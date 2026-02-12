Реальный опыт владения Lada Iskra 2025 с мотором 1.6 и механикой — что удивило и разочаровало владельца

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 05:38

Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации

Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации

Реальный опыт владения Lada Iskra 2025 с мотором 1.6 и механикой — что удивило и разочаровало владельца

Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации

Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.

Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.

Появление Lada Iskra 2025 года на российском рынке вызвало немало обсуждений среди автолюбителей. Новинка оказалась в центре внимания не только из-за свежего дизайна, но и благодаря сочетанию цен, оснащения и технических решений, которые редко встречаются в этом сегменте. После нескольких недель эксплуатации и пробега в 300 км становится ясно: у Искры есть сильная сторона, и такие моменты, которые вызывают вопросы.

В первую очередь стоит отметить, что стоимость «Искры» заметно выше, чем у «Гранты» — разница составляет порядка 120 тысяч рублей. Однако по сравнению с Вестой и Логаном ценник выглядит более привлекательно. В современных реалиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, такой компромисс кажется оправданным. За эти деньги покупатель получает просторный салон, который ощутимо выигрывает у Granta по комфорту и вместительности, а багажник — один из самых вместительных среди конкурентов. Внутри предусмотрены две USB-зарядки, прикуриватель, а также датчики дождя и света, что приятно удивляет в бюджетном сегменте.

Внешний облик Искры вызывает неоднозначные ассоциации: задняя часть напоминает BMW, а передняя — Весту. Такой микс выглядит свежо и современно, что популярный автомобиль на фоне привычных моделей. В линейке доступны варианты ДВС: 1,6 литра на 90 л.с. с 5-ступенчатой ​​механикой, а также 106-сильный мотор с 6-ступенчатой ​​механикой или вариатором. Владелец отзыва выбрал базовую версию за 90 л.с. и классической механикой, объясняя это опасениями по поводу надежности китайского вариатора, который, по его словам, часто выходит из строя.

Недочеты и спорные решения

Несмотря на ряд плюсов, «Искра» не лишена недостатков. Одной из первых проблем стали дворники, которые не полностью очищают лобовое стекло, оставляя полосы и плохой обзор в дождливую погоду. Подсветка гнезда для зарядки и прикуривателя выполнена неудачно - в темноте пользоваться им неудобно. Состояние пластика в салоне оставляет желать лучшего: детали быстро покрываются царапинами, а некоторые элементы скрипят на кочках.

На «Искра» отсутствуют задние подкрылки и брызговики, что может привести к быстрому загрязнению кузова и дооснащению дополнительными расходными материалами. Упор капота подвешен неудачно, из-за чего открывать и фиксировать капот становится неудобно. Водительский коврик требует доработки: педаль сцепления обычно мешает его укладке, что раздражает при ежедневной эксплуатации. Задняя подвеска оказалась жестковатой, особенно на неровных дорогах, а в багажнике не хватает резинок для фиксации вещей в боковых карманах. Бачок омывателя расположен не самым практичным образом, а ромбовидные дефлекторы сложно точно отрегулировать.

Сильные стороны и особенности эксплуатации

Однако у «Искры» есть и очевидные плюсы. Сиденья оказался в неожиданной обстановке, с хорошей поддержкой, что особенно ценно в дальних поездках. Шумоизоляция приятно удивила: даже на трассе в салоне сохраняется комфортный уровень тишины. Подвеска, несмотря на жесткость сзади, в целом упругая и уверенно держит автомобиль в поворотах, не приводя к сильному крену кузова.

Галогеновые фары позволяют обеспечить освещение дорог в темное время суток, тормоза, несмотря на барабанные механизмы сзади, работают эффективно. Система помощи при старте подъема и устойчивости к легкому бездорожью обеспечивают стабильности в сложных условиях. В целом автомобиль производит впечатление надежного и продуманного транспортного средства, в котором заложено наследие советской инженерной школы.

Практические советы и тонкости выбора

Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на комплектацию и заранее подготовиться к возможным доработкам: установка подкрылков, брызговиков и доработка ковриков могут сопровождаться дополнительными вложениями. При выборе между механикой и вариатором многие склоняются к классической коробке, считая ее более надежной для российских условий. Также важно учитывать особенности салона и багажника, если предполагается частое использование автомобиля для поездок по городу или перевозка крупногабаритных вещей.

Владельцы отмечают, что «Искра» — это не просто очередная бюджетная новинка, а автомобиль с характером, в котором сочетаются современные решения и проверенная временем простота. Несмотря на недочеты, машина оставляет приятное впечатление и способна быть надежным спутником каждый день. Вопросы качества отдельных деталей и эргономики не портят общего впечатления, а многие недостатки легко решаются по желанию. В итоге Лада Искра 2025 воспринимается как достойный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой, практичностью и надежностью.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Ярославль Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться