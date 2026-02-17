От 1,28 млн рублей: 5 причин выбрать Lada Iskra вместо бюджетного китайца

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов

Новая Lada Iskra оказалась не просто альтернативой Granta, но и реальным конкурентом китайским моделям. Какие опции и особенности делают ее заметной на рынке при цене базовой версии от 1,28 млн рублей.

Появление Lada Iskra на российском рынке стало событием, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. В условиях, когда выбор между отечественными и китайскими автомобилями становится все более острым, Iskra неожиданно вырвалась вперед по ряду параметров, которые важны именно для российских дорог и климата. Модель, задуманная как преемник Granta, не только сохранила узнаваемые черты, но и предложила то, чего давно ждали многие водители.

Ценовой диапазон Iskra стартует с отметки 1,28 млн рублей за базовую версию седана и достигает 1,85 млн за топовый универсал SW Cross. В этом сегменте конкуренция с китайскими моделями становится особенно заметной: Changan Alsvin, Belgee S50, а также кроссоверы Tenet T4, Haval M6, Jolion и Москвич 3 располагаются в схожем ценовом коридоре. Даже электромобиль Evolute i-Joy стоит примерно столько же. Однако, несмотря на это, Iskra выделяется не только ценой, но и набором опций, которые редко встречаются у конкурентов, выяснил zr.ru.

Главное преимущество - универсальный кузов. В классе компактных автомобилей подобное решение встречается крайне редко, а среди китайских моделей и вовсе отсутствует. Универсал SW Cross с увеличенным клиренсом и практичным багажником стал настоящей находкой для тех, кто ценит функциональность и готов к любым дорожным условиям. Дорожный просвет у седана и универсала составляет 170 мм, а у SW Cross - внушительные 200 мм, что зачастую превосходит даже некоторые кроссоверы.

Внешний облик Iskra не оставляет равнодушным: узнаваемая передняя часть, оригинальный дизайн кормы и гармоничные пропорции делают автомобиль заметным на дороге. Но куда важнее - адаптация к российским реалиям. Кузова универсалов полностью оцинкованы, а у седанов обработано все, кроме крыши. Это серьезное преимущество перед большинством китайских конкурентов, где антикоррозийная защита часто уступает по качеству.

Внутри Iskra встречает просторным салоном, который по ощущениям близок к Весте. Четверо взрослых разместятся без стеснения, а в универсале SW Cross задние пассажиры получают дополнительное пространство по высоте. Багажник продуман до мелочей: полка, крючки, двухуровневый пол и полноразмерная запаска. Спинка заднего ряда складывается в пропорции 60/40, что добавляет удобства при перевозке крупногабаритных вещей.

Отдельного внимания заслуживает набор «теплых» опций. Подогрев всех сидений, руля, форсунок омывателя и зоны стеклоочистителей - все это управляется привычными физическими кнопками, что особенно ценно в условиях российской зимы. В старших комплектациях установлена мультимедийная система Enjoy Evo с 8-дюймовым экраном, быстрой работой и полной русификацией. Интеграция сервисов Яндекса, включая навигатор, музыку и голосового помощника Алису, делает поездки комфортнее и современнее.

Фото: Lada

Высокая степень локализации производства позволяет считать Iskra по-настоящему российским автомобилем. Это не только снижает риски с запчастями и обслуживанием, но и обеспечивает доступность сервиса благодаря самой широкой дилерской сети в стране. Для отдельных категорий покупателей действует государственная субсидия, а стоимость технического обслуживания остается на приемлемом уровне. Межсервисный интервал - 15 тысяч километров или год, что выгодно выделяет модель на фоне конкурентов.

Таким образом, Lada Iskra не просто заполнила нишу между Granta и Vesta, а предложила уникальный набор характеристик, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте. Универсальный кузов, адаптация к российским условиям, продуманный салон и богатый набор опций делают ее интересным выбором для тех, кто ищет не только доступность, но и практичность в повседневной эксплуатации.