Новая Lada Iskra SW Cross против классического ВАЗ-2103: чем удивляют машины двух эпох

От советского «люкса» ВАЗ-2103 до Lada Iskra SW Cross: как изменился комфорт за полвека

В редакционном тесте встретились Lada Iskra SW Cross с шестиступенчатой механикой и ВАЗ-2103, когда-то считавшийся почти люксовым. За полвека изменились техника и представление о комфорте. Что показало сравнение?

В редакционном тесте встретились Lada Iskra SW Cross с шестиступенчатой механикой и ВАЗ-2103, когда-то считавшийся почти люксовым. За полвека изменились техника и представление о комфорте. Что показало сравнение?

На тестовой Lada Iskra SW Cross стояла шестиступенчатая механическая коробка Wanliyang. Изначально журналисты Autonews рассчитывали на седан, но в пресс-парке предоставили универсал в исполнении SW Cross. Его и сравнили с ВАЗ-2103, ставшим заметным событием в 1972 году. Iskra относится к семейству автомобилей российского B-класса. В линейке есть седан и универсал SW, а тестовый SW Cross дополняет их. Серийные продажи начались в конце июля 2025 года. Независимые публикации связывают платформу модели с импортозамещенной архитектурой CMF-B, основанной на прежних разработках Renault.

Это было не строгое инструментальное испытание. Скорее, сравнение показывает, как изменилось само представление о комфорте: в Iskra есть голосовой помощник «Алиса», а в «Жигулях» многое зависело от простых механических решений. Дилерская спецификация Iskra SW Cross с атмосферным двигателем 1,6 л указывает мощность 106 л.с. Автомобиль получил шестиступенчатую механическую коробку и передний привод. Заявленная максимальная скорость этой версии составляет 172 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд.

О внимании к новым Lada напоминает и обзор автошоу: посетителей там собрала серийная Lada Azimut.

Сегодня отсутствие привычных удобств в 2103 сразу бросается в глаза. Кондиционера и центрального замка не было. Электроприводы также не предусматривались. Не было правого зеркала и подголовников. Стеклоочистителю не достался быстрый режим, а омыватель включался педалью. За подсветку приборов отвечала отдельная клавиша. Аварийную сигнализацию не устанавливали.

В начале 1970-х «тройка» воспринималась совсем иначе. Это был автомобиль повышенной комфортабельности, почти люксовая модель, конкурировавшая с «Волгой». Интерес к ней был сопоставим с вниманием к Lada Iskra после ее появления в 2025 году. Угловатый кузов 2103 зрительно кажется крупнее. Но фактически Iskra больше при любом типе кузова.

Советские инженеры переработали Fiat 124, победивший в конкурсе «Автомобиль 1967 года». ВАЗ-2103 и Fiat 124 Speciale создавались параллельно: итальянскую модель выпускали с 1968 по 1974 год, советскую с 1972 по 1984 год. По уровню престижа Speciale был близок к «тройке», но готовый ВАЗ выглядел эффектнее. У «Жигулей» изменили светотехнику и кузовные панели, добавили много хрома. На задних стойках появились вентиляционные решетки. Диагональные шины сменили радиальными. ВАЗ-2103 сохранил классическую заднеприводную компоновку семейства, созданного на основе Fiat 124.

Изменился и салон. ВАЗ-2103 получил тахометр и счетчик суточного пробега. Для контроля уровня тормозной жидкости установили отдельную лампу. В салоне были часы и ниша для радиоприемника, сиденья стали лучше, появился центральный подлокотник. Отделку сделали под дерево. Пол покрывали ворсом, обивку предлагали в нескольких цветах. Однако несколько сотен машин 2103В из первой партии временно получили салон от ВАЗ-2101.

Объем двигателя увеличили до 1,5 л мощностью 72 л.с. Для сравнения, ВАЗ-2101 оснащался мотором 1,2 л мощностью 64 л.с. Радиатор и глушитель сделали эффективнее, а электровентилятор дополнил систему охлаждения. Тормоза получили вакуумный усилитель. Зазор задних колодок регулировался автоматически. Разгон до 100 км/ч занимал 19 секунд против 22 у ВАЗ-2101. Максимальная скорость достигала 150 км/ч вместо 140.

В 1976 году Porsche предложила собственный лаконичный рестайлинг, но на конвейер отправился ВАЗ-2106. Для экспортных машин статус могли подчеркнуть подголовники; некоторые получали кондиционер. В Голландии устанавливали трехступенчатую автоматическую коробку General Motors. ВАЗ-2103 появился и в фильме «Искры из глаз» 1989 года, где автомобиль проиграл агенту 007. Общий тираж модели достиг 1,3 млн экземпляров.

Один из сохранившихся автомобилей, ВАЗ-2103 1976 года, принадлежал Александру. Он приобрел машину пять лет назад. Пришлось заменить водяной насос и цилиндр сцепления, вернуть на место выхлопную насадку. С момента покупки к пробегу 40 тыс. добавились 24 тыс. летних «клубных» километров. В оснащении этой версии уже были подвесная педаль газа и подрулевой рычажок управления дворниками. Систему охлаждения снабдили электрическим вентилятором.

Lada Iskra SW Cross 1.6 «Техно» говорит голосом «Алисы», а сервисы «Яндекса» доступны начиная со средних комплектаций. Мультимедийная система LADA EnjoY Evo получила 8-дюймовый экран и Bluetooth. В нее также входят объединение «Яндекс Авто», навигация и голосовой помощник. Дилерская спецификация этой версии указывает смешанный расход 8,1 л/100 км. По данным обзора 110km.ru, дорожный просвет SW Cross составляет около 170-200 мм в зависимости от исполнения. Испытатели отмечали жестковатую работу подвески на неровностях. В карточке дилера Iskra SW Cross 2026 года в комплектации «Техно» с мотором 106 л.с. и механической коробкой стоила 1 587 000 рублей.