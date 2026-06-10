Исследование: чем новая Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях

10 июня 2026, 08:25
Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей
Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей
Lada Iskra вышла на российский рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая переработанную платформу, современную эргономику и расширенный набор опций. Эксперты считают, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.
Появление Lada Iskra в 2026 году вызвало повышенный интерес среди автолюбителей и экспертов. Эта модель заняла свободную нишу между Грантой и Вестой, но не ограничивалась лишь заполнением пробела - она задала новые стандарты для массовых автомобилей в России. Инженеры сделали акцент на комфорте, безопасности и современном оснащении, что сразу же выделило новинку на фоне контраста.
В основе «Искры» лежит глубоко переработанная платформа CMF-B, доставшаяся от французских партнеров, но серьезно доработанная ингредиентами. Внешний облик автомобиля стал более выразительным: свежие линии кузова, новые цвета — насыщенный синий «Капитан» и ярко-оранжевый «Табаско» (эксклюзив для Cross). Габариты изменились: длина - 4333 мм, колесная база - 2603 мм, ширина увеличилась на 77 мм по сравнению с Granta. Этот материал делает салон просторнее и удобнее для пассажиров.
Даже в комплектации Comfort предусмотрены передние подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости ESC, электростеклоподъемники, складывающееся заднее сиденье и поддержка телематических сервисов Lada Connect Start. Кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, каркас и стойки усилены для лучшей защиты при боковых ударах. Инженеры провели 84 краш-теста, из них 53 - виртуальные. В стандартном оснащении есть система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.
Интерьер выполнен из жесткого пластика, но эргономика тщательно продумана: рулевая колонка регулируется по наклону и вылету, кресло можно опустить низко. На центральной консоли - кнопки подогрева сидений, аварийной сигнализации, блокировки дверей, отключения парктроников и ESC. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой сервисов «Яндекс» и голосовым управлением. В салоне много мест для хранения: большие карманы в дверях, вместительный бардачок, три подстаканника на центральном тоннеле. Также есть датчики давления в шинах и уровня омывающей жидкости.
Задний ряд стал заметно просторнее, чем у Granta, и подойдет пассажирам ростом до 180 см. Под капотом - проверенные временем 1,6-литровые двигатели: базовый 8-клапанный (90 л.с.) с пятиступенчатой механикой и более мощный 16-клапанный (106 л.с.) с шестиступенчатой механикой или вариатором CVT. Разгон до 100 км/ч занимает 12,6 секунды, максимальная скорость – 177 км/ч. Капот оснащен пневмоупорами, а конструкция предусматривает съемную вставку «телевизора» для удешевления ремонта. Передаточные числа подобраны так, что «Искра» легко трогается даже со второй передачи, а шестая позволяет экономить топливо на трассе — расход около 7 литров на 100 км.
По шумоизоляции модель лучше Весты: шум ветра и дороги практически не проникает в салон. Подвеска настроения на комфорт - небольшие неровности и городские препятствия машина мягко преодолевает. В поворотах автомобиль ведет себя уверенно, хотя руль остается немного «зажатым» в околонулевой зоне. Вибрации на холостых оборотах при работе с вариатором ощущаются сильнее, чем хотелось бы.
Багажник на 500 литров - один из самых вместительных в классе. В подполе расположены органайзер и полноразмерная запаска на 15 дюймов, боковая ниша позволяет удобно складывать мелкие вещи. Цены на Лада Искра стартуют от 1 277 000 рублей за базовую версию с 90-сильным мотором и механикой. Версия Life со 106-сильным двигателем и вариатором обойдется в 1 469 000 рублей, топовая комплектация Techno — в 1 669 000 рублей.
В ближайшие годы ожидается появление новых моторов объемом 1,6 и 1,8 литра, а также версии Cross с увеличенным клиренсом. Интересно, что недавно было опубликовано исследование, объясняющее, почему расходы на «Искру» удивляют владельцев. Перед покупкой следует внимательно изучить все тонкости эксплуатации данной модели. Кстати, развитие массового сегмента автомобилей в России идет параллельно с глобальными тенденциями: например, в других странах активно внедряются роботакси, о чем подробно рассказывается в материале о запуске беспилотных автомобилей в городах мира .
