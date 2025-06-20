Lada Iskra будут собирать в Санкт-Петербурге: планы на 4000 машин в год

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Документ был подписан президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и гендиректором петербургского завода Иваном Мироновым в присутствии губернатора города Александра Беглова. Сроки начала серийного производства Lada Iskra пока не определены, но вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что сборка стартует уже в этом году.

В своем Telegram-канале он написал: «До конца года планируется выпустить порядка 4000 автомобилей Lada Iskra, а в следующем году удвоить эту цифру». Текущие темпы сборки Lada Iskra в Тольятти говорят о том, что полномасштабный запуск действительно еще впереди. По информации инсайдерского паблика Avtograd news, 16 июня 2025 года в первой смене было выпущено всего две Lada Iskra, а 17–19 июня в общей сложности сошло менее 50 единиц техники. При этом официальные продажи модели стартуют уже 20 июля. Работники АвтоВАЗа поговаривают, что полноценная массовая сборка начнется не ранее 2026 года, до этого времени объемы будут минимальными.

Фото: t.me / Кирилл Поляков

В Петербург могут перенести сборку Lada Iskra в кузове универсал. Главная цель – сохранить персонал петербургского автозавода, ранее принадлежавшего Nissan. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что опыт сборки кроссоверов Xcite в Санкт-Петербурге показал высокое качество продукции, а генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов выразил уверенность, что коллектив предприятия обеспечит безупречное качество каждой собранной машины.

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