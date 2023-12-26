Lada Iskra показали изнутри

Ранее мы писали Новую Lada Iskra сфотографировали в Тольятти Работа над новым семейством Lada Iskra на французской платформе Renault CMF-B идет полным ходом. Тестовые ... Читать далее

Lada Iskra – одна из самых ожидаемых и интригующих новинок АвтоВАЗа. В Сети множатся рендеры, тестовые прототипы фотографируют на улицах Тольятти и на территории автозавода. Компания продолжает планомерно патентовать отдельные элементы и целые блоки. Все они до сих пор давали лишь отдаленное представление о внешности новинки. Но сейчас АвтоВАЗ не стал мелочиться и защитил патентом весь интерьер целиком, пишет телеграм-канал Автопоток

Первое, что бросается в глаза – сходство с салоном «Логана»: аналогичная конфигурация передней панели, руль, форма кресел и даже «весла» стеклоподъемников для пассажиров второго ряда. Серийную версию Lada Iskra обещают представить через год. Продажи стартуют в начале 2025 года. В семейство Iskra войдут автомобили в кузове «седан» и «универсал». В первое время Iskra и Granta будут продавать параллельно, но постепенно более бюджетную модель отправят в отставку.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах