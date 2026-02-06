Вся правда о конструкции Lada Iskra: происхождение комплектующих и нюансы сборки

Lada Iskra разобрали по винтикам: что скрывает новая платформа и детали производства

Вышло исследование: впервые подробно разобрали Lada Iskra и выяснили, из каких компонентов собран этот ожидаемый бестселлер. Какие детали оказались новыми, что позаимствовано у других моделей, и почему это важно для российских автолюбителей - мало кто знает детали.

Появление Lada Iskra стало одним из самых заметных событий для российского автопрома последних лет. Для многих водителей и экспертов этот автомобиль - не просто очередная новинка, а реальный индикатор того, как меняется подход к созданию массовых моделей в условиях новых реалий. Важно понимать, из чего собрана Iskra, ведь от этого напрямую зависит не только надежность, но и стоимость обслуживания, а также доступность запчастей в будущем.

Впервые о Lada Iskra заговорили летом 2024 года, когда на Петербургском международном экономическом форуме показали прототип. Однако до реальных продаж прошло почти десять месяцев: только в апреле 2025 года первые машины сошли с конвейера. Модель сразу привлекла внимание - и не только из-за свежего дизайна, но и благодаря новой платформе, которая, по сути, является переработанной версией CMF от альянса Renault-Nissan, знакомой по третьему поколению Renault Logan.

Платформа и кузова: что изменилось

Iskra выпускается в трех вариантах: седан, универсал и универсал Cross. Несмотря на заявления о технической независимости, основа у машины все же французская. Изначально предполагалось, что Iskra заменит Granta, но ценник быстро расставил все по местам: базовая версия стоит от 1 277 000 рублей, а топовые комплектации с вариатором - от 1 497 000 рублей. Это ближе к Vesta, чем к бюджетному сегменту.

Под капотом - два двигателя объемом 1,6 литра: на 90 и 106 л.с. Первый агрегатируется с 5-ступенчатой механикой, второй - с 6-ступенчатой или вариатором. Как и принято у АвтоВАЗа, в продаже сначала появились самые дорогие версии. Именно такую - с вариатором и 106-сильным мотором - и разобрали специалисты.

Качество сборки и география комплектующих

Сборка Iskra приятно удивила: качество исполнения на уровне последних Vesta, а многие детали и вовсе оказались новыми для бренда. Производство организовано как в Тольятти, так и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Экземпляр, попавший на разбор, был произведен именно в северной столице.

Силовой агрегат - хорошо знакомый по Vesta, но с рядом доработок. Система охлаждения отличается от прежних моделей: радиатор и кожух вентилятора поставляет компания «Автоприбор», выкупившая российские активы Valeo. Впервые на Lada применены быстросъемные соединения для расширительного бачка, а форма и крепления радиатора полностью новые. Электромотор вентилятора - вьетнамского производства, а кожух - отечественный.

Салон, отопление и фильтры: новые решения

Радиатор отопителя - от Vesta, но с маркировкой китайской Kinga. Заменить его теперь проще: не нужно разбирать полсалона. Корпус вентилятора отопителя доработан, что делает его невзаимозаменяемым с прежними деталями. Воздушный фильтр - собственной конструкции, выпускает петербургский BIG Filter, а салонный фильтр - китайский, но производитель не установлен.

Генератор поставляет НПП «Ителма», но собирается он в Китае. Стартер - классической вазовской конструкции, выпускает «Автоприбор». Катушки зажигания - китайской Torch, датчики кислорода - российского бренда «СПТ», топливный модуль - от компании «Моторика».

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Детали подвески - собственной разработки: амортизаторы СААЗ, стойки стабилизатора, опоры и пружины уникальны для Iskra. Передние тормоза - от новой Vesta NG, задние - от предыдущей Vesta, а ступицы и кулаки - от Logan. Задняя ступица совпадает с Largus. Приводы - тольяттинские, но с новыми номерами, что исключает простую замену. На пыльнике внутреннего ШРУСа обнаружена маркировка VAG, что добавляет интриги. Рулевая рейка - полностью новая, с электрическим усилителем.

Выхлопная система - цельносварная, без разъемных соединений. Это значит, что при повреждении придется вырезать и менять элементы целиком, что может усложнить ремонт.

Что еще важно знать о Lada Iskra

В ходе разбора выяснилось, что многие компоненты Iskra уникальны и не подходят к другим моделям Lada. Это касается не только подвески, но и системы охлаждения, отопления и даже фильтров. С одной стороны, это говорит о серьезной работе над моделью, с другой - может повлиять на стоимость обслуживания и доступность запчастей в будущем.

Интересно, что в конструкции Iskra сочетаются решения от Vesta и Logan третьего поколения, а также совершенно новые детали, которые ранее не встречались на автомобилях АвтоВАЗа. Оценить надежность этих решений можно будет только после того, как первые владельцы проедут хотя бы 100 тысяч километров.

Как пишет журнал «Движок», воспринимать Lada Iskra просто как российский Logan было бы ошибкой. Модель вобрала в себя лучшие решения от Vesta, но при этом получила множество новых компонентов. Окончательные выводы о надежности и практичности можно будет сделать только после длительной эксплуатации, но уже сейчас ясно: Iskra - это не просто очередная «Лада», а важный шаг вперед для всего российского автопрома.