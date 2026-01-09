Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 06:12

Стоит ли брать новую Lada Iskra? Мнение из первых рук

Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.

Владельцам новых автомобилей часто открываются неожиданные детали, которые не успеваешь оценить за время тест-драйва. Лада Искра в условиях московских пробок и плотного трафика показала себя с разных сторон. С одной стороны, это честная рабочая лошадка, с другой — ей требуется привыкание и некоторые доработки для повседневного комфорта.

Первое, на что обращаешь внимание, — посадка. После кроссовера или автомобиля более высокого класса к ней нужно адаптироваться. В плотном потоке или пробке водителю выше среднего роста может быть тесновато. Динамика разгона в городе не впечатляет, но на трассе машина ведет себя уверенно. Приятно удивляет шумоизоляция — в салоне сохраняется тишина даже на высокой скорости.

По сравнению с предыдущей Lada Vesta Cross 2018 года подвеска у Искры жестче. Это ощущают на себе пассажиры заднего ряда, особенно на неровностях. На грунтовку пока выезжать не приходилось, но визуальный клиренс кажется ниже, что в городе может быть не всегда удобно.

Мультимедийная система работает в целом стабильно, навигация быстро строит маршрут. Однако если отклониться от заданного пути, на перестроение уходит до трёх минут — в большом городе это может раздражать. Обновления системы устанавливаются, но в процессе нельзя пользоваться смартфоном через подключение. Штатная акустика звучит средне, ценителям музыки, скорее всего, захочется заменить динамики.

В салоне есть и другие спорные моменты. Отсутствует подлокотник между передними сиденьями — рука постоянно ищет опору. Подстаканники расположены неудобно, замки ремней безопасности находятся слишком низко. Пассажиры отмечают крен в поворотах и отсутствие ручек над дверьми — мелочь, но для многих привычная.

После покупки владелец советует сразу же установить крючки в багажнике, пневмоупоры на капот, дефлекторы на окна, защитную сетку в решетку радиатора и накладки на пороги. Также полезными дополнениями станут брызговики, оплетка на руль и упоры для крышки багажника. Эти мелочи значительно повышают удобство в ежедневной эксплуатации.

В целом Лада Искра производит впечатление честного автомобиля без излишеств. Она не претендует на премиальность, но и не разочаровывает. Эта машина требует внимания к деталям и готовности её дорабатывать под себя. В остальном — это надежный и понятный выбор для тех, кто ценит простоту и функциональность.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
