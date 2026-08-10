Не только разница в цене: почему Гранта до сих пор не сдает позиции Искре

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 09:02

Лада Искра и Гранта: сравнение комплектаций и цены на российском рынке

Лада Искра и Гранта: сравнение комплектаций и цены на российском рынке

Не только разница в цене: почему Гранта до сих пор не сдает позиции Искре

Лада Искра и Гранта: сравнение комплектаций и цены на российском рынке

С выходом Лады Искры автолюбители столкнулись с непростым выбором: выбрать проверенную временем Гранту или сделать ставку на новую Искру? Важно разобраться, что именно предлагает каждая модель за схожие деньги и комплектации, и как это влияет на повседневную эксплуатацию.

С выходом Лады Искры автолюбители столкнулись с непростым выбором: выбрать проверенную временем Гранту или сделать ставку на новую Искру? Важно разобраться, что именно предлагает каждая модель за схожие деньги и комплектации, и как это влияет на повседневную эксплуатацию.

Появление Лады Искры заметно оживило бюджетный сегмент: теперь перед покупателями стоит дилемма - выбрать новую модель или остаться верным Гранте? Гранта давно закрепилась как доступный и понятный автомобиль, который легко обслуживать и ремонтировать. Искра же предлагает современную платформу, увеличенный кузов и расширенный набор систем безопасности, но и стоит ощутимо дороже.

Для объективного сравнения были выбраны максимально близкие по оснащению версии: Гранта Classic с кондиционером и Искра Practic. Обе машины оснащены одинаковым вазовским мотором 1.6 на 90 л.с. и пятиступенчатой механикой. Разница в цене - около 300 тысяч рублей в пользу Гранты.

Гранта выигрывает по нескольким параметрам. Во-первых, она дешевле не только при покупке, но и в обслуживании: расходники и ТО обходятся чуть дешевле. Во-вторых, меньший вес обеспечивает более низкий расход топлива и лучшую динамику - разгон до 100 км/ч происходит быстрее примерно на секунду-полторы. Для многих эти нюансы становятся решающими при ограниченном бюджете.

Однако конструктивные особенности Гранты уходят корнями к платформе Gamma, разработанной еще для ВАЗ-2108. Это сказывается на управляемости, тормозах и общей безопасности. Искра, напротив, построена на современной архитектуре: у нее более жесткий кузов, иной подрамник, рулевая рейка установлена по-другому, а тормозная система эффективнее. Внутри Искра заметно просторнее, посадка удобнее, а эргономика продумана до мелочей.

Безопасность - ключевой аргумент в пользу Искры. Уже в базовой комплектации есть две подушки, ABS, система стабилизации, распределение тормозных усилий и помощь при старте в горку. У Гранты часть этих опций доступна только в дорогих версиях, а стабилизации сейчас нет вовсе. Это принципиальный момент: дооснастить старую платформу современными системами невозможно.

В деталях Искра также выигрывает: на руле есть кнопки управления, приборная панель информативнее, а бортовой компьютер подсказывает о низком уровне жидкости или давлении в шинах. Посадка водителя удобнее, есть микролифт сиденья и регулировка руля по наклону. Даже свет фар у Искры реализован современнее, а двери закрываются тише и плотнее.

Если сравнивать машины в одинаковых комплектациях, Искра выглядит предпочтительнее для тех, кто ценит безопасность, комфорт и современные решения. Гранта же остается выбором прагматиков, для которых важна цена, простота и минимальные расходы.

Но если рассматривать покупку за одну и ту же сумму, ситуация меняется. За цену базовой Искры можно взять Гранту в богатой комплектации: с мультимедиа, обогревами, электропакетом, кроссовым обвесом и даже более мощным мотором. В повседневной эксплуатации наличие этих опций может оказаться важнее, чем современные платформенные решения.

В итоге выбор между Ладой Искрой и Грантой зависит от приоритетов: если на первом месте безопасность и актуальные технологии - Искра выглядит убедительнее. Если же хочется максимум оснащения за свои деньги, Гранта в топовой версии может оказаться более практичным вариантом.

Для российского рынка обе модели остаются актуальными: Гранта - как доступный и понятный вариант, Искра - как шаг вперед в плане безопасности и комфорта. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений и задач, которые ставит перед собой покупатель.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Набережные Челны Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться