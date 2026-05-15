Lada Iskra SW Cross: что удивило и разочаровало владельцев - полный разбор плюсов и минусов

15 мая 2026, 15:16
Lada Iskra SW Cross: неожиданные плюсы и минусы после 2000 км пробега
Редакция «За рулем» поделилась подробным отчетом о первых 2000 км на Lada Iskra SW Cross. В материале - реальные плюсы и минусы, детали эксплуатации, расходы на топливо и неожиданные нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.
Появление Лады Искры SW Кросс вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Новый универсал с приподнятым клиренсом и 106-сильным мотором, оснащенным китайским вариатором WLY, сразу оказался в центре внимания благодаря своей предмаксимальной комплектации и цене в 1,76 миллиона рублей — сюда включен и запоминающийся оранжевый цвет «табаско».
В комплектации — две подушки безопасности, кондиционер, 16-дюймовые колеса, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса, круиз-контроль и ограничитель скорости. Дилер добавил дополнительные бонусы: коврики, газовые упоры капота и частичную защиту кузова полиуретановой пленкой.
Отмечена легкость управления: руль и педали не требуют усилий, а вариаторную передачу переключать не нужно. Эргономика салона не вызывает нареканий, управляемость точная, хотя подвеска кажется жесткой. Интересно, что на плохих дорогах плавность хода даже увеличивается, что может быть неожиданным плюсом для российских реалий.
Однако не обошлось без недостатков. Автомобиль выехал из салона с «кривым» рулем, который пришлось корректировать самостоятельно. Для зимы выбраны нешипованные шины Ikon Autograph Snow 5 и российские диски iFree. Датчик дождя и света работает некорректно: фары включаются даже при незначительном попадании в тень. Качество связи по Bluetooth оставляет желать лучшего, штатный спидометр иногда занижает скорость и по утрам не сразу включается. Цифровой спидометр, напротив, завышает показания на 2–3 км/ч, но на него можно ориентироваться.
На пробеге 700 км загорелся индикатор «проверьте двигатель», однако по поведению машины это никак не проявилось, и сигнал удалось сбросить самостоятельно. Такой опыт подтверждает: покупая новую модель, владелец становится своего рода «бета-тестером» — и это стоит учитывать при выборе.
Расход топлива за первые 2000 км составил 8,4 л/100 км, что при использовании бензина АИ-92 обошлось в 10 752 рубля, или 5,37 рубля на километр. Для универсала с вариатором и городскими условиями эксплуатации это выглядит вполне разумно.
Технические данные Лады Искры SW Кросс: двигатель 1,6 л (106 л.с.), вариатор WLY, производство — АВТОВАЗ, год выпуска 2025, эксплуатация с марта 2026 года. На момент отчета пробег составил 2000 км.
В целом, Лада Искра SW Кросс производит впечатление автомобиля, сочетающего в себе современные опции с типичными для новых моделей с «детскими болезнями». Среди плюсов — отличная подвеска, уверенная управляемость и свежий дизайн. Среди минусов — мелкие недочеты электроники и необходимость самостоятельной доработки некоторых узлов. Для российского рынка, где важны надежность и адаптация к плохим дорогам, такой баланс может быть востребованным. Учитывая данные, интерес к модели стабилен, а первые отзывы позволяют предположить, что Искра способна занять свое место среди универсалов отечественного производства.
