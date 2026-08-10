Не только разница в цене: почему Гранта до сих пор не сдает позиции Искре

10 августа 2026, 09:02
Лада Искра и Гранта: сравнение комплектаций и цены на российском рынке
Лада Искра и Гранта: сравнение комплектаций и цены на российском рынке
С выходом Лады Искры автолюбители столкнулись с непростым выбором: выбрать проверенную временем Гранту или сделать ставку на новую Искру? Важно разобраться, что именно предлагает каждая модель за схожие деньги и комплектации, и как это влияет на повседневную эксплуатацию.
Появление Лады Искры заметно оживило бюджетный сегмент: теперь перед покупателями стоит дилемма - выбрать новую модель или остаться верным Гранте? Гранта давно закрепилась как доступный и понятный автомобиль, который легко обслуживать и ремонтировать. Искра же предлагает современную платформу, увеличенный кузов и расширенный набор систем безопасности, но и стоит ощутимо дороже.
Для объективного сравнения были выбраны максимально близкие по оснащению версии: Гранта Classic с кондиционером и Искра Practic. Обе машины оснащены одинаковым вазовским мотором 1.6 на 90 л.с. и пятиступенчатой механикой. Разница в цене - около 300 тысяч рублей в пользу Гранты.
Гранта выигрывает по нескольким параметрам. Во-первых, она дешевле не только при покупке, но и в обслуживании: расходники и ТО обходятся чуть дешевле. Во-вторых, меньший вес обеспечивает более низкий расход топлива и лучшую динамику - разгон до 100 км/ч происходит быстрее примерно на секунду-полторы. Для многих эти нюансы становятся решающими при ограниченном бюджете.
Однако конструктивные особенности Гранты уходят корнями к платформе Gamma, разработанной еще для ВАЗ-2108. Это сказывается на управляемости, тормозах и общей безопасности. Искра, напротив, построена на современной архитектуре: у нее более жесткий кузов, иной подрамник, рулевая рейка установлена по-другому, а тормозная система эффективнее. Внутри Искра заметно просторнее, посадка удобнее, а эргономика продумана до мелочей.
Безопасность - ключевой аргумент в пользу Искры. Уже в базовой комплектации есть две подушки, ABS, система стабилизации, распределение тормозных усилий и помощь при старте в горку. У Гранты часть этих опций доступна только в дорогих версиях, а стабилизации сейчас нет вовсе. Это принципиальный момент: дооснастить старую платформу современными системами невозможно.
В деталях Искра также выигрывает: на руле есть кнопки управления, приборная панель информативнее, а бортовой компьютер подсказывает о низком уровне жидкости или давлении в шинах. Посадка водителя удобнее, есть микролифт сиденья и регулировка руля по наклону. Даже свет фар у Искры реализован современнее, а двери закрываются тише и плотнее.
Если сравнивать машины в одинаковых комплектациях, Искра выглядит предпочтительнее для тех, кто ценит безопасность, комфорт и современные решения. Гранта же остается выбором прагматиков, для которых важна цена, простота и минимальные расходы.
Но если рассматривать покупку за одну и ту же сумму, ситуация меняется. За цену базовой Искры можно взять Гранту в богатой комплектации: с мультимедиа, обогревами, электропакетом, кроссовым обвесом и даже более мощным мотором. В повседневной эксплуатации наличие этих опций может оказаться важнее, чем современные платформенные решения.
В итоге выбор между Ладой Искрой и Грантой зависит от приоритетов: если на первом месте безопасность и актуальные технологии - Искра выглядит убедительнее. Если же хочется максимум оснащения за свои деньги, Гранта в топовой версии может оказаться более практичным вариантом.
Для российского рынка обе модели остаются актуальными: Гранта - как доступный и понятный вариант, Искра - как шаг вперед в плане безопасности и комфорта. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений и задач, которые ставит перед собой покупатель.
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