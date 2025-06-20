Lada Iskra будут собирать в Санкт-Петербурге: планы на 4000 машин в год
В своем Telegram-канале он написал: «До конца года планируется выпустить порядка 4000 автомобилей Lada Iskra, а в следующем году удвоить эту цифру». Текущие темпы сборки Lada Iskra в Тольятти говорят о том, что полномасштабный запуск действительно еще впереди. По информации инсайдерского паблика Avtograd news, 16 июня 2025 года в первой смене было выпущено всего две Lada Iskra, а 17–19 июня в общей сложности сошло менее 50 единиц техники. При этом официальные продажи модели стартуют уже 20 июля. Работники АвтоВАЗа поговаривают, что полноценная массовая сборка начнется не ранее 2026 года, до этого времени объемы будут минимальными.
В Петербург могут перенести сборку Lada Iskra в кузове универсал. Главная цель – сохранить персонал петербургского автозавода, ранее принадлежавшего Nissan. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что опыт сборки кроссоверов Xcite в Санкт-Петербурге показал высокое качество продукции, а генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов выразил уверенность, что коллектив предприятия обеспечит безупречное качество каждой собранной машины.
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11.06.2025, 13:49
Lada Iskra оказалась такой же безопасной, как Lada Vesta
Перед стартом серийного производства новой Lada Iskra инженеры АвтоВАЗа провели масштабную программу испытаний, которая включала в себя 84 краш-теста. Все они были успешно пройдены и подтвердили высокий уровень пассивной безопасности модели.Читать далее
-
22.05.2025, 08:39
АвтоВАЗ в режиме экономии: Lada Sport остановили, а Iskra собирается по два экземпляра в день
В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
-
05.05.2025, 11:52
Выпуск Lada Iskra на 2025 год сократили вдвое, машина станет дефицитной
АвтоВАЗ значительно скорректировал свои планы по выпуску новой Lada Iskra на 2025 год. Вместо заявленных ранее 40–60 тысяч машин производитель ограничится 20 тысячами единиц. Читать далее
-
20.04.2025, 10:12
C конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные Lada Iskra. Известна дата продаж
19 апреля 2025 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые 12 автомобилей Lada Iskra. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день 55 лет назад здесь началась сборка ВАЗ-2101. На торжественном мероприятии публике представили машины в цветах российского триколора: белую «копейку», красный седан и синий универсал Iskra.Читать далее
-
17.04.2025, 08:47
Дилеры уже записывают желающих купить Lada Iskra в очередь за 20 000 рублей
Серийное производство Lada Iskra еще не стартовало, а прайс-листы пока держат в секрете, но некоторые официальные дилеры уже начали формировать списки предзаказов. Забронировать место в очереди можно за 20 000 рублей.Читать далее
-
10.04.2025, 18:05
Инсайдеры раскрыли план производства Lada Iskra на апрель
Официальный старт серийного производства новой модели запланирован на АвтоВАЗе на 19 апреля. До этого времени все собранные машины считаются предсерийными. Инсайдеры раскрыли, сколько всего Lada Iskra рассчитывают собрать до конца месяца.Читать далее
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