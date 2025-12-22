Новая Lada Iskra удивила оснащением и ценой — но есть нюансы, которые не заметишь сразу

Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели

АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.

В 2025 году АВТОВАЗ представил долгожданную новинку — Lada Iskra. Это первая полностью новая модель бренда за последние десять лет. По своим размерам и стоимости Iskra расположилась между уже известными Грантой и Вестой, но разница между ними оказалась не такой уж большой, как ожидали многие.

Автомобиль сразу вышел на рынок в трех вариантах: седан, универсал SW и кросс-версия SW Cross. Седан длиной чуть более 4,3 метра доступен в двух комплектациях — Comfort и Life, а универсалы и кросс-версия получили более широкий выбор оснащения. Кросс-версия отличается увеличенным клиренсом и немного большей длиной, что должно понравиться любителям активного отдыха и поездок за город.

В основе Iskra лежит платформа CMF-B, хорошо знакомая по третьему поколению Renault Logan. Передняя подвеска — стойки Макферсон, сзади — полузависимая балка. Задние тормоза — барабанные, а рулевое управление теперь с электроусилителем. Кузов оцинкован, но крыша осталась без дополнительной защиты от коррозии. В целом, качество сборки приятно удивляет, особенно если сравнивать с предыдущими моделями.

Салон выглядит современно, эргономика продумана, но материалы отделки простые. Мультируль с подогревом и быстрая медиасистема с Яндекс-сервисами — приятные бонусы, хотя экран мог бы быть и больше. Передние кресла удобны, но высоким водителям может не хватить регулировки по длине. На втором ряду места немного, зато оснащение лучше, чем у Гранты: есть USB-порты, подогрев сидений и кармашки в дверях.

Под капотом — знакомые по Гранте моторы: восьмиклапанный 1,6 литра на 90 л.с. с пятиступенчатой механикой и 16-клапанный вариант на 106 л.с., который можно сочетать с шестиступенчатой механикой или вариатором. Динамика не впечатляет: с кондиционером разгон до сотни занимает почти 14 секунд. Подвеска обеспечивает комфорт на неровностях, управляемость предсказуемая, а тормоза работают уверенно. В салоне довольно тихо даже на скорости.

Однако, как выяснил журнал «За рулем» экономия заметна: мягкие материалы на дверях отсутствуют, потолочные ручки не предусмотрены, а кармашек на спинке водительского кресла исчез. За дополнительные опции приходится доплачивать — разница между базовой и следующей комплектацией составляет 70 тысяч рублей, но в списке добавок только кондиционер, подогрев сидений и зеркал, а также пара подголовников для задних пассажиров. В топовой версии нет боковых подушек безопасности, шторок, системы бесключевого доступа, мощных турбомоторов и современных ассистентов водителя.

Модель получилась интересной, но ей явно не хватает современных опций и более продуманного оснащения. Покупателям придется выбирать между доступной ценой и необходимыми функциями, которых иногда так не хватает в повседневной эксплуатации.