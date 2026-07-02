Lada Iskra подешевела на 112 тыс. за счет «механики»: чем придется пожертвовать и что приятно удивит

Lada Искра с новым мотором и механикой: цена стала ниже на 112 тысяч рублей

Универсал Lada Искра теперь доступен в версии «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Это предложение оказалось заметно дешевле прежней комплектации с вариатором, что может изменить расстановку сил на рынке бюджетных автомобилей в России.

Универсал Lada Искра теперь доступен в версии «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Это предложение оказалось заметно дешевле прежней комплектации с вариатором, что может изменить расстановку сил на рынке бюджетных автомобилей в России.

Появление на рынке универсала Лада Искра в комплектации «Драйв» с механической коробкой передач стало знаковым событием для российского автолюбителя. Теперь автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и предлагается по цене 1 565 000 рублей, что на 112 тысяч дешевле версии с вариатором. Такое решение может привлечь внимание тех, кто ищет практичный и доступный семейный автомобиль.

Ранее двигатель этого объёма был доступен исключительно с вариатором, который ограничивал выбор покупателей, предпочитающих классическую механику. Теперь же шестиступенчатая механическая коробка передач расширяет возможности эксплуатации, особенно для тех, кто ценит надёжность и простоту обслуживания.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости на фоне общего роста цен на новые автомобили выглядит особенно актуальным. В условиях, когда многие бренды выходят на российский рынок, доступные модели становятся всё более редкими, поэтому появление более бюджетной версии Lada Iskra может стать весомым поводом для покупателей.

Если рассматривать Ладу Искра «Драйв» с точки зрения практичности, механическая коробка передач может оказаться предпочтительнее для тех, кто часто ездит по трассе или предпочитает управлять динамикой самостоятельно. Кроме того, обслуживание «механики» обычно обходится дешевле, а ресурс таких коробок выше. Важное замечание: при этом низкая цена не означает урезания основных опций и уровня оснащения автомобиля, что делает предложение особенно привлекательным для семейных и молодых водителей.

В целом появление новой версии Lada Iskra может свидетельствовать о стремлении АВТОВАЗа удержать позиции в сегменте доступных универсалов. Это решение создаёт впечатление, что производитель внимательно следит за запросами рынка и готов оперативно реагировать на изменения конъюнктуры. Для российского покупателя это означает больший выбор и возможность приобретения современного автомобиля по более доступной цене.

Интересно, что подобные шаги автопроизводителей уже обсуждаются в контексте десятка других новинок. Например, недавно внимание привлекла необычная схема владения электромобилем, где ключевым элементом стала аренда аккумулятора, – подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о новом подходе к обеспечению электрокаров .