Похожие материалы Лада
-
10.06.2026, 06:40
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
В 2026 году замена двигателя для Lada и китайских автомобилей стала одной из самых острых тем для владельцев. Рост цен, ограниченный выбор и особенности современных моторов делают этот вопрос особенно актуальным на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
09.06.2026, 20:21
Универсал на платформе Datsun on-DO: новый бюджетный вариант для бизнеса и дачников
АвтоВАЗ рассматривает выпуск удлиненного универсала на базе Datsun on-DO с увеличенным багажником и простой комплектацией. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кто ценит функциональность, а не дорогие опции. Это может изменить рынок бюджетных автомобилей в России.Читать далее
-
09.06.2026, 20:01
Lada Vesta после 185 000 км: реальный опыт, слабые места и расходы на обслуживание
Долгосрочный тест Lada Vesta с автоматизированной механикой выявил не только сильные и слабые стороны модели, но и реальные затраты на содержание за 185 000 км. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает подержанный автомобиль - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 17:05
Почему реальный расход топлива Лада Веста выше официальных данных производителя
Расход топлива Лада Веста часто оказывается выше заявленного, что напрямую влияет на затраты на эксплуатацию. В материале разбираются причины расхождений, реальные показатели и нюансы, которые стоит учитывать при выборе этой модели.Читать далее
-
09.06.2026, 16:43
«Лада Веста» против китайских седанов 2026: что важнее для России - надежность или оснащение
В 2026 году российский рынок оказался на перепутье: привычная «Лада Веста» конкурирует с новыми китайскими седанами, предлагающими современные опции и яркий дизайн. Разбираемся, что важнее для водителей - проверенная надежность или технологичное оснащение.Читать далее
-
08.06.2026, 20:38
Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены
На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.Читать далее
-
08.06.2026, 19:50
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
Несмотря на внушительный объем продаж Lada в 2025 году, АвтоВАЗ продолжает работать с крупными долгами и не рассчитывает выйти на чистую прибыль до 2028 года. Разбираемся, что мешает крупнейшему автопроизводителю России изменить финансовую ситуацию и как это влияет на рынок.Читать далее
-
08.06.2026, 15:02
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.06.2026, 13:49
Какие автомобили чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году: свежий рейтинг по маркам
В 2026 году рынок трейд-ина продолжает меняться: Lada сохраняет лидерство по количеству сдаваемых автомобилей, а дилеры фиксируют рост комиссионных продаж и увеличение скидок на подержанные машины. Эксперты отмечают новые тенденции в структуре пополнения складов.Читать далее
-
05.06.2026, 09:02
Продажи новых легковых авто в мае: рост на 20% и неожиданные лидеры рынка
В мае российский авторынок удивил: продажи новых легковых машин выросли на 20,5% по сравнению с прошлым годом. В топе - Лада, Haval и Tenet. Какие модели оказались самыми востребованными, что изменилось за год и почему эти данные важны для всех, кто следит за ценами и трендами - рассказываем подробно. Не прошли мимо и неожиданные перемены в предпочтениях покупателей.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
10.06.2026, 06:40
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
В 2026 году замена двигателя для Lada и китайских автомобилей стала одной из самых острых тем для владельцев. Рост цен, ограниченный выбор и особенности современных моторов делают этот вопрос особенно актуальным на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
09.06.2026, 20:21
Универсал на платформе Datsun on-DO: новый бюджетный вариант для бизнеса и дачников
АвтоВАЗ рассматривает выпуск удлиненного универсала на базе Datsun on-DO с увеличенным багажником и простой комплектацией. Модель ориентирована на малый бизнес и тех, кто ценит функциональность, а не дорогие опции. Это может изменить рынок бюджетных автомобилей в России.Читать далее
-
09.06.2026, 20:01
Lada Vesta после 185 000 км: реальный опыт, слабые места и расходы на обслуживание
Долгосрочный тест Lada Vesta с автоматизированной механикой выявил не только сильные и слабые стороны модели, но и реальные затраты на содержание за 185 000 км. Почему этот опыт важен для тех, кто выбирает подержанный автомобиль - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 17:05
Почему реальный расход топлива Лада Веста выше официальных данных производителя
Расход топлива Лада Веста часто оказывается выше заявленного, что напрямую влияет на затраты на эксплуатацию. В материале разбираются причины расхождений, реальные показатели и нюансы, которые стоит учитывать при выборе этой модели.Читать далее
-
09.06.2026, 16:43
«Лада Веста» против китайских седанов 2026: что важнее для России - надежность или оснащение
В 2026 году российский рынок оказался на перепутье: привычная «Лада Веста» конкурирует с новыми китайскими седанами, предлагающими современные опции и яркий дизайн. Разбираемся, что важнее для водителей - проверенная надежность или технологичное оснащение.Читать далее
-
08.06.2026, 20:38
Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены
На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.Читать далее
-
08.06.2026, 19:50
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
Несмотря на внушительный объем продаж Lada в 2025 году, АвтоВАЗ продолжает работать с крупными долгами и не рассчитывает выйти на чистую прибыль до 2028 года. Разбираемся, что мешает крупнейшему автопроизводителю России изменить финансовую ситуацию и как это влияет на рынок.Читать далее
-
08.06.2026, 15:02
Лада Искра или Веста SW за 1,75 млн: сравнение комплектаций и реальных возможностей
В 2026 году российский рынок универсалов фактически ограничен моделями АвтоВАЗа. При бюджете 1,75 млн рублей автолюбители выбирают между Ладой Искрой Cross и Вестой SW в комплектации Комфорт. Разбираемся, что реально предлагают эти автомобили за свои деньги и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.06.2026, 13:49
Какие автомобили чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году: свежий рейтинг по маркам
В 2026 году рынок трейд-ина продолжает меняться: Lada сохраняет лидерство по количеству сдаваемых автомобилей, а дилеры фиксируют рост комиссионных продаж и увеличение скидок на подержанные машины. Эксперты отмечают новые тенденции в структуре пополнения складов.Читать далее
-
05.06.2026, 09:02
Продажи новых легковых авто в мае: рост на 20% и неожиданные лидеры рынка
В мае российский авторынок удивил: продажи новых легковых машин выросли на 20,5% по сравнению с прошлым годом. В топе - Лада, Haval и Tenet. Какие модели оказались самыми востребованными, что изменилось за год и почему эти данные важны для всех, кто следит за ценами и трендами - рассказываем подробно. Не прошли мимо и неожиданные перемены в предпочтениях покупателей.Читать далее