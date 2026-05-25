Битва внутри бренда: чем отличается Iskra SW Cross от Vesta SW Cross и какая модель лучше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 18:51

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности

Битва внутри бренда: чем отличается Iskra SW Cross от Vesta SW Cross и какая модель лучше

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности

В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.

В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.

Сегмент доступных универсалов в России заметно изменился за последние годы: многие иностранные бренды ушли, а привычные модели исчезли с рынка. На этом фоне АВТОВАЗ решил укрепить позицию, выпустив Lada Iskra SW Cross - модель, которая по цене и характеристикам вплотную подходила к уже закрытой Vesta SW Cross. Это создало неоднозначную ситуацию: две машины одного класса, но с разными платформами и подходами к оснащению, теперь конкурируют за внимание покупателей бренда.

Ключевая интрига для российского покупателя — это внутренняя конкуренция между Lada Iskra SW Cross и Lada Vesta SW Cross. По сути, АвтоВАЗ сам создал дилемму, предложив две очень близкие по размеру, но разные по духу модели. Iskra построена на глубоко переработанной платформе Logan третьего поколения, тогда как Vesta использует собственную вазовскую базу с элементами Renault. Разница в платформах определяет всё: от ощущений за рулём до практичности багажника.

Внешне обе машины выдержаны в современной стилистике Lada, и дизайнерам удалось избежать «близнецовости». У каждой модели свои черты лица, что на фоне однотипных китайских конкурентов выглядит большим плюсом. В салоне же разница заметнее: Vesta в топе предлагает цифровую панель и большой вертикальный экран, но пластик у Iskra попроще, хотя есть такие мелочи, как две USB-розетки для задних пассажиров. По удобству посадки хороши обе, но Веста кажется просторнее из-за низкой посадки и особенностей дверных проёмов, а на втором ряду «Искры» объективно теснее из-за меньшей колёсной базы.

Багажник — неожиданно сильная сторона Iskra SW Cross. При паспортных одинаковых 480 литрах реально у Искры отсек выше и удобнее за счёт низкого пола и высоких шторок. Очень практичное решение — двусторонний чехол с ворсовой и прорезиненной сторонами, а вот двухуровневого пола и боковых ниш, как у Весты, здесь нет. Так что если вам важна максимальная вместимость по высоте, Iskra оказывается предпочтительнее.

Клиренс у обеих моделей в реальности близок, несмотря на разные паспортные данные. У Iskra заявлено 200 мм, но измерили 188 мм; у Vesta на механике — 209 мм, на вариаторе — 194 мм, а реально вышло 184 мм. По сути, разницы в проходимости нет, и обе машины хорошо подготовлены к российским дорогам. Динамика разгона отличается: с одинаковыми 1,6-литровыми моторами и механикой они едут паспортные 13 секунд, но у Весты есть преимущество в виде связки 1,8-литрового двигателя с вариатором, который разгоняет её до сотни за 11,4 секунды даже на зимней резине.

На ходу характеры машин раскрываются полностью. Веста устойчивее на трассе, руль плотнее и тяжелее, что в городе может утомлять, зато на скорости дарит уверенность. Iskra, напротив, легче и маневреннее, руль почти невесомый — это идеально для плотного городского потока, хотя кренов чуть больше из-за высокопрофильных шин. Зато шумоизоляция у Искры приятно удивляет для этого класса.

Таким образом, Lada Iskra SW Cross выглядит как современная альтернатива Granta с более продуманным багажником и лучшей шумоизоляцией, но без претензий на максимум пространства. Vesta SW Cross выигрывает простором второго ряда, опциональной динамикой и ощущением более взрослого автомобиля, хотя и стоит дороже. Выбор упирается в приоритеты: если вам нужен в основном городской универсал с удобной погрузкой и лёгким управлением — Iskra подходит отлично.

Если же вы часто ездите по трассам, возите семью и хотите запас мощности — логичнее доплатить за Весту. Обе модели имеют высокий клиренс, усиленную подвеску и просты в обслуживании, так что надёжность не станет решающим фактором. В итоге конкуренция внутри бренда только усилит интерес к новым Ладам, а покупатель получит редкую для 2026 года возможность выбора между двумя реально разными универсалами отечественной марки.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Республика Татарстан Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться