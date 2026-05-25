Битва внутри бренда: чем отличается Iskra SW Cross от Vesta SW Cross и какая модель лучше

Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности

В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.

Сегмент доступных универсалов в России заметно изменился за последние годы: многие иностранные бренды ушли, а привычные модели исчезли с рынка. На этом фоне АВТОВАЗ решил укрепить позицию, выпустив Lada Iskra SW Cross - модель, которая по цене и характеристикам вплотную подходила к уже закрытой Vesta SW Cross. Это создало неоднозначную ситуацию: две машины одного класса, но с разными платформами и подходами к оснащению, теперь конкурируют за внимание покупателей бренда.

Ключевая интрига для российского покупателя — это внутренняя конкуренция между Lada Iskra SW Cross и Lada Vesta SW Cross. По сути, АвтоВАЗ сам создал дилемму, предложив две очень близкие по размеру, но разные по духу модели. Iskra построена на глубоко переработанной платформе Logan третьего поколения, тогда как Vesta использует собственную вазовскую базу с элементами Renault. Разница в платформах определяет всё: от ощущений за рулём до практичности багажника.

Внешне обе машины выдержаны в современной стилистике Lada, и дизайнерам удалось избежать «близнецовости». У каждой модели свои черты лица, что на фоне однотипных китайских конкурентов выглядит большим плюсом. В салоне же разница заметнее: Vesta в топе предлагает цифровую панель и большой вертикальный экран, но пластик у Iskra попроще, хотя есть такие мелочи, как две USB-розетки для задних пассажиров. По удобству посадки хороши обе, но Веста кажется просторнее из-за низкой посадки и особенностей дверных проёмов, а на втором ряду «Искры» объективно теснее из-за меньшей колёсной базы.

Багажник — неожиданно сильная сторона Iskra SW Cross. При паспортных одинаковых 480 литрах реально у Искры отсек выше и удобнее за счёт низкого пола и высоких шторок. Очень практичное решение — двусторонний чехол с ворсовой и прорезиненной сторонами, а вот двухуровневого пола и боковых ниш, как у Весты, здесь нет. Так что если вам важна максимальная вместимость по высоте, Iskra оказывается предпочтительнее.

Клиренс у обеих моделей в реальности близок, несмотря на разные паспортные данные. У Iskra заявлено 200 мм, но измерили 188 мм; у Vesta на механике — 209 мм, на вариаторе — 194 мм, а реально вышло 184 мм. По сути, разницы в проходимости нет, и обе машины хорошо подготовлены к российским дорогам. Динамика разгона отличается: с одинаковыми 1,6-литровыми моторами и механикой они едут паспортные 13 секунд, но у Весты есть преимущество в виде связки 1,8-литрового двигателя с вариатором, который разгоняет её до сотни за 11,4 секунды даже на зимней резине.

На ходу характеры машин раскрываются полностью. Веста устойчивее на трассе, руль плотнее и тяжелее, что в городе может утомлять, зато на скорости дарит уверенность. Iskra, напротив, легче и маневреннее, руль почти невесомый — это идеально для плотного городского потока, хотя кренов чуть больше из-за высокопрофильных шин. Зато шумоизоляция у Искры приятно удивляет для этого класса.

Таким образом, Lada Iskra SW Cross выглядит как современная альтернатива Granta с более продуманным багажником и лучшей шумоизоляцией, но без претензий на максимум пространства. Vesta SW Cross выигрывает простором второго ряда, опциональной динамикой и ощущением более взрослого автомобиля, хотя и стоит дороже. Выбор упирается в приоритеты: если вам нужен в основном городской универсал с удобной погрузкой и лёгким управлением — Iskra подходит отлично.

Если же вы часто ездите по трассам, возите семью и хотите запас мощности — логичнее доплатить за Весту. Обе модели имеют высокий клиренс, усиленную подвеску и просты в обслуживании, так что надёжность не станет решающим фактором. В итоге конкуренция внутри бренда только усилит интерес к новым Ладам, а покупатель получит редкую для 2026 года возможность выбора между двумя реально разными универсалами отечественной марки.