Реальный опыт владения Lada Iskra 2025 с мотором 1.6 и механикой — что удивило и разочаровало владельца

12 февраля 2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.
Появление Lada Iskra 2025 года на российском рынке вызвало немало обсуждений среди автолюбителей. Новинка оказалась в центре внимания не только из-за свежего дизайна, но и благодаря сочетанию цен, оснащения и технических решений, которые редко встречаются в этом сегменте. После нескольких недель эксплуатации и пробега в 300 км становится ясно: у Искры есть сильная сторона, и такие моменты, которые вызывают вопросы.
В первую очередь стоит отметить, что стоимость «Искры» заметно выше, чем у «Гранты» — разница составляет порядка 120 тысяч рублей. Однако по сравнению с Вестой и Логаном ценник выглядит более привлекательно. В современных реалиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, такой компромисс кажется оправданным. За эти деньги покупатель получает просторный салон, который ощутимо выигрывает у Granta по комфорту и вместительности, а багажник — один из самых вместительных среди конкурентов. Внутри предусмотрены две USB-зарядки, прикуриватель, а также датчики дождя и света, что приятно удивляет в бюджетном сегменте.
Внешний облик Искры вызывает неоднозначные ассоциации: задняя часть напоминает BMW, а передняя — Весту. Такой микс выглядит свежо и современно, что популярный автомобиль на фоне привычных моделей. В линейке доступны варианты ДВС: 1,6 литра на 90 л.с. с 5-ступенчатой механикой, а также 106-сильный мотор с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Владелец отзыва выбрал базовую версию за 90 л.с. и классической механикой, объясняя это опасениями по поводу надежности китайского вариатора, который, по его словам, часто выходит из строя.
Недочеты и спорные решения
Несмотря на ряд плюсов, «Искра» не лишена недостатков. Одной из первых проблем стали дворники, которые не полностью очищают лобовое стекло, оставляя полосы и плохой обзор в дождливую погоду. Подсветка гнезда для зарядки и прикуривателя выполнена неудачно - в темноте пользоваться им неудобно. Состояние пластика в салоне оставляет желать лучшего: детали быстро покрываются царапинами, а некоторые элементы скрипят на кочках.
На «Искра» отсутствуют задние подкрылки и брызговики, что может привести к быстрому загрязнению кузова и дооснащению дополнительными расходными материалами. Упор капота подвешен неудачно, из-за чего открывать и фиксировать капот становится неудобно. Водительский коврик требует доработки: педаль сцепления обычно мешает его укладке, что раздражает при ежедневной эксплуатации. Задняя подвеска оказалась жестковатой, особенно на неровных дорогах, а в багажнике не хватает резинок для фиксации вещей в боковых карманах. Бачок омывателя расположен не самым практичным образом, а ромбовидные дефлекторы сложно точно отрегулировать.
Сильные стороны и особенности эксплуатации
Однако у «Искры» есть и очевидные плюсы. Сиденья оказался в неожиданной обстановке, с хорошей поддержкой, что особенно ценно в дальних поездках. Шумоизоляция приятно удивила: даже на трассе в салоне сохраняется комфортный уровень тишины. Подвеска, несмотря на жесткость сзади, в целом упругая и уверенно держит автомобиль в поворотах, не приводя к сильному крену кузова.
Галогеновые фары позволяют обеспечить освещение дорог в темное время суток, тормоза, несмотря на барабанные механизмы сзади, работают эффективно. Система помощи при старте подъема и устойчивости к легкому бездорожью обеспечивают стабильности в сложных условиях. В целом автомобиль производит впечатление надежного и продуманного транспортного средства, в котором заложено наследие советской инженерной школы.
Практические советы и тонкости выбора
Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на комплектацию и заранее подготовиться к возможным доработкам: установка подкрылков, брызговиков и доработка ковриков могут сопровождаться дополнительными вложениями. При выборе между механикой и вариатором многие склоняются к классической коробке, считая ее более надежной для российских условий. Также важно учитывать особенности салона и багажника, если предполагается частое использование автомобиля для поездок по городу или перевозка крупногабаритных вещей.
Владельцы отмечают, что «Искра» — это не просто очередная бюджетная новинка, а автомобиль с характером, в котором сочетаются современные решения и проверенная временем простота. Несмотря на недочеты, машина оставляет приятное впечатление и способна быть надежным спутником каждый день. Вопросы качества отдельных деталей и эргономики не портят общего впечатления, а многие недостатки легко решаются по желанию. В итоге Лада Искра 2025 воспринимается как достойный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой, практичностью и надежностью.
