Стоит ли брать новую Lada Iskra? Мнение из первых рук

9 января 2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.
Владельцам новых автомобилей часто открываются неожиданные детали, которые не успеваешь оценить за время тест-драйва. Лада Искра в условиях московских пробок и плотного трафика показала себя с разных сторон. С одной стороны, это честная рабочая лошадка, с другой — ей требуется привыкание и некоторые доработки для повседневного комфорта.
Первое, на что обращаешь внимание, — посадка. После кроссовера или автомобиля более высокого класса к ней нужно адаптироваться. В плотном потоке или пробке водителю выше среднего роста может быть тесновато. Динамика разгона в городе не впечатляет, но на трассе машина ведет себя уверенно. Приятно удивляет шумоизоляция — в салоне сохраняется тишина даже на высокой скорости.
По сравнению с предыдущей Lada Vesta Cross 2018 года подвеска у Искры жестче. Это ощущают на себе пассажиры заднего ряда, особенно на неровностях. На грунтовку пока выезжать не приходилось, но визуальный клиренс кажется ниже, что в городе может быть не всегда удобно.
Мультимедийная система работает в целом стабильно, навигация быстро строит маршрут. Однако если отклониться от заданного пути, на перестроение уходит до трёх минут — в большом городе это может раздражать. Обновления системы устанавливаются, но в процессе нельзя пользоваться смартфоном через подключение. Штатная акустика звучит средне, ценителям музыки, скорее всего, захочется заменить динамики.
В салоне есть и другие спорные моменты. Отсутствует подлокотник между передними сиденьями — рука постоянно ищет опору. Подстаканники расположены неудобно, замки ремней безопасности находятся слишком низко. Пассажиры отмечают крен в поворотах и отсутствие ручек над дверьми — мелочь, но для многих привычная.
После покупки владелец советует сразу же установить крючки в багажнике, пневмоупоры на капот, дефлекторы на окна, защитную сетку в решетку радиатора и накладки на пороги. Также полезными дополнениями станут брызговики, оплетка на руль и упоры для крышки багажника. Эти мелочи значительно повышают удобство в ежедневной эксплуатации.
В целом Лада Искра производит впечатление честного автомобиля без излишеств. Она не претендует на премиальность, но и не разочаровывает. Эта машина требует внимания к деталям и готовности её дорабатывать под себя. В остальном — это надежный и понятный выбор для тех, кто ценит простоту и функциональность.
Похожие материалы Лада
-
06.01.2026, 06:03
Что думают владельцы о новой Лада Искра: реальный опыт и нюансы эксплуатации
Владельцы Лада Искра делятся личными впечатлениями. Обсуждаются комфорт, подвеска, шумоизоляция. Есть и критика: обзорность, комплектация, эргономика. Узнайте, что удивило и разочаровало водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
05.01.2026, 11:51
Самые дешевые автомобили в России в 2026 году - что реально купить
В 2026 году выбор недорогих машин в России стал скромнее. Цены на новые авто заметно выросли. Некоторые модели все еще можно купить дешевле остальных. Неожиданные детали в комплектациях и ценах. Список лидеров удивляет даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 07:17
Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели
АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
12.12.2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
06.01.2026, 06:03
Что думают владельцы о новой Лада Искра: реальный опыт и нюансы эксплуатации
Владельцы Лада Искра делятся личными впечатлениями. Обсуждаются комфорт, подвеска, шумоизоляция. Есть и критика: обзорность, комплектация, эргономика. Узнайте, что удивило и разочаровало водителей. Подробности - в материале.Читать далее
-
05.01.2026, 11:51
Самые дешевые автомобили в России в 2026 году - что реально купить
В 2026 году выбор недорогих машин в России стал скромнее. Цены на новые авто заметно выросли. Некоторые модели все еще можно купить дешевле остальных. Неожиданные детали в комплектациях и ценах. Список лидеров удивляет даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
23.12.2025, 09:26
Какие версии LADA Iskra выбирают россияне: статистика продаж удивляет
LADA Iskra неожиданно ворвалась в топ продаж. Покупатели массово игнорируют один из кузовов. Механика и мощный мотор оказались вне конкуренции. Почему так происходит - читайте в нашем материале.Читать далее
-
22.12.2025, 07:17
Lada Iskra: на какие компромиссы пошел АВТОВАЗ при создании новой модели
АВТОВАЗ выпустил Lada Iskra после долгого перерыва. Модель заняла место между Грантой и Вестой. Внешне и по оснащению машина выглядит современно. Но есть детали, которые вызывают вопросы. Не все решения порадуют покупателей.Читать далее
-
12.12.2025, 16:41
В сети показали редкую Lada Iskra SW Cross в необычном цвете
В объективы попала необычная Lada Iskra. Это универсал в версии SW Cross. Автомобиль окрашен в редкий цвет. За него просят доплату. Узнайте все подробности о новинке. Что еще в ней особенного?Читать далее
-
10.12.2025, 12:34
Новая Lada Iskra завоевала главную награду на премии «Новинка года»
Новая модель АвтоВАЗа получила признание. Lada Iskra стала лучшей новинкой. Эксперты высоко оценили этот автомобиль. Узнайте подробности громкой победы. Модель ждет большое будущее.Читать далее
-
04.12.2025, 16:41
LADA Iskra удивляет: где россияне чаще всего ставят новинку на учет
LADA Iskra неожиданно распределяет продажи по регионам. Москва и Петербург не в лидерах. Самые активные покупатели оказались совсем не там, где ждали. Подробности статистики удивят даже знатоков рынка.Читать далее
-
04.12.2025, 15:28
Из чего собрана Lada Iskra: детальный разбор новинки от АвтоВАЗа
Новая Lada Iskra уже здесь. Эксперты изучили ее компоненты. Что скрывается под капотом? Автомобиль оказался очень интересным. В нем много неожиданных решений. Узнайте всю правду о новинке.Читать далее