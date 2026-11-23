Как едет «Искра»: платформа «Логана», вазовские моторы и плотная подвеска

«Лада Искра» заняла место между «Грантой» и «Вестой» по размеру и оснащению, а цена также оказалась промежуточной. Тест-драйв выявил сильные стороны модели и заметные компромисс, от поведения на трассе до эргономики.

«Лада Искра» заняла место между «Грантой» и «Вестой» по размеру и оснащению, а цена также оказалась промежуточной. Тест-драйв выявил сильные стороны модели и заметные компромисс, от поведения на трассе до эргономики.

Серийное производство «Искры» началось в Тольятти в мае 2025 года, продажи стартовали летом. В гамме — седан, универсал SW и приподнятый SW Cross, все версии переднеприводные. Модель поставили между «Грантой» и «Вестой», и ключевой вопрос теста прост: оправдывает ли доплата около 300 тысяч рублей разницу в ощущениях. Ниже — данные, подтвержденные каталогом Autospot и материалами Autonews, и впечатления от кросс-универсала.

Платформа и агрегаты

Внешность выдает вазовскую школу, но база другая — платформа «Логана» третьего поколения. Спереди McPherson с L-образными рычагами, сзади упругая балка; после ухода Renault конструкцию адаптировали под отечественные комплектующие. Базовый мотор ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л. с., 152 Н·м) работает с пятиступенчатой механикой. Альтернатива — 16-клапанный ВАЗ-21129 (106 л. с., 148 Н·м) с шестиступенчатой механикой или китайским вариатором WLY. Паспортный расход — около 7,5 л АИ-92 на 100 км. Тормоза: дисковые спереди, барабанные сзади.

Салон

Кузов оцинкован: защищены все наружные панели, кроме крыши. Широкие стойки и низкий проем мешают обзору и посадке. Кресла удобнее, чем в «Гранте», но подушка почти горизонтальная, поясничного упора нет, продольная регулировка идет туго. На тестовой машине сиденье люфтило; похожие упоминания есть в сети, однако массовость проблемы не подтверждена. Климат-контроля нет даже в топовой версии, хотя он доступен в более дешевой «Гранте». Мультимедиа с сервисами «Яндекса» работает быстро, CarPlay и Android Auto не предусмотрены. Сзади места меньше, чем в «Весте».

На ходу «Искра» собраннее «Гранты»: уверенно держит прямую, спокойнее реагирует на небольшие подруливания, хотя отклик на руль не такой точный, как у «Весты». Подвеска плотная, серьезные неровности проходит спокойно. Первые впечатления портят вибрации при запуске двигателя и гул бензонасоса на низких оборотах.

Цены

«Лада Искра» в версии «Комфорт» оценена в 1 277 000 рублей, «Практика» — 1 347 000, «Драйв» — 1 467 000, «Техно» — от 1 607 000. Вариатор добавляет 90 тысяч, универсал — 60 тысяч, кросс-универсал — еще 70. «Веста» в сопоставимом оснащении стоит 1 685 000 рублей.

Оцинкованный кузов «Лада Искра» , две подушки безопасности и стабилизация уже в базе — сильные аргументы. Но разрыв в цене с «Вестой» меньше, чем ожидаешь от модели классом выше.