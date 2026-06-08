Лада Искра Cross против Лада Веста SW: что лучше купить для российских условий — сравнение моделей

8 июня 2026, 15:02
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.
В 2026 году российский рынок универсалов сузился до моделей АвтоВАЗа — альтернативы китайских брендов отсутствуют. При бюджете 1,75 млн рублей перед покупателем стоит выбор: Лада Искра универсал Cross или Лада Веста SW в комплектации Комфорт. Оба автомобиля оснащены 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой передач, но различия в комплектациях и деталях могут быть решающими.
Лада Искра Кросс за эти деньги идёт в версии Техно с 16-дюймовыми легкосплавными дисками, окрашенными в цвет кузова зеркалами и ручками, полным электропакетом и открытой системой с 8-дюймовым дисплеем. В салоне — тканевая отделка с яркими вставками, подогрев сидений спереди и сзади, три подголовника на втором ряду, а также камера заднего вида и датчики парковки. Водительское сиденье регулируется по высоте, руль с кожаной отделкой и левыми кнопками. Багажник — 480 литров, как и у Весты, но полка крепится к пятой двери и поднимается вместе с ней.
Веста SW в комплектации Комфорт за те же деньги предлагает 15-дюймовые стальные диски с колпаками, светодиодную оптику, матовые зеркала и ручки, рейлинги и антенну-плавник. Внутри — комбинированная отделка сидений (ткань и искусственная кожа), но подогрева нет даже спереди, водительское сиденье не регулируется по высоте. Мультимедийная система отсутствует, вместо неё — полка и ряд кнопок. Имеются кондиционер, электростеклоподъёмники на всех дверях, охлаждаемый перчаточный ящик и система бесключевого доступа. Багажник также на 480 литров, с рулонной полкой и розеткой 12В.
Обе модели обеспечивают защиту фронтальными подушками безопасности, ГЛОНАСС, иммобилайзером и ассистентом при старте на подъёме. Искра дополнительно предлагает круиз-контроль, обогрев форсунок омывателей и телематическую систему. Веста — систему дистанционного запуска двигателя и доводчики передних стеклоподъёмников. Важно отметить, что у Искры — дисковые задние тормоза, а у Весты — барабанные. Дорожный просвет у Искры Cross — 200 мм, у Весты — 186 мм.
Технически обе машины используют один и тот же двигатель, но коробки передач разные: у Весты — 5-ступенчатая вазовская МКПП, у Искры — 6-ступенчатая WanLiYang, рассчитанная на больший крутящий момент. В тексте примера отмечено, что на Весте коробка иногда подвывает и передача включается не всегда с первого раза, тогда как на Искре переключения чёткие и бесшумные.
В плане управляемости и комфорта Веста выигрывает за счёт лучшей шумоизоляции, более просторного салона и качественных материалов отделки. Однако комплектация за 1,75 миллиона рублей выглядит скромно. Искра же оказывается динамичнее, экономичнее и богаче оснащена, особенно в части мультимедиа и подогревов. При этом кросс-версия Искры даёт дополнительный запас по клиренсу, что важно для российских дорог.
АвтоВАЗ изначально обещал, что Искра заменит Гранту и будет стоить около 1 млн рублей, но по факту цена почти сравнялась с Вестой. Это вызывает вопросы у покупателей, ведь разница между моделями минимальна, а обещанная доступность осталась в прошлом. Впрочем, если рассматривать альтернативы, то за доплату в 300 тысяч рублей уже можно смотреть в сторону Haval M6 или Jolion, которые обеспечивают иной уровень оснащения и комфорта.
Для тех, кто выбирает между Ладой Искрой и Вестой SW, важна не только комплектация, но и реальные эксплуатационные качества. Как показывает практика, Искра может быть интереснее для тех, кто ценит современные опции и клиренс, а Веста — для тех, для кого на первом месте стоят простор и управляемость. Кстати, подобная дилемма выбора между разными версиями одной модели уже обсуждалась в материалах о различиях Mazda CX-5 японской сборки — подробности сравнения и тонкости для покупателей .
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