Дороже «Весты», но дешевле конкурентов из КНР: стоит ли переплачивать за топовую Lada Iskra SW Cross

Lada Iskra SW Cross за 1,85 млн рублей: чем топовая версия отличается от китайских конкурентов

Эксперты сравнили Lada Iskra с моделями из КНР. Цены на семейство начинаются с 1,28 млн рублей, среди сильных сторон - выбор кузова и адаптация к российским условиям. Вопросы вызывают качество отделки и оснащение базовой версии.

Эксперты сравнили Lada Iskra с моделями из КНР. Цены на семейство начинаются с 1,28 млн рублей, среди сильных сторон - выбор кузова и адаптация к российским условиям. Вопросы вызывают качество отделки и оснащение базовой версии.

С выходом Lada Iskra АвтоВАЗ закрывает сразу несколько ниш: от базового седана до практичного универсала с кросс-обвесом. Топовая версия SW Cross за 1,85 млн рублей попадает в самую конкурентную ценовую зону российского рынка — рядом с ней оказываются не только другие модели Lada, но и целый ряд китайских автомобилей. Насколько оправдана такая цена, чем новинка отличается от конкурентов и какие компромиссы скрываются за богатой комплектацией — разбираемся в подробностях.

Конкуренты в ценовой зоне 1,85 млн рублей

Покупатель Lada Iskra SW Cross за 1,85 млн рублей оказывается среди новых китайских машин — прямой выбор в этой ценовой зоне невелик. Седан Changan Alsvin стоит от 1,89 до 2,12 млн рублей, Belgee S50 — от 1,9 до 2,03 млн рублей. Кроссоверы Tenet T4, Haval M6, Jolion и «Москвич 3» стоят от 1,73 до 2,04 млн рублей, электромобиль Evolute i-Joy — от 1,85 млн.

Место в линейке АвтоВАЗа

По оценке экспертов «Гранта» осталась в линейке, а новинка АвтоВАЗа заняла место между ней и «Вестой». Цена начинается с 1,28 млн рублей за базовый седан и доходит до 1,85 млн за SW Cross в максимальной комплектации. Среди машин из КНР за сопоставимые деньги у «Искры» мало альтернатив с похожим набором оснащения.

Кузов и практичность

Сравнивая модели, эксперты отдельно отмечают необычный для этого бюджета выбор кузовов. В семье есть седан и универсал. Кросс-версия дополняет гамму; китайские конкуренты в этой ценовой категории универсального типа такого формата не предполагают. Практический смысл очевиден: покупатель может выбрать форму кузова и не переходить на более дорогие модели.

Оснащение с учетом российских условий

Российские условия учтены и в оснащении. Кузов универсала полностью оцинкован, дорожный просвет в зависимости от версии составляет от 170 до 200 мм. В пакет теплых опций входят подогревы всех сидений и руля; предусмотрен подогрев форсунок и стекол. Мультимедийная система Enjoy Evo поддерживает сервисы Яндекса и голосового помощника «Алиса».

Семейные сценарии и бытовые детали

Для семейных поездок важны и бытовые детали. В салоне достаточно места для четверых взрослых, багажное отделение оборудовано спинкой, складывающейся в пропорциях 60/40. Под полом предусмотрены ниша и двухслойные конструкции. Запасное колесо полноразмерное. Планировка остается функциональной, без усложнения дополнительными функциями.

Производство, сервис и стоимость владения

Локальная производственная база добавляет практические аргументы. «Искра» построена на импортозамещенной платформе CMF-B, по модели противодействия скидкам по государственным субсидиям. В начале 2026 года у марки было 342 дилерских центра. Плановое обслуживание предусмотрено каждые 15 тысяч километров, его стоимость составляет от 12 до 36 тысяч рублей.

Сравнение с другими моделями АвтоВАЗа

Сравнение с другими моделями АвтоВАЗа помогает точнее определить место новинки в линейке: в материале о соперничестве с Jolion рассматривались цена и практичность Lada Azimut. Для «Искры» ценовой аргумент особенно заметен в богатых комплектациях: примерно за 1,8 млн рублей у китайской техники, по оценкам экспертов, почти нет прямых аналогов с полным набором теплых опций. Доступные альтернативы стоят выше и оснащаются механической коробкой передач.

Слабые места: отделка и сборка

Слабые места — в отделке и мелочах сборки. Жесткий пластик установлен на передней панели; дверные карты и подлокотники также сделаны из него. Отдельные элементы собраны с огрехами. Регуляторы дефлекторов и кнопки могут заедать. Функциональность салона от этого не меняется, но ежедневное впечатление от машины становится хуже.

Замечания к ездовым качествам и электронике

В автомобилях первых партий эксперты отметили сбои электроники и зависимость левой системы. Встречались люфты и скрипы кресел. На испытаниях подвеска SW Cross показала себя жестковатой на неровностях, при ее работе возникали посторонние шумы. Рулевое управление остается легким в околонулевой зоне.

Разница между комплектациями

Разница между комплектациями существенна. В богатом исполнении «Искра» оснащена неплохо, тогда как в базовой версии нет кондиционера и регулировки руля по вылету. Также имеются продвинутые ассистенты и бесключевой доступ. На заднем ряду нет подлокотника. Apple CarPlay и Android Auto не поддерживаются, а ближний свет использует обычные галогенные лампы.

Lada Iskra SW Cross за 1,85 млн рублей — это ставка АвтоВАЗа на практичность и «теплый» пакет опций в условиях, где китайские конкуренты предлагают либо более скромное оснащение, либо другие типы кузова. Сильные стороны новинки — оцинкованный кузов, большой клиренс, универсальный формат и развитая дилерская сеть. Слабые — экономия на материалах отделки, замечания к сборке и электронике первых партий, а также не самая удачная настройка подвески и силового агрегата. Для покупателя, которому важны именно универсал с высоким клиренсом и полным набором зимних опций, альтернатив в этом бюджете действительно немного — но выбирать придется осознанно, с оглядкой на комплектацию.