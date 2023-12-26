Lada Iskra показали изнутри
Фото: ФИПС
Фото: ФИПС
Фото: ФИПС
Первое, что бросается в глаза – сходство с салоном «Логана»: аналогичная конфигурация передней панели, руль, форма кресел и даже «весла» стеклоподъемников для пассажиров второго ряда. Серийную версию Lada Iskra обещают представить через год. Продажи стартуют в начале 2025 года. В семейство Iskra войдут автомобили в кузове «седан» и «универсал». В первое время Iskra и Granta будут продавать параллельно, но постепенно более бюджетную модель отправят в отставку.
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-
29.12.2023, 14:30
В Пулково откроют международный автовокзал
Петербургский аэропорт Пулково осваивает новые форматы. На прошлой неделе стало известно о планах запуска самолетов-электричек. Сейчас компания обсуждает с городскими властями проект строительства международного автовокзала.Читать далее
-
29.12.2023, 11:55
АвтоВАЗ рассказал о планах на 2024 год
На состоявшемся накануне заседании Совета директоров АвтоВАЗа подвели итоги уходящего 2023 года, наметили планы на 2024 год, а также пообещали порадовать россиян 12 новыми моделями в течение ближайших 6 лет.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
29.12.2023, 07:38
Михаэль Шумахер прокатился на мощном Mercedes-AMG: врачи разработали новый план реабилитации
Сегодня, 29 декабря, исполняется ровно 10 лет с того страшного дня на горнолыжном курорте во французских Альпах, который разделил жизнь легендарного пилота Формулы-1 и его семьи на две части.Читать далее
-
29.12.2023, 07:18
Boeing попросил авиакомпании проверить болты
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компания Boeing сообщила об очередной проблеме у своего бестселлера – самолета Boeing 737 Max. В системе управления рулем направления могли ослабнуть болты.Читать далее
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