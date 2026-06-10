Исследование: чем новая Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 08:25

Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей

Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей

Исследование: чем новая Lada Iskra отличается от Granta и Vesta — мало кто знает о ключевых изменениях

Lada Iskra: новая эра в развитии отечественных автомобилей

Lada Iskra вышла на российский рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая переработанную платформу, современную эргономику и расширенный набор опций. Эксперты считают, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.

Lada Iskra вышла на российский рынок как промежуточная модель между Granta и Vesta, предлагая переработанную платформу, современную эргономику и расширенный набор опций. Эксперты считают, что новинка способна изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.

Появление Lada Iskra в 2026 году вызвало повышенный интерес среди автолюбителей и экспертов. Эта модель заняла свободную нишу между Грантой и Вестой, но не ограничивалась лишь заполнением пробела - она ​​задала новые стандарты для массовых автомобилей в России. Инженеры сделали акцент на комфорте, безопасности и современном оснащении, что сразу же выделило новинку на фоне контраста.

В основе «Искры» лежит глубоко переработанная платформа CMF-B, доставшаяся от французских партнеров, но серьезно доработанная ингредиентами. Внешний облик автомобиля стал более выразительным: свежие линии кузова, новые цвета — насыщенный синий «Капитан» и ярко-оранжевый «Табаско» (эксклюзив для Cross). Габариты изменились: длина - 4333 мм, колесная база - 2603 мм, ширина увеличилась на 77 мм по сравнению с Granta. Этот материал делает салон просторнее и удобнее для пассажиров.

Даже в комплектации Comfort предусмотрены передние подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости ESC, электростеклоподъемники, складывающееся заднее сиденье и поддержка телематических сервисов Lada Connect Start. Кузов на 52% состоит из высокопрочных сталей, каркас и стойки усилены для лучшей защиты при боковых ударах. Инженеры провели 84 краш-теста, из них 53 - виртуальные. В стандартном оснащении есть система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

Интерьер выполнен из жесткого пластика, но эргономика тщательно продумана: рулевая колонка регулируется по наклону и вылету, кресло можно опустить низко. На центральной консоли - кнопки подогрева сидений, аварийной сигнализации, блокировки дверей, отключения парктроников и ESC. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой сервисов «Яндекс» и голосовым управлением. В салоне много мест для хранения: большие карманы в дверях, вместительный бардачок, три подстаканника на центральном тоннеле. Также есть датчики давления в шинах и уровня омывающей жидкости.

Задний ряд стал заметно просторнее, чем у Granta, и подойдет пассажирам ростом до 180 см. Под капотом - проверенные временем 1,6-литровые двигатели: базовый 8-клапанный (90 л.с.) с пятиступенчатой ​​механикой и более мощный 16-клапанный (106 л.с.) с шестиступенчатой ​​механикой или вариатором CVT. Разгон до 100 км/ч занимает 12,6 секунды, максимальная скорость – 177 км/ч. Капот оснащен пневмоупорами, а конструкция предусматривает съемную вставку «телевизора» для удешевления ремонта. Передаточные числа подобраны так, что «Искра» легко трогается даже со второй передачи, а шестая позволяет экономить топливо на трассе — расход около 7 литров на 100 км.

По шумоизоляции модель лучше Весты: шум ветра и дороги практически не проникает в салон. Подвеска настроения на комфорт - небольшие неровности и городские препятствия машина мягко преодолевает. В поворотах автомобиль ведет себя уверенно, хотя руль остается немного «зажатым» в околонулевой зоне. Вибрации на холостых оборотах при работе с вариатором ощущаются сильнее, чем хотелось бы.

Багажник на 500 литров - один из самых вместительных в классе. В подполе расположены органайзер и полноразмерная запаска на 15 дюймов, боковая ниша позволяет удобно складывать мелкие вещи. Цены на Лада Искра стартуют от 1 277 000 рублей за базовую версию с 90-сильным мотором и механикой. Версия Life со 106-сильным двигателем и вариатором обойдется в 1 469 000 рублей, топовая комплектация Techno — в 1 669 000 рублей.

В ближайшие годы ожидается появление новых моторов объемом 1,6 и 1,8 литра, а также версии Cross с увеличенным клиренсом. Интересно, что недавно было опубликовано исследование, объясняющее, почему расходы на «Искру» удивляют владельцев. Перед покупкой следует внимательно изучить все тонкости эксплуатации данной модели. Кстати, развитие массового сегмента автомобилей в России идет параллельно с глобальными тенденциями: например, в других странах активно внедряются роботакси, о чем подробно рассказывается в материале о запуске беспилотных автомобилей в городах мира .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Махачкала Тула Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться