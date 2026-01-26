Стоит ли брать Лада Искра ENJOY с вариатором — неожиданные нюансы

26 января 2026, 07:31
Лада Искра 2025 с вариатором глазами владельца из Челябинска — честный опыт эксплуатации
Владелец из Челябинска делится первыми впечатлениями о Лада Искра 2025. Он отмечает неожиданные плюсы и минусы. В обзоре — детали комплектации ENJOY и нюансы эксплуатации. Читайте, чтобы узнать, что удивило больше всего.
Когда в семье встал вопрос о покупке второго автомобиля, выбор пал на Лада Искра 2025 с вариатором и комплектацией ENJOY. Главная задача была найти бюджетную машину для водителя с небольшим стажем, чтобы было как можно больше электронных помощников и минимум сложностей в управлении. Автоматическая коробка, свежий год выпуска, подушки безопасности — обязательные условия. Правый руль даже не рассматривали: рисковать крупной суммой ради сомнительного опыта не хотелось.
Почему именно Лада? Однозначного ответа нет. После беглого осмотра подержанных машин на рынке стало ясно: за миллион двести можно нарваться на уставший экземпляр, часто из-под такси. Поэтому решили отправиться в автосалон, поддавшись на уговоры блогеров, что отечественный автопром хоть и не идеален, но старается.
Первое, что бросилось в глаза в салоне — атмосфера восточного базара. Торг здесь не просто уместен, а обязателен. Продавцы идут навстречу, если проявить настойчивость. В итоге удалось получить приятные бонусы: зимняя резина, сигнализация, задний парктроник.
Комплектация ENJOY приятно удивила набором систем безопасности и ассистентов. Электронная стабилизация, распределение тормозных усилий, множество других функций — все это делает машину подходящей для новичка. Внутри — эргономика на уровне: руль и сиденье регулируются, кнопки расположены удобно, зеркала большие, планшет не раздражает. Управляемость зимой достойная, машина уверенно выбирается из сугробов. Динамика средняя, но для города хватает. Приборная панель и свет — отдельная радость, особенно для тех, кто часто ездит в темное время суток.
Жена оценила ручку АКПП: удобно лежит в руке. По ощущениям, Искра напоминает Volkswagen Polo: предсказуемое поведение на дороге, понятная обратная связь. Газ и тормоз мягкие, отзывчивые, но требуют аккуратности. Круиз-контроль — приятный бонус для трассы.
Однако не обошлось без странностей. Лючок бензобака — отдельная история: чтобы открыть, приходится искать рычаг с тросиком, который зимой может замерзнуть. Открывали вдвоем, не без приключений. Багажник тоже удивил: если не хлопнуть посильнее, датчик считает, что он не закрыт. Экран планшета иногда мигает белым светом — отвлекает, особенно в темноте.
В меню магнитолы есть загадочная настройка «дружелюбие», отвечающая только за время работы габаритов после постановки на сигнализацию. Почему нельзя добавить больше полезных опций — вопрос открытый. Например, не хватает настройки межсервисного интервала, отображения расхода топлива за разные периоды, возможности вставить сим-карту для интернета. Салон выполнен из жесткого пластика, мягких вставок нет даже на передних дверях. Подлокотник — только у водителя, вместо привычного ящика на тоннеле. Кнопка старт-стоп могла бы стать логичным дополнением, но ее нет.
В целом, Лада Искра 2025 оказалась дешевле конкурентов и вполне подходит для спокойной городской эксплуатации. Машина куплена новой, используется для поездок на работу и по магазинам. Если кто-то считает такой выбор ошибкой — пусть попробует найти что-то лучше за эти деньги, резюмирует автор. Его опыт может быть полезен тем, кто ищет недорогой и понятный автомобиль для начинающего водителя.
Похожие материалы Лада
-
23.01.2026, 05:51
Сравнение Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX: цены, двигатели и главные минусы
Три популярных универсала прошли испытания в новых версиях. В обзоре - свежие детали оснащения, неожиданные минусы и плюсы. Узнайте, чем удивили Лада Искра, Веста SW Cross и Solaris KRX. Сравнение цен и комплектаций.Читать далее
-
22.01.2026, 10:31
Lada Iskra ворвалась в топ продаж: АвтоВАЗ и эксперты не сошлись в цифрах
Продажи Lada Iskra в 2025 году вызвали споры. Официальные и неофициальные данные разнятся. Модель впервые попала в топ-10. Цены на Iskra уже выросли. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
21.01.2026, 15:42
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Эксперты раскрыли неожиданные траты на LADA Iskra. Суммы оказались выше ожиданий. В разных регионах разница ощутима. Узнайте, что влияет на итоговую стоимость.Читать далее
-
21.01.2026, 06:49
Покупка Лады Искры в кредит обернется огромной переплатой для покупателей
АвтоВАЗ предлагает кредиты на Ладу Искру с высокими ставками. Переплата за семь лет почти равна цене машины. Условия отличаются от других моделей. Покупатели рискуют заплатить вдвое больше. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 09:34
Петербургские автозаводы резко нарастили выпуск: более 48 тысяч машин за год
В Санкт-Петербурге автозаводы удивили результатами. Производство выросло вдвое. LADA Iskra стала неожиданным героем года. Что стоит за этими цифрами, пока неясно.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
13.01.2026, 13:34
Lada Iskra ворвалась в топ-10 продаж декабря и удивила результатом
Lada Iskra неожиданно оказалась в числе лидеров продаж. Модель быстро набирает популярность. Автомобиль уже заметно влияет на рынок. Эксперты отмечают интересные особенности новинки. Не все ожидали такого развития событий.Читать далее
-
12.01.2026, 06:52
Владельцы Lada Granta и Kia массово пересаживаются на новую Lada Iskra — в чем причина
Новые покупатели Lada Iskra все чаще сдают свои старые машины по trade-in. Особенно заметен приток бывших владельцев Granta, Kia и Ford. Автоматизированная коробка передач стала главным аргументом. Популярность модели растет, а цветовые предпочтения удивляют.Читать далее
-
10.01.2026, 19:10
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
В России изменился список бюджетных авто с автоматом. Некоторые модели исчезли, другие заняли их место. В лидерах оказались отечественные машины. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.Читать далее
