От 1,28 млн рублей: 5 причин выбрать Lada Iskra вместо бюджетного китайца

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 08:27

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов

От 1,28 млн рублей: 5 причин выбрать Lada Iskra вместо бюджетного китайца

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов

Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.

Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.

Появление Lada Iskra на российском рынке стало событием, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. В условиях, когда выбор между отечественными и китайскими автомобилями становится все более острым, Iskra неожиданно вырвалась вперед по ряду параметров, которые важны именно для российских дорог и климата. Модель, задуманная как преемник Granta, не только сохранила узнаваемые черты, но и предложила то, чего давно ждали многие водители.

Ценовой диапазон Iskra стартует с отметки 1,28 млн рублей за базовую версию седана и достигает 1,85 млн за топовый универсал SW Cross. В этом сегменте конкуренция с китайскими моделями становится особенно заметной: Changan Alsvin, Belgee S50, а также кроссоверы Tenet T4, Haval M6, Jolion и Москвич 3 располагаются в схожем ценовом коридоре. Даже электромобиль Evolute i-Joy стоит примерно столько же. Однако, несмотря на это, Iskra выделяется не только ценой, но и набором опций, которые редко встречаются у конкурентов, выяснил zr.ru.

Главное преимущество - универсальный кузов. В классе компактных автомобилей подобное решение встречается крайне редко, а среди китайских моделей и вовсе отсутствует. Универсал SW Cross с увеличенным клиренсом и практичным багажником стал настоящей находкой для тех, кто ценит функциональность и готов к любым дорожным условиям. Дорожный просвет у седана и универсала составляет 170 мм, а у SW Cross - внушительные 200 мм, что зачастую превосходит даже некоторые кроссоверы.

Внешний облик Iskra не оставляет равнодушным: узнаваемая передняя часть, оригинальный дизайн кормы и гармоничные пропорции делают автомобиль заметным на дороге. Но куда важнее - адаптация к российским реалиям. Кузова универсалов полностью оцинкованы, а у седанов обработано все, кроме крыши. Это серьезное преимущество перед большинством китайских конкурентов, где антикоррозийная защита часто уступает по качеству.

Внутри Iskra встречает просторным салоном, который по ощущениям близок к Весте. Четверо взрослых разместятся без стеснения, а в универсале SW Cross задние пассажиры получают дополнительное пространство по высоте. Багажник продуман до мелочей: полка, крючки, двухуровневый пол и полноразмерная запаска. Спинка заднего ряда складывается в пропорции 60/40, что добавляет удобства при перевозке крупногабаритных вещей.

Отдельного внимания заслуживает набор «теплых» опций. Подогрев всех сидений, руля, форсунок омывателя и зоны стеклоочистителей - все это управляется привычными физическими кнопками, что особенно ценно в условиях российской зимы. В старших комплектациях установлена мультимедийная система Enjoy Evo с 8-дюймовым экраном, быстрой работой и полной русификацией. Интеграция сервисов Яндекса, включая навигатор, музыку и голосового помощника Алису, делает поездки комфортнее и современнее.

Фото: Lada

Высокая степень локализации производства позволяет считать Iskra по-настоящему российским автомобилем. Это не только снижает риски с запчастями и обслуживанием, но и обеспечивает доступность сервиса благодаря самой широкой дилерской сети в стране. Для отдельных категорий покупателей действует государственная субсидия, а стоимость технического обслуживания остается на приемлемом уровне. Межсервисный интервал - 15 тысяч километров или год, что выгодно выделяет модель на фоне конкурентов.

Таким образом, Lada Iskra не просто заполнила нишу между Granta и Vesta, а предложила уникальный набор характеристик, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте. Универсальный кузов, адаптация к российским условиям, продуманный салон и богатый набор опций делают ее интересным выбором для тех, кто ищет не только доступность, но и практичность в повседневной эксплуатации.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Набережные Челны Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться