Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 09:21

Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей

Lada Iskra — реальный опыт эксплуатации: все минусы, цена и сравнение с Грантой и Вестой

Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.

Выпуск Lada Iskra вызвал немалый интерес у автолюбителей, ведь модель позиционировалась как долгожданный компромисс между Granta и более дорогой Vesta. Однако реальная эксплуатация быстро показала, что ожидания и реальность сильно расходятся: в стандартных пробках, при поездках по магазинам и за городом автомобиль ведет себя странно, что сразу отразилось на впечатлениях от новинки.

Салон «Искры» действительно стал современнее: передняя панель выглядит актуально, материалы отделки визуально и тактильно приятнее, чем у Granta. Водительское кресло наконец получило регулировку по высоте, рулевое управление стало информативнее, а подвеска мягче реагирует на мелкие неровности. На трассе машина держится увереннее предшественницы и в целом ощущается взрослее.

Однако на этом преимущества практически заканчиваются. Внешне «Искра» в потоке смотрится скромно: оптика с галогеновыми лампами в отражателях выглядит архаично даже на фоне топовых версий Granta. Эргономика вызывает вопросы — пассажирское сиденье почти не регулируется по высоте, подлокотник слишком низкий, подстаканниками неудобно пользоваться, а места для ног сзади откровенно мало.

Подвеска, хоть и мягкая на мелких дефектах, не справляется с крупными неровностями: каждый «лежачий полицейский» сопровождается громким звуком, особенно сзади. Шумоизоляция колесных арок и моторного отсека оставляет желать лучшего — в салоне отчетливо слышен гул. Динамика разочаровывает: 106-сильный мотор с трудом тянет автомобиль, разгон вялый, а обгоны на трассе требуют большого запаса времени и нервов.

Особое недоумение вызывают задние барабанные тормоза — для машины стоимостью под 1,6 миллиона рублей это шаг назад, ведь даже Granta в дорогих версиях предлагала дисковые тормоза сзади. Но главный удар по конкурентоспособности — цена. Базовая «Искра» Комфорт с 90-сильным мотором стоит 1 249 000 рублей при минимальном оснащении: кондиционер, две подушки, ESP, но без мультимедиа и на штампованных дисках.

При этом полностью укомплектованная Granta CLUB Enjoy с тем же мотором, мультимедиа и литыми дисками стоит всего на 20 тысяч дороже. Топовая Iskra Techno с вариатором оценивается в 1 669 000 рублей, что уже пересекается с ценами на Lada Vesta в средних комплектациях, которая просторнее, тише, комфортнее и оснащена дисковыми тормозами сзади.

В результате «Искра» оказывается зажатой между двумя моделями: слишком дорога, чтобы заменить Granta, и недостаточно совершенна, чтобы конкурировать с Vesta. Такая ценовая политика создаёт плохие перспективы для модели на рынке.

Lada Iskra не стала тем прорывом, на который многие рассчитывали. Модель заметно прогрессивнее Granta, но резкие компромиссы в оснащении, эргономике, динамике и неудачное ценовое позиционирование делают её малопривлекательной. В условиях, когда конкуренты предлагают больше за те же деньги, «Искра» рискует остаться на обочине рынка.

