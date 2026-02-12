Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 20:31

Lada Iskra и Lada Vesta: ключевые отличия в моторах, размерах и оснащении

Сравниваем новые технические решения, дизайн и комплектации Lada Iskra и Vesta — что изменилось и почему это важно

Lada Iskra выходит на рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая свежий взгляд на бюджетный сегмент. Новинка отличается не только внешне, но и по оснащению, что может изменить расстановку сил в классе.

Появление Lada Iskra стало одним из самых обсуждаемых событий на российском автомобильном рынке последнего года. Новая модель АвтоВАЗа, представленная на Петербургском форуме, сразу вызвала интерес у экспертов и автолюбителей. Причина проста: «Искра» занимает уникальное положение между «Грантой» и «Вестой», предлагая свежие решения в дизайне, технике и оснащении. Это не просто очередная бюджетная инновация — речь идет о расширении возможностей использования доступных автомобилей в России.

В первую очередь внимание уделяется технической начинке. Для «Искры» предусмотрены два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра: восьмиклапанный на 90 л. с. и шестнадцатиклапанный на 106 л. с. Покупателям предлагается три трансмиссии, а также вариатор. Для сравнения, Веста комплектуется моторами 1,6 л (106 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.), коробка передач оснащена пятиступенчатой ​​механикой и вариатором. Таким образом, «Искра» предлагает более широкий выбор трансмиссий, но уступает Весте по мощности топовой версии.

Габариты – еще один важный аспект. «Искра» построена на глубоко модернизированной платформе CMF-B-LS, разработанной альянсом Renault-Nissan. По длине и колесной базе новинка немного проигрывает Весте, однако превосходит ее по высоте и ширине. Это может положительно сказаться на комфорте пассажиров и вместимости салона. В частности, длина Iskra составляет 4333 мм, ширина - 1777 мм, высота - 1517 мм, колесная база - 2603 мм. Для Весты эти показатели соответствуют 4426 мм, 1774 мм, 1478 мм и 2635 мм.

Внешний вид Iskra не копирует ни Granta, ни Vesta, хотя и унаследовал черты последних моделей. Капот, багажник, крылья и двери выполнены в оригинальном стиле. Передняя часть выполнена из хромированных деталей, галогенных фар обычной формы и необычными задними фонарями в виде бумеранга. В результате автомобиль выглядит современно и узнаваемо, что особенно важно для покупателей, ищущих индивидуальность даже в бюджетном сегменте.

Салон Искра также не остался без внимания. Здесь прослеживается влияние Renault: мультимедийная система, подрулевой джойстик управления, тканевая отделка и недорогая приборная панель. Запуск двигателя осуществляется с помощью ключа, что обеспечивает ориентацию на практичность. При этом базовая комплектация включает широкий набор опций: фронтальные и боковые подушки безопасности, мультируль, кондиционер, ABS, подогрев лобового стекла и передних сидений, датчик дождя, круиз-контроль с ограничением скорости, электропривод и подогрев зеркал, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, пять подголовников, два USB-порта и розетку для прикуривателя, а также передние и задние парктроники. 

Вопрос цены традиционно волнует большинство покупателей. Стартовая стоимость Искры составит от 1 200 000 до 1 500 000 рублей, что делает ее доступнее в сравнении с Вестой (от 1 239 900 рублей). При этом в топовой версии Веста заметно дороже - до 2 205 900 рублей. Таким образом, «Искра» может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет современный автомобиль с хорошим оснащением, но не готов переплачивать за старшую модель.

Появление Лада Искра - это не просто очередное обновление модельного ряда. Новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей, предложив свежий взгляд на привычные вещи. В условиях, когда российский рынок переживает непростые времена, такие решения могут стать ключевыми для успеха бренда.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
