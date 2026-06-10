Исследование: чем новая Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях

Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей

Lada Iskra вышла на российский рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая переработанную платформу, современную эргономику и расширенный набор опций. Эксперты считают, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.

Lada Iskra вышла на российский рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая переработанную платформу, современную эргономику и расширенный набор опций. Эксперты считают, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.

Появление Lada Iskra в 2026 году вызвало повышенный интерес среди автолюбителей и экспертов. Эта модель заняла свободную нишу между Грантой и Вестой, но не ограничивалась лишь заполнением пробела - она ​​задала новые стандарты для массовых автомобилей в России. Инженеры сделали акцент на комфорте, безопасности и современном оснащении, что сразу же выделило новинку на фоне контраста.

В основе «Искры» лежит глубоко переработанная платформа CMF-B, доставшаяся от французских партнеров, но серьезно доработанная ингредиентами. Внешний облик автомобиля стал более выразительным: свежие линии кузова, новые цвета — насыщенный синий «Капитан» и ярко-оранжевый «Табаско» (эксклюзив для Cross). Габариты изменились: длина - 4333 мм, колесная база - 2603 мм, ширина увеличилась на 77 мм по сравнению с Granta. Этот материал делает салон просторнее и удобнее для пассажиров.

Даже в комплектации Comfort предусмотрены передние подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости ESC, электростеклоподъемники, складывающееся заднее сиденье и поддержка телематических сервисов Lada Connect Start. Кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, каркас и стойки усилены для лучшей защиты при боковых ударах. Инженеры провели 84 краш-теста, из них 53 - виртуальные. В стандартном оснащении есть система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

Интерьер выполнен из жесткого пластика, но эргономика тщательно продумана: рулевая колонка регулируется по наклону и вылету, кресло можно опустить низко. На центральной консоли - кнопки подогрева сидений, аварийной сигнализации, блокировки дверей, отключения парктроников и ESC. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой сервисов «Яндекс» и голосовым управлением. В салоне много мест для хранения: большие карманы в дверях, вместительный бардачок, три подстаканника на центральном тоннеле. Также есть датчики давления в шинах и уровня омывающей жидкости.

Задний ряд стал заметно просторнее, чем у Granta, и подойдет пассажирам ростом до 180 см. Под капотом - проверенные временем 1,6-литровые двигатели: базовый 8-клапанный (90 л.с.) с пятиступенчатой ​​механикой и более мощный 16-клапанный (106 л.с.) с шестиступенчатой ​​механикой или вариатором CVT. Разгон до 100 км/ч занимает 12,6 секунды, максимальная скорость – 177 км/ч. Капот оснащен пневмоупорами, а конструкция предусматривает съемную вставку «телевизора» для удешевления ремонта. Передаточные числа подобраны так, что «Искра» легко трогается даже со второй передачи, а шестая позволяет экономить топливо на трассе — расход около 7 литров на 100 км.

По шумоизоляции модель лучше Весты: шум ветра и дороги практически не проникает в салон. Подвеска настроения на комфорт - небольшие неровности и городские препятствия машина мягко преодолевает. В поворотах автомобиль ведет себя уверенно, хотя руль остается немного «зажатым» в околонулевой зоне. Вибрации на холостых оборотах при работе с вариатором ощущаются сильнее, чем хотелось бы.

Багажник на 500 литров - один из самых вместительных в классе. В подполе расположены органайзер и полноразмерная запаска на 15 дюймов, боковая ниша позволяет удобно складывать мелкие вещи. Цены на Лада Искра стартуют от 1 277 000 рублей за базовую версию с 90-сильным мотором и механикой. Версия Life со 106-сильным двигателем и вариатором обойдется в 1 469 000 рублей, топовая комплектация Techno — в 1 669 000 рублей.

В ближайшие годы ожидается появление новых моторов объемом 1,6 и 1,8 литра, а также версии Cross с увеличенным клиренсом. Интересно, что недавно было опубликовано исследование, объясняющее, почему расходы на «Искру» удивляют владельцев. Перед покупкой следует внимательно изучить все тонкости эксплуатации данной модели. Кстати, развитие массового сегмента автомобилей в России идет параллельно с глобальными тенденциями: например, в других странах активно внедряются роботакси, о чем подробно рассказывается в материале о запуске беспилотных автомобилей в городах мира .