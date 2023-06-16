Lada Iskra – новая модель АвтоВАЗа: что о ней известно?

Ранее мы писали Новая Lada Granta: первое фото салона Работы над проектом Lada Granta второго поколения идут на АвтоВАЗе полным ходом. Автомобиль проектируют на ... Читать далее

Новую Lada Iskra построят на французской платформе C-MFB. Она займет в модельном ряду российской марки место между Lada Granta и Lada Vesta. Стоить такой автомобиль будет тоже нечто среднее между «Грантой» и «Вестой». Даже в нынешних ценах сумма перевалит за 1 млн рублей, а что будет в начале 2025 года, когда Lada Iskra официально поступит в продажу, сказать трудно.

Клиентам предложат целое семейство автомобилей: седан, универсал и кросс-универсал. Топовые версии оснастят 1,8-литровым мотором на 122 силы и автоматизированной коробкой передач. По словам Максима Соколова, пока работа над проектом идет по графику. Показать серийный вариант он пообещал через полтора года – в конце 2024-го. Какое-то время «Искру» будут выпускать параллельно с «Грантой», но к 2027 году последнюю окончательно отправят в отставку.

Фото: vk.com/gonzo63

Ранее проект неофициально называли «Новой Грантой» или «Грантой 2». Выбор нового названия глава АвтоВАЗа объяснил очень поэтично. «Это новая ступенька, первое семейство автомобилей, производимых на новом этапе жизни АвтоВАЗа. Это такая, скажем так, привлекательная для рынка аттракция – искорка полетела, и ты к ней трепетно относишься, смотришь за ее полетом. Ну, и в конечном счете это, действительно, огонь, это хорошо», – цитирует Максима Соколова Interfax.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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