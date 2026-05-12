Lada Iskra — реальный опыт эксплуатации: все минусы, цена и сравнение с Грантой и Вестой

12 мая 2026, 09:21
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Lada Iskra: почему новая модель не оправдала ожиданий и теряет покупателей
Неделя за рулем Lada Iskra выявила неожиданные слабые стороны и спорные решения в конструкции. Почему модель, обещавшая стать компромиссом между Granta и Vesta, оказалась в сложном положении на рынке - разбор особенностей и причин неудачи.
Выпуск Lada Iskra вызвал немалый интерес у автолюбителей, ведь модель позиционировалась как долгожданный компромисс между Granta и более дорогой Vesta. Однако реальная эксплуатация быстро показала, что ожидания и реальность сильно расходятся: в стандартных пробках, при поездках по магазинам и за городом автомобиль ведет себя странно, что сразу отразилось на впечатлениях от новинки.
Салон «Искры» действительно стал современнее: передняя панель выглядит актуально, материалы отделки визуально и тактильно приятнее, чем у Granta. Водительское кресло наконец получило регулировку по высоте, рулевое управление стало информативнее, а подвеска мягче реагирует на мелкие неровности. На трассе машина держится увереннее предшественницы и в целом ощущается взрослее.
Однако на этом преимущества практически заканчиваются. Внешне «Искра» в потоке смотрится скромно: оптика с галогеновыми лампами в отражателях выглядит архаично даже на фоне топовых версий Granta. Эргономика вызывает вопросы — пассажирское сиденье почти не регулируется по высоте, подлокотник слишком низкий, подстаканниками неудобно пользоваться, а места для ног сзади откровенно мало.
Подвеска, хоть и мягкая на мелких дефектах, не справляется с крупными неровностями: каждый «лежачий полицейский» сопровождается громким звуком, особенно сзади. Шумоизоляция колесных арок и моторного отсека оставляет желать лучшего — в салоне отчетливо слышен гул. Динамика разочаровывает: 106-сильный мотор с трудом тянет автомобиль, разгон вялый, а обгоны на трассе требуют большого запаса времени и нервов.
Особое недоумение вызывают задние барабанные тормоза — для машины стоимостью под 1,6 миллиона рублей это шаг назад, ведь даже Granta в дорогих версиях предлагала дисковые тормоза сзади. Но главный удар по конкурентоспособности — цена. Базовая «Искра» Комфорт с 90-сильным мотором стоит 1 249 000 рублей при минимальном оснащении: кондиционер, две подушки, ESP, но без мультимедиа и на штампованных дисках.
При этом полностью укомплектованная Granta CLUB Enjoy с тем же мотором, мультимедиа и литыми дисками стоит всего на 20 тысяч дороже. Топовая Iskra Techno с вариатором оценивается в 1 669 000 рублей, что уже пересекается с ценами на Lada Vesta в средних комплектациях, которая просторнее, тише, комфортнее и оснащена дисковыми тормозами сзади.
В результате «Искра» оказывается зажатой между двумя моделями: слишком дорога, чтобы заменить Granta, и недостаточно совершенна, чтобы конкурировать с Vesta. Такая ценовая политика создаёт плохие перспективы для модели на рынке.
Lada Iskra не стала тем прорывом, на который многие рассчитывали. Модель заметно прогрессивнее Granta, но резкие компромиссы в оснащении, эргономике, динамике и неудачное ценовое позиционирование делают её малопривлекательной. В условиях, когда конкуренты предлагают больше за те же деньги, «Искра» рискует остаться на обочине рынка.
Похожие материалы Лада
-
12.05.2026, 04:29
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 13:46
Lada Iskra SW: реальные замеры разгона и сравнение с паспортными данными
Не прошли мимо: блогер устроил тест-драйв Lada Iskra SW и выяснил, насколько заводские показатели разгона совпадают с реальностью. Мало кто знает, что результаты оказались ближе к официальным, чем ожидали. Какие выводы сделал эксперт и что это значит для будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 06:06
АвтоВАЗ раскрыл цены на обслуживание Lada Iskra, и оно оказалось дороже Granta
АвтоВАЗ впервые опубликовал максимальные цены на техническое обслуживание нового семейства Lada Iskra. В материале - подробности по комплектациям, сравнение с другими моделями и важные детали для владельцев. Почему эти цифры могут удивить даже опытных автолюбителей - читайте далее.Читать далее
-
04.05.2026, 15:01
Почему продажи Lada Iskra взлетели в 2026 году: рост на фоне расширения модельного ряда
В апреле 2026 года продажи Lada Iskra увеличились более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3212 автомобилей. Модель доступна в трех кузовах и оснащается современными опциями. АвтоВАЗ продолжает расширять линейку, что влияет на динамику рынка.Читать далее
-
04.05.2026, 11:51
Lada Iskra обновила рекорд: продажи в апреле 2026 года выросли на 24%
Lada Iskra снова удивила рынок: в апреле 2026 года продажи этой модели подскочили сразу на 24% по сравнению с мартом. Мало кто знает, что спрос на Iskra растет даже несмотря на конкуренцию и повышение цен. Какие изменения ждут покупателей и почему сейчас важно следить за новостями - объясняем подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 04:19
Не только Lada Granta: ТОП доступных новых машин в России в мае 2026
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных автомобилей на российском рынке в мае 2026 года. В подборке - как отечественные, так и зарубежные модели, а также подробности по комплектациям и особенностям каждого авто. Почему LADA Granta удерживает лидерство и какие альтернативы появились - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.05.2026, 06:06
Во сколько обойдется содержание Lada Iskra: названа стоимость ТО и периодичность
АвтоВАЗ впервые опубликовал полный прайс на сервисное обслуживание Lada Iskra. Новинка уже представлена у дилеров. Почему расходы на ТО оказались ниже, чем у Lada Vesta, и какие нюансы ждут владельцев - в нашем материале.Читать далее
-
30.04.2026, 13:17
Три лучших кросс-универсала до 1,8 млн рублей: что выбрать вместо новой Lada Iskra Cross
Эксперт назвал три подержанных кросс-универсала, которые реально купить по цене новой Lada Iskra Cross. Какие модели попали в топ, на что смотреть при покупке и почему сейчас это особенно актуально - объясняем подробно. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить надежностью и комфортом.Читать далее
-
26.04.2026, 20:20
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Skoda Yeti: что выгоднее выбрать сегодня
Эксперт разобрал, что выгоднее - приобрести новую Lada Iskra SW Cross или выбрать подержанную Skoda Yeti. В материале - реальные цены, особенности комплектаций и нюансы эксплуатации обеих моделей. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
12.05.2026, 04:29
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 13:46
Lada Iskra SW: реальные замеры разгона и сравнение с паспортными данными
Не прошли мимо: блогер устроил тест-драйв Lada Iskra SW и выяснил, насколько заводские показатели разгона совпадают с реальностью. Мало кто знает, что результаты оказались ближе к официальным, чем ожидали. Какие выводы сделал эксперт и что это значит для будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.05.2026, 06:06
АвтоВАЗ раскрыл цены на обслуживание Lada Iskra, и оно оказалось дороже Granta
АвтоВАЗ впервые опубликовал максимальные цены на техническое обслуживание нового семейства Lada Iskra. В материале - подробности по комплектациям, сравнение с другими моделями и важные детали для владельцев. Почему эти цифры могут удивить даже опытных автолюбителей - читайте далее.Читать далее
-
04.05.2026, 15:01
Почему продажи Lada Iskra взлетели в 2026 году: рост на фоне расширения модельного ряда
В апреле 2026 года продажи Lada Iskra увеличились более чем на 4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3212 автомобилей. Модель доступна в трех кузовах и оснащается современными опциями. АвтоВАЗ продолжает расширять линейку, что влияет на динамику рынка.Читать далее
-
04.05.2026, 11:51
Lada Iskra обновила рекорд: продажи в апреле 2026 года выросли на 24%
Lada Iskra снова удивила рынок: в апреле 2026 года продажи этой модели подскочили сразу на 24% по сравнению с мартом. Мало кто знает, что спрос на Iskra растет даже несмотря на конкуренцию и повышение цен. Какие изменения ждут покупателей и почему сейчас важно следить за новостями - объясняем подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 04:19
Не только Lada Granta: ТОП доступных новых машин в России в мае 2026
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных автомобилей на российском рынке в мае 2026 года. В подборке - как отечественные, так и зарубежные модели, а также подробности по комплектациям и особенностям каждого авто. Почему LADA Granta удерживает лидерство и какие альтернативы появились - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.05.2026, 06:06
Во сколько обойдется содержание Lada Iskra: названа стоимость ТО и периодичность
АвтоВАЗ впервые опубликовал полный прайс на сервисное обслуживание Lada Iskra. Новинка уже представлена у дилеров. Почему расходы на ТО оказались ниже, чем у Lada Vesta, и какие нюансы ждут владельцев - в нашем материале.Читать далее
-
30.04.2026, 13:17
Три лучших кросс-универсала до 1,8 млн рублей: что выбрать вместо новой Lada Iskra Cross
Эксперт назвал три подержанных кросс-универсала, которые реально купить по цене новой Lada Iskra Cross. Какие модели попали в топ, на что смотреть при покупке и почему сейчас это особенно актуально - объясняем подробно. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить надежностью и комфортом.Читать далее
-
26.04.2026, 20:20
Сравнение Lada Iskra SW Cross и Skoda Yeti: что выгоднее выбрать сегодня
Эксперт разобрал, что выгоднее - приобрести новую Lada Iskra SW Cross или выбрать подержанную Skoda Yeti. В материале - реальные цены, особенности комплектаций и нюансы эксплуатации обеих моделей. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в нашем обзоре.Читать далее