом, машина стала дороже на 57,8%. В Петрозаводске удорожание автомобиля составило 27,4% (с прошлогодних 665 450 руб. до нынешних 847 867 руб.).
Урал
Жителям Урала, согласно собственным данным агрегатора 110km.ru, повезло больше других. Здесь отмечены самые низкие показатели рост средних цена на автомобили Lada Granta.
Возобновление производства – отрыв от конкурентов
«Lada Granta продолжает сохранять лидирующую позицию в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2022-го, - отмечает Андрей Добрый, главный редактор портала 110km.ru. – Это не удивительно - модель была и остается самой доступной не только в линейке тольяттинского автопроизводителя, но и среди конкурентов».
По словам Андрея Доброго, именно цена сегодня решает многое для потребителей: «И Granta, и все другие «Лады», которые пошли в производство после вынужденного простоя, и выпуск которых будет возобновлен в ближайшие месяцы, являются участниками вновь вводимой Минпромторгом госпрограммы поддержки спроса на авторынке России, а это большое подспорье».
По мнению эксперта, в создавшихся условиях перспектива у модели неплохая: «Гранта» является одной из немногих машин на рынке, которая вновь попала на сборочную линию. Следовательно, в условиях дефицита новых автомобилей отрыв «Гранты» от преследователей будет лишь увеличиваться.
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