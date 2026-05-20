Новая Лада Искра SW Cross за 1,7 млн или Skoda Yeti с пробегом: на чем экономить, а что ремонтировать

20 мая 2026, 20:02
Лада Искра SW Cross за 1,7 млн или подержанная Skoda Yeti: что выгоднее в 2026 году
В условиях роста цен на новые авто россияне все чаще выбирают между свежей Ладой и проверенным кроссовером с пробегом. Мы разобрали плюсы и минусы Лады Искры SW Cross и Skoda Yeti 2018 года, чтобы понять, что выгоднее для семейного бюджета и спокойствия на дороге.
В 2026 году российский рынок новых автомобилей продолжает удивлять ценами: компактная Лада Искра SW Cross в актуальной комплектации стоит 1,7 млн рублей. Для многих это серьезная сумма, особенно если учесть, что за те же деньги можно присмотреться к подержанным кроссоверам, например, к Skoda Yeti 2018 года с аналогичным 1,6-литровым бензиновым мотором и передним приводом.
Skoda Yeti оснащается атмосферным двигателем CWVA, хорошо знакомым по моделям Polo и Rapid. Этот мотор славится надежностью даже после 200 тысяч километров, но требует регулярной замены ремня ГРМ — по регламенту каждые 120 тысяч, хотя опытные владельцы советуют менять чаще. В Ладе Искра установлен 16-клапанный двигатель 21129, который также не доставляет серьезных хлопот, но с возрастом возможны утечки антифриза и масла. В последние годы отмечается рост мелких недочетов из-за смены поставщиков комплектующих, а регламент замены ремня ГРМ теперь составляет всего 60 тысяч километров — вдвое меньше, чем у прежних импортных деталей.
Коробка передач — еще один важный момент. В Ладе Искра используется вариатор WanLiYang CVT18, аналогичный агрегатам на моделях Chery. По отзывам, надежность уступает японскому Jatco: на китайских авто встречались гарантийные замены из-за износа втулки маслонасоса. Как поведет себя этот вариатор на Ладе, покажет время. Skoda Yeti комплектуется автоматом Aisin TF-60SN, который при правильном обслуживании служит долго, но стоимость замены масла здесь выше — 7 литров жидкости стоят почти вдвое дороже, чем для Лады.
Экономичность — сильная сторона вазовских моторов: допускается бензин АИ-92, а замена жидкости в вариаторе требуется каждые 45 тысяч километров. Для Skoda рекомендуется только 95-й бензин. По кузову Лада Искра не уступает: все панели, кроме крыши, оцинкованы, толщина лакокрасочного покрытия — 140–150 мкм. Интерьер выполнен из жесткого пластика, который легко царапается, особенно в багажнике и на дверях. В Skoda Yeti материалы отделки заметно качественнее, что ощущается даже спустя годы эксплуатации.
Медиасистема Искры интегрирована с Яндекс-сервисами, интернет можно раздавать с телефона. Отопитель и кондиционер работают эффективно, но в базовой версии подогреваются только передние сиденья. Эргономика продумана, но места для ног на втором ряду немного, а высокий порог багажника может доставить неудобства. У Yeti кузов также оцинкован, включая крышу, но спустя 10 лет слабым местом становятся арки задних крыльев и пленка на крыше, которую часто приходится восстанавливать. После мойки иногда отлетает эмблема с капота, но салон держится достойно — даже спустя пять лет сверчки встречаются редко.
