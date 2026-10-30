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Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 05:35

Какие седаны с автоматом дешевле кроссоверов — сравнение Lada и Changan

Какие седаны с автоматом дешевле кроссоверов — сравнение Lada и Changan

Вместо Changan Alsvin: почему Lada Iskra и Vesta дешевле на 400–600 тыс. рублей, но выгоднее по гарантии — и когда ждать вариатор на Granta

Какие седаны с автоматом дешевле кроссоверов — сравнение Lada и Changan

В 2025 году доля автомобилей с автоматической трансмиссией достигла в России 74,2%. Среди доступных новых моделей дешевле всех Lada Iskra и Vesta, а Changan Alsvin предлагает роботизированную коробку и более длинную гарантию.

В 2025 году доля автомобилей с автоматической трансмиссией достигла в России 74,2%. Среди доступных новых моделей дешевле всех Lada Iskra и Vesta, а Changan Alsvin предлагает роботизированную коробку и более длинную гарантию.

По данным «Автостата», в 2025 году на автомобили с автоматической коробкой передач пришлось 74,2% продаж в России — рекордная доля. Еще недавно «автомат» ассоциировался исключительно с дорогими машинами, а теперь двухпедальные версии появились и среди бюджетных моделей.

Покупатели все чаще выбирают кроссоверы. Эта тенденция уже отражена в обзоре доступных кроссоверов, но седаны позволяют купить новую машину с автоматом дешевле. В этом примере представлены две модели Lada и китайский Changan.

Lada Iskra дебютировала в 2025 году и получила вариатор WLY, который АвтоВАЗ закупает в Китае. С базовым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. такая трансмиссия не сочетается: ее ставят только на 106-сильную 16-клапанную версию. Седан стоит от 1 497 000 рублей. Универсал SW с вариатором оценили в 1 677 000 рублей, а приподнятый SW Cross стоит 1 747 000 рублей.

На Lada Vesta этот же вариатор появился в 2024 году — после поиска поставщика и доводочных испытаний. Здесь выбор кузовов шире, чем у соперников. Седан с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. стоит от 1 528 000 рублей, версия с двигателем 1.8 на 122 л.с. обойдется от 1 754 000 рублей. Универсал SW начинается с 1 628 000 рублей. За Cross просят от 1 787 000 рублей, за SW Cross — от 1 877 000 рублей.

Changan Alsvin оснащен роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. По наблюдениям экспертов, передача переключается без дополнительных рывков и задержек даже при пробеге свыше 100 000 км. 

Changan обеспечивает поддержку на 5 лет или 150 000 км, Lada — на 3 года или 100 000 км. У Alsvin один двигатель — 1,5-литровый мощностью 98 л.с. Версия Техно стоит 2 119 900 рублей.

Согласно приведенным данным, в России предложены Alsvin 2025 года выпуска, а более свежие машины в 2026 году не поставляются. Для покупателя потенциальное преимущество Lada в том, что производство Искры и Весты должно продолжаться и в 2027 году, а дальнейшие поставки Changan пока под вопросом.

По цене и актуальности при сравнении моделей предпочтительнее выглядят Lada Iskra и Lada Vesta. Тем, кто хочет сократить расходы на покупку, стоит дождаться выпуска двухпедальной Lada Granta: ее производство в Тольятти было запланировано на начало 2027 года. Для модели заявлен тот же вариатор WLY, который установлен на Искру и Весту. Ожидается, что Granta будет дешевле.

Упомянутые модели: Changan Alsvin, ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Changan, ВАЗ (Lada)
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