Lada Iskra – новая модель АвтоВАЗа: что о ней известно?
Клиентам предложат целое семейство автомобилей: седан, универсал и кросс-универсал. Топовые версии оснастят 1,8-литровым мотором на 122 силы и автоматизированной коробкой передач. По словам Максима Соколова, пока работа над проектом идет по графику. Показать серийный вариант он пообещал через полтора года – в конце 2024-го. Какое-то время «Искру» будут выпускать параллельно с «Грантой», но к 2027 году последнюю окончательно отправят в отставку.
Ранее проект неофициально называли «Новой Грантой» или «Грантой 2». Выбор нового названия глава АвтоВАЗа объяснил очень поэтично. «Это новая ступенька, первое семейство автомобилей, производимых на новом этапе жизни АвтоВАЗа. Это такая, скажем так, привлекательная для рынка аттракция – искорка полетела, и ты к ней трепетно относишься, смотришь за ее полетом. Ну, и в конечном счете это, действительно, огонь, это хорошо», – цитирует Максима Соколова Interfax.
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13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
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07.06.2023, 11:23
АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна
АвтоВАЗ дал официальный старт продаж новой модели семейства Lada Granta, сборку которой наладили силами спортивного подразделения «Лада Спорт». Цена оказалась ниже миллиона рублей.Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
29.05.2023, 13:00
АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
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