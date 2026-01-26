Стоит ли брать Лада Искра ENJOY с вариатором — неожиданные нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

26 января 2026, 07:31

Владелец из Челябинска делится первыми впечатлениями о Лада Искра 2025. Он отмечает неожиданные плюсы и минусы. В обзоре — детали комплектации ENJOY и нюансы эксплуатации. Читайте, чтобы узнать, что удивило больше всего.

Когда в семье встал вопрос о покупке второго автомобиля, выбор пал на Лада Искра 2025 с вариатором и комплектацией ENJOY. Главная задача была найти бюджетную машину для водителя с небольшим стажем, чтобы было как можно больше электронных помощников и минимум сложностей в управлении. Автоматическая коробка, свежий год выпуска, подушки безопасности — обязательные условия. Правый руль даже не рассматривали: рисковать крупной суммой ради сомнительного опыта не хотелось.

Почему именно Лада? Однозначного ответа нет. После беглого осмотра подержанных машин на рынке стало ясно: за миллион двести можно нарваться на уставший экземпляр, часто из-под такси. Поэтому решили отправиться в автосалон, поддавшись на уговоры блогеров, что отечественный автопром хоть и не идеален, но старается.

Первое, что бросилось в глаза в салоне — атмосфера восточного базара. Торг здесь не просто уместен, а обязателен. Продавцы идут навстречу, если проявить настойчивость. В итоге удалось получить приятные бонусы: зимняя резина, сигнализация, задний парктроник.

Фото: ZerGyH4uK / drom.ru

Комплектация ENJOY приятно удивила набором систем безопасности и ассистентов. Электронная стабилизация, распределение тормозных усилий, множество других функций — все это делает машину подходящей для новичка. Внутри — эргономика на уровне: руль и сиденье регулируются, кнопки расположены удобно, зеркала большие, планшет не раздражает. Управляемость зимой достойная, машина уверенно выбирается из сугробов. Динамика средняя, но для города хватает. Приборная панель и свет — отдельная радость, особенно для тех, кто часто ездит в темное время суток.

Жена оценила ручку АКПП: удобно лежит в руке. По ощущениям, Искра напоминает Volkswagen Polo: предсказуемое поведение на дороге, понятная обратная связь. Газ и тормоз мягкие, отзывчивые, но требуют аккуратности. Круиз-контроль — приятный бонус для трассы.

Однако не обошлось без странностей. Лючок бензобака — отдельная история: чтобы открыть, приходится искать рычаг с тросиком, который зимой может замерзнуть. Открывали вдвоем, не без приключений. Багажник тоже удивил: если не хлопнуть посильнее, датчик считает, что он не закрыт. Экран планшета иногда мигает белым светом — отвлекает, особенно в темноте.

Фото: ZerGyH4uK / drom.ru

В меню магнитолы есть загадочная настройка «дружелюбие», отвечающая только за время работы габаритов после постановки на сигнализацию. Почему нельзя добавить больше полезных опций — вопрос открытый. Например, не хватает настройки межсервисного интервала, отображения расхода топлива за разные периоды, возможности вставить сим-карту для интернета. Салон выполнен из жесткого пластика, мягких вставок нет даже на передних дверях. Подлокотник — только у водителя, вместо привычного ящика на тоннеле. Кнопка старт-стоп могла бы стать логичным дополнением, но ее нет.

В целом, Лада Искра 2025 оказалась дешевле конкурентов и вполне подходит для спокойной городской эксплуатации. Машина куплена новой, используется для поездок на работу и по магазинам. Если кто-то считает такой выбор ошибкой — пусть попробует найти что-то лучше за эти деньги, резюмирует автор. Его опыт может быть полезен тем, кто ищет недорогой и понятный автомобиль для начинающего водителя.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
