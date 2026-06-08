Лада Искра Cross против Лада Веста SW: что лучше купить для российских условий — сравнение моделей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 15:02

Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей

Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей

Лада Искра Cross против Лада Веста SW: что лучше купить для российских условий — сравнение моделей

Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей

В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.

В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.

В 2026 году российский рынок универсалов сузился до моделей АвтоВАЗа — альтернативы китайских брендов отсутствуют. При бюджете 1,75 млн рублей перед покупателем стоит выбор: Лада Искра универсал Cross или Лада Веста SW в комплектации Комфорт. Оба автомобиля оснащены 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и механической коробкой передач, но различия в комплектациях и деталях могут быть решающими.

Лада Искра Кросс за эти деньги идёт в версии Техно с 16-дюймовыми легкосплавными дисками, окрашенными в цвет кузова зеркалами и ручками, полным электропакетом и открытой системой с 8-дюймовым дисплеем. В салоне — тканевая отделка с яркими вставками, подогрев сидений спереди и сзади, три подголовника на втором ряду, а также камера заднего вида и датчики парковки. Водительское сиденье регулируется по высоте, руль с кожаной отделкой и левыми кнопками. Багажник — 480 литров, как и у Весты, но полка крепится к пятой двери и поднимается вместе с ней.

Веста SW в комплектации Комфорт за те же деньги предлагает 15-дюймовые стальные диски с колпаками, светодиодную оптику, матовые зеркала и ручки, рейлинги и антенну-плавник. Внутри — комбинированная отделка сидений (ткань и искусственная кожа), но подогрева нет даже спереди, водительское сиденье не регулируется по высоте. Мультимедийная система отсутствует, вместо неё — полка и ряд кнопок. Имеются кондиционер, электростеклоподъёмники на всех дверях, охлаждаемый перчаточный ящик и система бесключевого доступа. Багажник также на 480 литров, с рулонной полкой и розеткой 12В.

Обе модели обеспечивают защиту фронтальными подушками безопасности, ГЛОНАСС, иммобилайзером и ассистентом при старте на подъёме. Искра дополнительно предлагает круиз-контроль, обогрев форсунок омывателей и телематическую систему. Веста — систему дистанционного запуска двигателя и доводчики передних стеклоподъёмников. Важно отметить, что у Искры — дисковые задние тормоза, а у Весты — барабанные. Дорожный просвет у Искры Cross — 200 мм, у Весты — 186 мм.

Технически обе машины используют один и тот же двигатель, но коробки передач разные: у Весты — 5-ступенчатая вазовская МКПП, у Искры — 6-ступенчатая WanLiYang, рассчитанная на больший крутящий момент. В тексте примера отмечено, что на Весте коробка иногда подвывает и передача включается не всегда с первого раза, тогда как на Искре переключения чёткие и бесшумные.

В плане управляемости и комфорта Веста выигрывает за счёт лучшей шумоизоляции, более просторного салона и качественных материалов отделки. Однако комплектация за 1,75 миллиона рублей выглядит скромно. Искра же оказывается динамичнее, экономичнее и богаче оснащена, особенно в части мультимедиа и подогревов. При этом кросс-версия Искры даёт дополнительный запас по клиренсу, что важно для российских дорог.

АвтоВАЗ изначально обещал, что Искра заменит Гранту и будет стоить около 1 млн рублей, но по факту цена почти сравнялась с Вестой. Это вызывает вопросы у покупателей, ведь разница между моделями минимальна, а обещанная доступность осталась в прошлом. Впрочем, если рассматривать альтернативы, то за доплату в 300 тысяч рублей уже можно смотреть в сторону Haval M6 или Jolion, которые обеспечивают иной уровень оснащения и комфорта.

Для тех, кто выбирает между Ладой Искрой и Вестой SW, важна не только комплектация, но и реальные эксплуатационные качества. Как показывает практика, Искра может быть интереснее для тех, кто ценит современные опции и клиренс, а Веста — для тех, для кого на первом месте стоят простор и управляемость. Кстати, подобная дилемма выбора между разными версиями одной модели уже обсуждалась в материалах о различиях Mazda CX-5 японской сборки подробности сравнения и тонкости для покупателей .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Нижний Тагил Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться