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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 20:01

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: разница в комплектациях, моторах и цене

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: разница в комплектациях, моторах и цене

Что выбрать: новую Лада Искра SW Кросс или проверенную Весту SW Кросс — сравниваем оснащение и характеристики

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: разница в комплектациях, моторах и цене

В 2026 году на российском рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады: Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрали их оснащение, технические параметры и стоимость, чтобы понять, какая модель лучше отвечает современным требованиям водителей.

В 2026 году на российском рынке появились сразу два кросс-универсала от Лады: Iskra SW Cross и Vesta SW Cross. Мы разобрали их оснащение, технические параметры и стоимость, чтобы понять, какая модель лучше отвечает современным требованиям водителей.

Появление сразу двух новых кросс-универсалов от Lada — Iskra SW Cross и Vesta SW Cross — стало ведущим событием для российского авторынка. В условиях, востребованности универсалов с увеличенным клиренсом, конкуренция между флагманскими моделями усилилась, а покупатели получили выбор между свежей «Искрой» и проверенной «Вестой».

Lada Iskra SW Cross вышла на рынок летом 2025 года и сразу привлекла внимание увеличенным дорожным просветом. Эта модель оснащена только 106-сильным мотором, который можно сочетать с шестиступенчатой механикой или вариатором WLY. Базовый 90-сильный двигатель остался только в седане. Клиренс универсала составляет 200 мм, что позволяет уверенно передвигаться по разбитым дорогам и просёлкам. Габариты: длина 4342 мм, колёсная база 2603 мм, масса — от 1285 до 1336 кг. Объём багажника — 480 литров. С механикой разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд, максимальная скорость — 172 км/ч. Вариатор делает автомобиль чуть медленнее (14 секунд до 100 км/ч, максимальная скорость 164 км/ч), но экономичнее: расход топлива ниже на 0,6–1,4 литра в зависимости от режима.

Vesta SW Cross предлагает больший выбор силовых установок. Помимо 106-сильного мотора с пятиступенчатой механикой, доступен 122-сильный двигатель 1.8, который можно заказать с шестиступенчатой механикой или вариатором. Клиренс у «Весты» чуть выше — 209 мм с мотором 1.6 и 194 мм с 1,8-литровым ДВС, но установка металлической защиты нивелирует разницу. Габариты: длина 4445 мм, база 2635 мм, масса — от 1275 до 1395 кг. В зависимости от комплектации и двигателя разгон до 100 км/ч занимает от 10,8 до 13 секунд, максимальная скорость — 173–185 км/ч.

Iskra SW Cross поставляется только в двух топовых комплектациях — Enjoy и Techno. Уже в версии Enjoy есть ESP, две подушки безопасности, руль с регулировкой по высоте и вылету, датчики дождя, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, кондиционер, электропакет, 16-дюймовые литые диски, руль с кнопками, передний подлокотник, круиз-контроль, ограничитель скорости, а также выдвижная система с 8-дюймовым дисплеем с поддержкой «Яндекс.Сервисов» и голосовым помощником. Корпуса зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова, на крыше имеются рейлинги. В комплектации Techno добавлены противотуманки с функцией подсветки поворотов, подогрев лобового стекла, руля и заднего дивана, задний парктроник и камера, третий подголовник сзади, а также два USB-порта для пассажиров второго ряда.

Vesta SW Cross доступна в трёх комплектациях. Базовая «Life» отличается регулировкой поясничного упора водительского сиденья, светодиодной оптикой, кнопкой запуска двигателя и 17-дюймовыми колёсами. Центральный дисплей здесь меньше — 7 дюймов, нет подогрева форсунок, датчиков дождя и света. При этом в наличии все три силовые установки, встроенный задний подлокотник, полный набор подогревов и задний парктроник. Топовая «Techno» дополнительно включает передний парктроник, противотуманки, боковые подушки безопасности, систему контроля слепых зон, мультимедиа с вертикальным 10,4-дюймовым дисплеем, цифровую приборную панель, электропривод складывания зеркал, очечник, боковые накладки, чёрный потолок, а также датчики света и дождя.

В палитре «Весты» всего шесть цветов, из которых только синий можно назвать ярким. У «Искры» выбор шире — восемь оттенков, включая красный и оранжевый. Это может быть важно для тех, кто хочет выделиться на дороге. По комплектации обе модели близки, но у «Весты» есть преимущество в виде боковых подушек безопасности и более современной светодиодной оптики. Однако за некоторые опции (например, датчики дождя и света) приходится доплачивать, выбирая не самую низкую комплектацию. «Искра» берёт свежестью, чуть более демократичной ценой и расширенной цветовой гаммой.

Выбор между Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross зависит от приоритетов: кому-то важна новизна и доступность, а кто-то предпочтёт проверенную платформу и максимальный набор опций. Оба универсала способны закрыть запросы российских водителей, но конкуренция между ними только обостряется. Кстати, интерес к новым автомобилям в России растёт: например, в материале о том, как роботакси уже перевозят пассажиров в разных странах, можно увидеть, как быстро меняются реалии на рынке - подробности о развитии беспилотных сервисов .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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