Что выбрать: Лада Искра Кросс или Тенет Т4 — подробный разбор характеристик и оснащения

Лада Искра Кросс и Тенет Т4: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее

Два новых кроссовера 2025 года - Лада Искра Кросс и Тенет Т4 - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических параметрах и оснащении. Сравниваем их по ключевым характеристикам, чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам.

В 2025 году российский рынок пополнился сразу двумя интересными новинками в сегменте доступных кроссоверов — Лада Искра Кросс 1.6 MT 2WD Enjoy и Тенет Т4 1.5 MT Line. Оба автомобиля ориентированы на массового потребителя, но различия в технических характеристиках и комплектациях могут сыграть решающую роль при выборе.

Сравнивая эти модели, стоит обратить внимание на то, что обе машины построены по классической схеме с передним приводом и механической коробкой передач. Однако у «Искры Кросс» шестиступенчатая МКПП, а у «Тенета Т4» — пятиступенчатая. Это может сказаться на динамике и экономичности, особенно в стандартных условиях.

Двигатели в автомобилях разные не только по объему, но и по отдаче. У Лады под капотом 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 148 Н*м, тогда как у Тенет Т4 - 1,5-литровый агрегат на 113 л.с., но с показателем момента - 138 Н*м. Оба двигателя соответствуют стандарту Евро-5, что важно для экологических сознательных водителей.

Габариты и клиренс – еще один важный аспект. Искра Кросс чуть длиннее (4342 мм против 4320 мм), но уступает в ширину и высоту. Тенет Т4 шире (1831 мм против 1785 мм) и выше (1652 мм против 1544 мм), что может быть плюсом для тех, кто ценит простор в салоне и более высокую посадку. Клиренс у Тенет Т4 тоже больше - 208 мм против 200 мм у Искры Кросс, что актуально на плохих дорогах.

Масса автомобилей различается почти на 100 кг: Искра Кросс легче (1285 кг), а Тенет Т4 тяжелее (1379 кг). При этом грузоподъемность у Лады выше - 405 кг против 322 кг у конкурента. Это может быть важно для тех, кто часто ездит с полной загрузкой или отправляется в дальние поездки с багажом.

Экономичность – еще один критерий выбора. В городском цикле Лада расходует 11,1 л/100 км, а Тенет Т4 - 9,3 л/100 км. На трассе разница минимальная: 6,4 против 6,3 л/100 км. В смешанном цикле Тенет Т4 также выигрывает - 7,4 л/100 км против 8,1 у Искры Кросс. Для тех, кто много ездит по городу, этот параметр может стать решающим.

Безопасность и комфорт на достойном уровне: есть подушки безопасности, ABS, ESP, круиз-контроль и другие современные системы. В салоне Искра Кросс установлены кондиционер, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и Яндекс.Авто, а в Тенет Т4 — сразу два сенсорных экрана (8 и 10,25 дюйма), что придает современность и удобство в управлении мультимедиа.

Таким образом, выбор между Лада Искра Кросс и Тенет Т4 зависит от приоритетов покупателя. Один автомобиль предлагает большую грузоподъемность и шестиступенчатую коробку, другой - более мощный мотор, просторный салон и современную систему. Оба уделяют должное внимание, но каждый из них находит своего покупателя среди российских автолюбителей.