Искра вместо Гранты: Как АвтоВАЗ за 23 млрд рублей создал конкурента Весте на платформе CMF-B

24 июля 2026, 16:26
Lada Iskra: новая модель на российском рынке между Granta и Vesta
Lada Iskra: новая модель на российском рынке между Granta и Vesta
В 2025 году на российском рынке появится Lada Iskra - первый за несколько лет новый седан от Автоваза, созданный на переработанной платформе Renault. Модель обещает занять нишу между Granta и Vesta, а также получить универсал и кроссовер.
Появление Lada Iskra - событие, которое может изменить расстановку сил на российском автомобильном рынке. В условиях продолжающихся санкций и ограниченного доступа к зарубежным технологиям, АвтоВАЗ делает ставки на собственные разработки, опираясь на опыт сотрудничества с Renault и Dacia. Новый седан, а в будущем и универсал с кроссовером, заполняют пробел между устаревающей Granta и более крупной Vesta.
Внешне Искра унаследовала фирменный «X-Design» от Весты: выразительные крылья, современные светодиодные фары и динамичные линии кузова. Однако пропорции и силуэт напоминают Dacia Logan, что неудивительно - для новинки основой стала переработанная платформа CMF-B, ранее использовавшаяся в моделях Renault, Dacia и Nissan. По словам представителей Автоваза, архитектура была доработана и теперь считается независимой, а электроника полностью локализована. В оснащение добавлено около 400 новых деталей, что повышает уровень адаптации под российские реалии.
Техническая часть не преподносит сюрпризов: базовая версия оснащена 1,6-литровым бензиновым мотором от Granta, мощностью 89 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механикой. Более мощную модификацию получит двигатель от Весты на 105 л.с., который можно будет сочетать с шестиступенчатой механикой или автоматом. Привод - только передний. Экспорт за пределы России маловероятен, учитывая текущую политическую ситуацию.
Инвестиции в проект составили 23 миллиарда рублей, что эквивалентно примерно 293 миллионам долларов по современному курсу. По словам президента Автоваза Максима Соколова, разработка и адаптация заняли рекордно короткие сроки. Схожие тенденции по локализации и технологической независимости отмечаются и у европейских производителей, они также активно обновляют свои парки, как это видно на примере недавнего обновления парка Lufthansa .
Для российского рынка запуск Lada Iskra может означать не только расширение модельного ряда, но и укрепление позиций отечественного автопрома в условиях внешнего давления. Локализация производства, внедрение новых технологий и ориентация на внутренний спрос – ключевые тенденции, определяющие будущее отрасли. Судя по исходным данным, «Искра» должна сделать шаг в сторону большей самостоятельности и устойчивости российского автопроизводителя.
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