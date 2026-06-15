«Искра» зажигает: Чем превосходит бюджетные модели АвтоВАЗа по платформе и технологиям

15 июня 2026, 20:39
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
Lada Iskra и Vesta: как изменились доступные модели АвтоВАЗа к 2026 году
2025 году ознаменовался выходом Lada Iskra - модели, которая сместила акценты в сегменте бюджетных автомобилей. Чем Iskra отличается от Vesta, на что сделали ставку инженеры и почему эта новинка уже вызывает интерес у покупателей - разбираемся в деталях.
Весна 2025 года стала поворотной для российского авторынка: Lada Iskra ворвалась в сегмент доступных машин, предложив альтернативу привычной Vesta. АвтоВАЗ сделал ставку на модель, которая не только пришла на смену Granta, но и стала самой современной и доступной в линейке. Запуск совпал с исторической датой — 19 апреля, когда 55 лет назад в Тольятти был собран первый ВАЗ-2101. Это символично: завод вновь делает акцент на «народной» машине, обещая сочетание современных технологий и разумной цены.
Iskra сразу вышла в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Внешне новинка унаследовала узнаваемые черты Vesta, но сохранила собственный стиль. Дизайн не выдает бюджетного происхождения — напротив, многие отмечают гармоничные и даже агрессивные линии. Такой подход рассчитан на молодых водителей и тех, кто ищет стильный, но недорогой автомобиль.
Внутри Lada Iskra ориентирована на молодежь и активных водителей. Салон выполнен в черно-серых тонах с контрастными строчками и яркими акцентами. Сиденья имеют анатомический профиль, материалы отделки простые, но шумоизоляция обещает уровень, сравнимый с Vesta. В базе — две подушки безопасности, в топе — четыре, ремни с преднатяжителями и система помощи при старте в гору. Все стекла — атермальные с легкой тонировкой, что особенно актуально летом.
Габариты Iskra чуть компактнее Vesta, что делает ее удобнее для города. Пространство для пассажиров второго ряда немного меньше: между дверными ручками 127 см против 131 см у Vesta. Багажник почти не уступает — около 480 литров. Колесная база совпадает с Dacia Sandero (2603 мм), длина — 4333 мм (4342 мм для Cross), ширина — 1777 мм (1785 мм для Cross), высота — от 1507 до 1544 мм. Клиренс — 170 мм для седана и универсала, 200 мм для Cross. Для сравнения, у Vesta дорожный просвет составляет от 171 до 178 мм.
Технически Iskra построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, что сближает ее с новым Logan, а не с Vesta. Подвеска энергоемкая и тихая: спереди — стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Задние тормоза — барабанные, дисковые только на версии Sport. Под капотом — знакомые 1,6-литровые моторы: 90 л.с. с 5-ступенчатой механикой, 106 л.с. с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Iskra легче Vesta (около 1180 кг против 1220–1345 кг), что делает ее динамичнее с теми же двигателями. Топового мотора на 122 л.с. не предусмотрено.
Стоимость Lada Iskra в кузове седан стартует от 1,277 млн рублей, что делает ее самой доступной и современной моделью АвтоВАЗа. Покупателям предстоит решить, готовы ли они к компромиссам между ценой, оснащением и размерами. Уже сейчас ясно: на рынке появился новый сильный игрок, который способен изменить баланс в сегменте бюджетных автомобилей.
Интересно, что тенденция к появлению новых бюджетных моделей наблюдается не только среди автомобилей. Например, в сегменте электросамокатов в 2026 году также произошел прорыв Engwe Y1000 удивил рынок сочетанием премиального дизайна и доступной цены.
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