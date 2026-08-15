«Искра» с характером: почему новая Lada одновременно радует и раздражает

Lada Iskra: первые проблемы эксплуатации и неожиданные решения дилеров

Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя.

Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя.

Для российских автолюбителей появление Lada Iskra стало не просто очередной новостью о новой модели — это настоящая проверка на выносливость отечественного автопрома в условиях ежедневной эксплуатации. Как сообщает «Российская газета», уже в первые месяцы использования в редакционном гараже автомобиля «За рулём» столкнулись с рядом технических особенностей, которые могут быть знакомы многим владельцам современных машин.

Эксперт Кирилл Милешкин отметил, что, несмотря на очевидные плюсы, «Искра» не избавилась от «детских болезней». В первую очередь речь идёт о проблемах в работе электроники. Например, оригинальный спидометр занижал скорость, хотя цифровой дисплей показывал правильные данные. Такая разница могла сбить с толку даже опытного водителя. Однако дилер решил вопрос с помощью простого обновления программного обеспечения на первом техническом оборудовании — теперь оба спидометра синхронизированы, и путаница исключена.

Ещё один момент — регулировка яркости приборной панели. В тёмное время суток всё работало штатно, но днём, при въезде в тоннель или под мост, показания становились практически неразличимыми. После срабатывания датчика света ситуация нормализовалась: просадка яркости стала минимальной, и информация оставалась читаемой в любых условиях.

Не обошлось и без странностей с центральным замком. По задумке, двери должны блокироваться автоматически после начала движения, но система пыталась сделать это несколько раз подряд, что приводило к раздражающим срабатываниям реле. После обновления ПО этот дефект исчез, и теперь замки работают так, как задумано инженерами.

Интересно, что вместе с техническими исправлениями владельцы получили и визуальные обновления: шрифт на дисплее стал крупнее и жирнее, а также появилась стрелка, указывающая сторону расположения лючка бензобака. Это мелочь, но она облегчает повседневное использование машины.

Однако не все вопросы удалось закрыть программно. Алгоритмы работы датчиков света и дождя по-прежнему вызывают вопросы — их корректировка возможна только заменой соответствующих деталей. Это может стать поводом для дискуссий среди владельцев, ведь подобные нюансы часто остаются без внимания на этапе покупки.

Опыт с Lada Iskra показывает: даже у новых автомобилей могут возникать мелкие, но неприятные недочёты, которые, к счастью, часто решаются без серьёзных затрат. По мнению инженеров Lada, экспертам удалось выжать максимум из возможностей монохромного дисплея, сделав его максимально информативным и удобным. Для справки: подобные обновления ПО становятся всё более распространённой практикой у дилеров, что позволяет оперативно устранять недостатки без замены узлов. Создаётся впечатление, что отечественный автопром постепенно учится реагировать на запросы пользователей и оперативно внедрять улучшения.

Стоит отметить, что подобные ситуации не уникальны для российского рынка. Например, запуск новых моделей и их адаптация к реальным условиям эксплуатации обсуждались и в других случаях — когда российская сборка мотоцикла «Минск Рейнджер 200» вызвала интерес благодаря неожиданным техническим решениям и цене, что подробно разбиралось в материале о начале производства на заводе в Смоленской области .